Kantonsverfassung bremst Härtefallzahlung in Luzern aus – KKL und Messe können wohl nicht profitieren Krisenbetroffene Firmen brauchen schnelle Hilfe, was in den meisten Kantonen aber nur begrenzt geht. Die FDP will das in Luzern ändern. Derweil werden sich KKL und Messe wohl separat Hilfe holen müssen. Alexander von Däniken 19.11.2020, 05.00 Uhr

Noch haben nicht alle Kantone entschieden, wie viel sie für die Härtefallregelung mit dem Bund aufbringen werden. Doch schon jetzt ist klar, dass allein in der Zentralschweiz sehr unterschiedliche Summen ausbezahlt werden. Hintergrund ist die Bestimmung in der jeweiligen Kantonsverfassung, ab welcher einmaligen Ausgabe unter Umständen das Volk befragt werden muss. Im Kanton Luzern dürfen Regierungsrat und Kantonsrat maximal 25 Millionen Franken ausgeben, ohne dass es zu einer Volksabstimmung kommt. Genau diese Summe schlägt der Regierungsrat dem Parlament vor.

Laut Finanzdirektor Reto Wyss (CVP) zählt dabei immer der Bruttowert; der Bundesbeitrag von mindestens 8,58 Millionen Franken muss im vorliegenden Fall also einberechnet werden. Die publik gewordene Erhöhung der Härtefallhilfen durch den Bund auf insgesamt eine Milliarde Franken dürfte diese Situation sogar noch verschärfen.

Regierungspräsident und Finanzdirektor Reto Wyss.

So oder so könne den Unternehmen im Kanton Luzern nicht mehr als einmalig 25 Millionen Franken zur Verfügung gestellt werden, so Wyss. Wäre der Betrag höher, würde es im Optimalfall Sommer werden, ehe es zu einer Volksabstimmung kommt.

«Einerseits wäre das für viele Unternehmen wohl zu spät, andererseits kann man heute unmöglich voraussehen, wie sich die Pandemie und die Coronakrise in den nächsten Monaten entwickeln werden.»

Blieben zwei Möglichkeiten übrig: Entweder schreibt der Bundesrat den Kantonen explizit vor, mit welchem Anteil sie sich beteiligen – dann gelte übergeordnetes vor kantonalem Recht, auch wenn die Grenze überstiegen wird. Oder es gibt nochmals eine Tranche von maximal 25 Millionen. Wobei auch dort mit einer Vorlaufzeit von knapp drei Monaten zu rechnen ist, weil auch dieses Geschäft vom Kantonsrat beraten werden muss. «Die Handlungsmöglichkeiten des Luzerner Regierungsrats sind diesbezüglich stark begrenzt», bilanziert Wyss.

FDP: «Prozesse nicht genügend effizient und wohl oft verspätet»

Das starre finanzielle Korsett ist der FDP ein Dorn im Auge. Mit einem Postulat fordert Kantonsrat Gaudenz Zemp die Regierung auf, Möglichkeiten zu prüfen, wie die Handlungsfähigkeit erhöht werden kann. «Die Härtefallmassnahmen des Bundes, welche auch vom Kanton ein gleichzeitiges finanzielles Engagement fordern, zeigen deutlich auf, dass die Prozesse der normalen und ordentlichen Lage nicht genügend effizient und wohl oft verspätet sein werden», begründet Zemp im am Mittwoch veröffentlichten Postulat.

Laut dem Politiker aus St.Niklausen, der auch Direktor des kantonalen Gewerbeverbandes ist, gibt es gerade in diesen Zeiten einen Widerspruch: «Die in besonderen und vor allem auch ausserordentlichen Lagen notwendige Handlungsfreiheit des Kantons, zeitgerecht und vor allem auch zeitnah massgeschneiderte Hilfs- und Unterstützungsmassnahmen umzusetzen, fehlt.»

Obligatorische Referenden ab einer bestimmten Ausgabenhöhe kennen die meisten anderen Kantone. In Uri liegt die Grenze bei einer Million Franken, in Nidwalden bei fünf Millionen. Weit mehr Spielraum hat der Zuger Regierungsrat. Dort liegt die Grenze zwar bei 500'000 Franken. Aber höhere Beträge unterliegen nur einem fakultativen Referendum. Zu einer Volksabstimmung kommt es nur, wenn 1500 Stimmberechtigte ein unterzeichnetes Begehren einreichen. Deshalb schlägt die Regierung dem Kantonsrat einen Rahmenkredit von 44 Millionen Franken vor. Eine sofortige Auszahlung an krisenbetroffene Unternehmen ist freilich auch im Kanton Zug nicht möglich. Laut Finanzdirektor Heinz Tännler (SVP) muss bis zur dritten Februarwoche gewartet werden. So lange dauert die Referendumsfrist nach den parlamentarischen Beratungen. Soforthilfen im Umfang vom 500'000 Franken sollen allerdings bereits ab dem 1. Dezember ausbezahlt werden.

