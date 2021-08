Katastrophen Müssen Sie im Notfall ins Nachbardorf laufen? In zwölf Luzerner Gemeinden gibt es zu wenig Schutzräume Ob im privaten Keller oder unter Schulhäusern: Jedem Einwohner einer Gemeinde steht ein Platz im Schutzraum zu. Jetzt zeigen Zahlen erstmals, in welchen Luzerner Kommunen es zu wenig Plätze gibt. Immerhin: Kantonsweit besteht ein Überangebot.

Alexander von Däniken 30.08.2021, 05.00 Uhr

Die Emmer Sicherheitsdirektorin Ramona Gut in der Zivilschutzanlage Rüeggisingen, die aufgerüstet wird.

Bild: Pius Amrein (Emmen, 23. August 2021)

Dicke Betonwände, stahlverstärkte Türen und gefilterte Aussenluft: Der Schutzraum ist weder architektonisches Bijou noch Inbegriff der Gemütlichkeit. Im Notfall bietet er aber den Menschen in unmittelbarer Umgebung Zuflucht. Das ist rechtlich garantiert. «Für jeden Einwohner und jede Einwohnerin ist ein Schutzplatz in einem Schutzraum in der Nähe des Wohnorts bereitzustellen», schreibt das Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz vor. Dafür verantwortlich sind in erster Linie die Gemeinden. Das kantonale Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) hat die Übersicht – und gibt auf Anfrage unserer Zeitung erstmals bekannt, wie es um die Schutzplätze in den Luzerner Gemeinden steht.

Das Positive vorweg: Per Ende 2020 waren 427'160 Schutzplätze für 421'041 Einwohner registriert. Damit gibt es über alle Gemeinden gesehen genügend Plätze für die Luzernerinnen und Luzerner. Oder in einer Quote ausgedrückt: Es besteht ein leichtes Überangebot von 101,45 Prozent. Doch das heisst nicht, dass im Katastrophenfall für alle die Wege kurz sind. Denn in folgenden zwölf Gemeinden gibt es zu wenig Schutzplätze:

Stadt Luzern: -17'425

Emmen: -1387

Schüpfheim: -416

Neuenkirch: -329

Sursee: -186

Altbüron: -111

Altwis: -101

Nottwil: -78

Schötz: -78

Hergiswil: -37

Romoos: -27

Schongau: -3

Schutzraumpflicht nur noch ab 38 statt 8 Zimmer

Laut Daniel Enzler, Leiter der Abteilung Zivilschutz des Kantons Luzern, gibt es für den Mangel an Schutzplätzen vor allem eine Ursache: Auf den 1. Januar 2012 wurde die Schutzraumbaupflicht gelockert. «Schutzräume müssen seither nur noch in grösseren Überbauungen ab 38 Zimmer erstellt werden. Vorher galt die Schutzraumbaupflicht bereits ab Gebäuden und Überbauungen mit 8 Zimmern.» Musste also noch vor zehn Jahren der Eigentümer eines Doppeleinfamilienhauses einen Schutzraum bauen, ist heute sogar der Eigentümer eines mittelgrossen Wohnblocks von der Erstellungspflicht befreit.

«Wenn nun in einer Gemeinde vorwiegend kleinere Wohnbauten realisiert werden, kann dies auf Dauer ein Schutzplatzdefizit verursachen»,

sagt Enzler. Das ist vor allem in ländlichen Gebieten der Fall. «In den urbanen Gemeinden können wiederum die Schutzräume teilweise nicht realisiert werden, weil die baulichen Bedingungen dies nicht zulassen.» So können sich das Grundwasser, die engen Platzverhältnisse oder Vorgaben zu Gebäudehöhen limitierend auf den Schutzraumbau auswirken.

Hauseigentümer, die keinen Schutzraum bauen, müssen stattdessen eine Ersatzabgabe leisten. Mit dieser Ersatzabgabe kann dann die Gemeinde öffentliche Schutzraumplätze bauen. Zum Beispiel kann eine ehemalige Schutzanlage der Zivilschutzorganisation zu einem öffentlichen Schutzraum umgenutzt oder ausgebaut werden (siehe Box). Ausserdem können private Bauherren nebst den Pflichtschutzplätzen zusätzliche öffentliche Schutzplätze erstellen und von der Gemeinde entsprechend entschädigt werden.

