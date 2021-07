Kantonsspital Neue radiologische Praxis in Sursee eröffnet Ein neues Röntgeninstitut öffnete in Sursee seine Türen. Die Praxis MIL AG ist ein Tochterunternehmen der Luzerner Kantonsspital AG und strebt eine enge Zusammenarbeit an. Salome Erni 05.07.2021, 10.30 Uhr

Neu heisst es an zwei Orten in Sursee: «Ab in die Röhre!» Bild: pd

Im Surseer Kyburgerhof eröffnete das Röntgeninstitut Medical Imaging Luzern AG (MIL AG). Diese radiologische Praxis ist ein Tochterunternehmen der Luzerner Kantonsspital AG und richtet sich an ambulante Patienten und Patientinnen. Das Angebot ist in den Radiologieverbund des LUKS sowie dessen Klinikinformationssystem eingebunden.

Wie das Unternehmen auf seiner Website schreibt, sei das Team des Röntgeninstituts MIL AG im täglichen Kontakt zur Radiologie des Luzerner Kantonsspitals. Andreas Falk, Co-Chefarzt am LUKS Sursee begrüsst die Zusammenarbeit, steht in der Mitteilung des Luzerner Kantonsspitals. Die neue Praxis verbessere die Diagnosemöglichkeiten und entlaste so die radiologische Abteilung am LUKS Sursee. Damit können auch die Wartezeiten verkürzt werden.

Das Angebot der neuen radiologischen Praxis entspreche einem grossen Bedürfnis, steht weiter. Einerseits sei die Agglomeration Sursee eine der grössten Wachstumsregionen des Kantons. Andererseits seien radiologische Untersuchungen generell stark gefragt. In der neuen Praxis kommen Magnetresonanztomographie (MRT), Mammografie, Mammasonografie sowie konventionelles Röntgen zum Einsatz. Weitere radiologische Verfahren sind nach wie vor nur am LUKS Sursee möglich.