Neben Zug kennt in der Zentralschweiz nur noch Obwalden kein obligatorisches Referendum; die Grenze liegt hier bei einer Million Franken. Doch sind Höhe und Zeitpunkt der Unterstützung noch nicht bekannt. «Wir treiben die kantonale Ausgestaltung der Härtefallregelung mit Hochdruck voran», sagt Mathias Küchler, Departementssekretär des Volkswirtschaftsdepartements. Höhe und Zeitpunkt der Unterstützung sind auch in den übrigen Zentralschweizer Kantonen noch unklar. Schwyz will am kommenden Montag erste Eckwerte bekanntgeben.

Schon jetzt ist aufgrund der Kantonsverfassungen klar, dass die Bandbreite an Härtefallpaketen in der Zentralschweiz gross ist. Stimmen sich die Regierungen dafür bei den Kriterien ab, welche Firmen wie stark von der Hilfe profitieren können? Der Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss sagt: «Es scheint mir wichtig – primär für die Unternehmen –, dass wir uns in den Kantonen in gewissen Bereichen koordinieren.» Anders tönt aus Zug. Heinz Tännler:

«Aufgrund der hohen zeitlichen Dringlichkeit der Ausarbeitung und Beratung der Vorlage darf keine Zeit infolge Absprache mit anderen Kantonen verloren gehen. Wir konzentrieren uns daher auf die eigenen Prozesse.»

Beteiligung der öffentlichen Hand wird Herausforderung

Die Bundesverordnung zur Härtefallregelung sieht derzeit vor, dass Unternehmen, an denen die öffentliche Hand zu mindestens zehn Prozent beteiligt ist, nicht profitieren können. In den zur Verordnung gehörenden Ausführungen begründet der Bund: «Dies, weil eine höhere staatliche Beteiligung auf ein strategisches Interesse hindeutet, welches es für die zuständigen Staatsebenen zumutbar macht, das Unternehmen mit eigenen Mitteln zu stützen.» Laut dem Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss (CVP) hat das vor allem für zwei Institutionen Folgen: das KKL und die Messe. Die Trägerstiftung des KKL erhält von Stadt und Kanton 5,15 Millionen Franken pro Jahr. Die Messe rund 5,43 Millionen.

Das KKL, hier das Foyer, ist auf Unterstützung angewiesen – ob als Härtefall oder nicht. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 13. November 2020)

Ausgerechnet zwei stark betroffene Unternehmen sollen also leer ausgehen. Doch so klar ist der Fall nicht, sagt KKL-CEO Philipp Keller. So stelle beim KKL den Betrieb nicht die Trägerstiftung, sondern die KKL Management AG sicher: «Und es gibt keine direkte finanzielle Beziehung zwischen der öffentlichen Hand und der KKL Management AG. Diese hat nebst der Trägerstiftung noch weitere Aktionäre.» Und auch wenn das KKL nicht von der Härtefallregelung profitieren könne, gebe es für Stadt und Kanton durchaus weitere Möglichkeiten, den Betrieb der wichtigsten Kulturinstitution der Zentralschweiz aufrechtzuerhalten. «Bis im Februar 2020 waren wir selbsttragend. Dort wollen wir auch wieder hin», so Keller.

Messe ist mit Stadt und Kanton im Gespräch

Die Messe Luzern AG ist ähnlich strukturiert wie das KKL. So sind Stadt und Kanton laut Markus Lauber, dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung, nicht direkt an der Messe Luzern AG beteiligt, sondern an der Lumag, der Luzerner Messe- und Ausstellungs-AG. Vereinfacht gesagt, haben Stadt und Kanton in die Messegebäude investiert, «während der Betrieb durch die Messe Luzern AG ohne öffentliche Hand aufrechterhalten wird».

Markus Lauber, Leiter der Messe Luzern in der leeren Messehalle.

Boris Bürgisser, 26. Juni 2020

Nur: Was sind für Stadt und Kanton Beton und Glas im Vergleich zu Luga oder Zebi wert? Sprich: Wird die Messe für eine längere Dauer in den Tiefschlaf versetzt oder baldmöglichst wieder mit Leben gefüllt? Diese Grundsatzfrage müsse jetzt diskutiert werden. Nach Einschätzung der Geschäftsleitung könnte die Messe Luzern AG nicht unter die Definition des Bundes fallen. Das ändere aber nichts an der Grundsatzfrage – weshalb sich die Politik zu entscheiden habe, ob sie andere spezifische Hilfen gewähren wolle. «Wir führen in dieser Woche Gespräche mit Vertretern von Stadt und Kanton.»

Klar sei bis jetzt nur, dass es Löcher im Umfang von sechs bis acht Millionen Franken zu stopfen gebe. Das reiche aber nur bis im Juni 2021. «Ist der Veranstaltungsbetrieb im kommenden Sommer weiterhin eingeschränkt, wird weitere finanzielle Unterstützung nötig sein», sagt Lauber. Der Unsicherheit stellt er sich mit Optimismus entgegen. So hätten die Kantone St. Gallen und Genf schon früh eigene Lösungen für ihre Messeplätze gefunden.