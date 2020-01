Kasachischer Besuch bei der Schweinezuchtfirma Suisag in Sempach Im Rahmen seines Besuchs am WEF machte Bakyt Sultanov, Minister für Handel und Integration der Republik Kasachstan, auch einen Abstecher in die Zentralschweiz. 22.01.2020, 18.25 Uhr

Begrüssung bei der KB-Station Knutwil. Bild: PD

(fi) Suisag, die Schweinezuchtfirma mit Sitz in Sempach, streckt ihre Fühler nach Kasachstan aus: Am Dienstag erhielt die künstliche Besamungsstation der Suisag in Knutwil Besuch von Bakyt Sultanov, Minister für Handel und Integration der Republik Kasachstan, und Alibek Bakayev, kasachischer Botschafter in Bern. Sultanov machte anlässlich seiner Präsenz am WEF einen Abstecher in die Zentralschweiz.

Wie die Suisag in einer Mitteilung schreibt, sei die kasachische Schweineproduktion ähnlich gross wie jene der Schweiz. Sie soll in den nächsten Jahren ausgebaut werden, vor allem zur Belieferung des chinesischen Marktes. Laut Suisag besteht ein gegenseitiges Interesse am Erfahrungsaustausch.