Neues Spital in Sursee: Entscheid steht noch aus

Kürzlich schlug das «Innovative Forum Geuensee» in einem Artikel in der «Surseer Woche» vor, dass das Pflegeheim Seeblick ins dereinst leere Spitalgebäude umziehen könnte. Verbandspräsident Hansruedi Estermann winkt auf Anfrage ab. Dieser Vorschlag stelle für die Verbands- und Geschäftsleitung aus heutiger Sicht keine Option dar. «Wenn das neue Spital tatsächlich im Gebiet Münchrüti gebaut werden und der ‹Seeblick› am heutigen Standort verbleiben sollte, könnte der Betrieb gut und kostengünstig für einige Jahrzehnte weitergeführt werden», so Estermann. Ein Verblieb sei günstiger als ein Umzug in das leerstehende Spitalgebäude, in welchem «beträchtliche Anpassungen» vorgenommen werden müssten. Ein wichtiger Grund, wieso das Spital in Sursee neu gebaut wird, sei zudem die nicht mehr gesetzeskonforme Erdbebensicherheit.