Unfall in Kastanienbaum / Horw: Baum fällt auf Strasse

Kastanienbaum Baum fällt auf Auto und Velofahrerin – eine Person leicht verletzt Ein Lastwagen riss in Horw einen Baum um. Eine Velofahrerin wurde verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. 29.06.2021, 10.27 Uhr

Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Luzerner Polizei am Montagmorgen um 11.30 Uhr auf der Seestrasse zwischen Winkel und Kastanienbaum. Arbeiter putzten Strassenschächte, als der Ausleger eines Lastwagens in ein Stahlseil prallte, welches auf einer Höhe von knapp sechs Metern am Stamm einer Pappel angebracht war. Dadurch brach der Stamm der Pappel.