Schutz für Menschen, Kommandanten und Kulturgüter In der Schweiz wird grundsätzlich zwischen drei Arten von Schutzräumen unterschieden: Schutzräume für die Bevölkerung: Die Gemeinden müssen für jeden Einwohner einen Platz in einem Schutzraum zur Verfügung stellen (siehe Haupttext). Die Räume können sich in privater oder öffentlicher Hand befinden. Schutzanlagen für die Zivilschutzorganisationen: Darunter zählen Kommandoposten für kommunale, regionale und kantonale Führungsorgane, Bereitstellungsanlagen für die Unterbringung des Zivilschutzmaterials sowie geschützte Sanitätsstellen und Spitäler. Kulturgüterschutzräume: Hier werden kantonale Archive und Sammlungen von nationaler Bedeutung untergebracht. Das können auch bedeutende Gemälde und antikes Mobiliar aus privater Hand sein. (avd)

Für die Steuerung des Schutzraumbaus ist der Kanton zuständig. Besonders mit den Verantwortlichen der Stadt Luzern und der Gemeinde Emmen sei die Abteilung Zivilschutz in einem engen Kontakt, sagt Enzler. Zwar können die bestehenden Schutzplatzdefizite teilweise durch die Nachbargemeinden aufgefangen werden, indem die Einwohner gemeindeübergreifend in die Schutzräume zugeteilt werden.

«Grundsätzlich ist jedoch die jeweilige Gemeinde dafür verantwortlich, dass jeder Einwohnerin und jedem Einwohner innerhalb der Gemeinde ein Schutzplatz zur Verfügung steht.»

Platzzahl im Luzerner Sonnenbergtunnel auf einen Zehntel geschrumpft

Das hohe Defizit in der Stadt Luzern besteht seit 2006. Damals wurde die Schutzplatzkapazität im Sonnenbergtunnel von 20'000 auf 2000 Plätze reduziert. Alfred Wegmann, stellvertretender Leiter der städtischen Dienstabteilung Immobilien, sagt: «Wir sind uns des Defizits bewusst und versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten mehr Schutzraumplätze zu schaffen.» Sobald öffentliche Gebäude neu gebaut oder umgebaut werden müssen, nehme die Stadt Kontakt mit dem kantonalen Zivilschutz auf. «Zusammen schauen wir bereits in der Projektierungsphase, ob an diesem Ort zusätzliche Plätze möglich und sinnvoll sind, wie zum Beispiel bei der Erweiterung des Schulhauses Rönnimoos», so Wegmann.

Umgekehrt könne sich auch die Gelegenheit ergeben, dass zum Beispiel eine bestehende Sanitätshilfsstelle nicht mehr genutzt werde. Dann werde die allfällige Umnutzung in einen Schutzraum angeschaut. Bei privaten Bauprojekten habe die Stadt hingegen begrenzten Einfluss.

Emmen plant Schutzräume in künftigen öffentlichen Gebäuden ein

Auch in Emmen ist das Defizit entstanden, weil öffentliche Schutzplätze weggefallen sind. Die Zivilschutzanlagen Gersag und Rüeggisingen haben über 762 respektive 600 Schutzplätze verfügt. Weil beide Anlagen in einem schlechten baulichen Zustand sind, wurden die Schutzplätze per Mai 2018 aufgehoben. Um dieses Defizit zu beheben, soll nun die 1973 erbaute Anlage Rüeggisingen umfassend saniert und aufgerüstet werden (wir berichteten). Durch eine andere Raumauslastung können darin 300 Schutzplätze mehr untergebracht werden – total also 1062. FDP-Gemeindepräsidentin und Sicherheitsdirektorin Ramona Gut-Rogger sagt:

«Für die restlichen fehlenden Plätze werden Schutzräume in zukünftigen neuen öffentlichen Gebäuden eingeplant.»

Im Zuge der Bautätigkeiten werde darauf geachtet, dass die gesetzlichen Grundlagen konsequent umgesetzt werden, um das bestehende Defizit nicht wieder anwachsen zu lassen.

Gemeinde und Kanton sind laut Ramona Gut-Rogger ausserdem sehr zurückhaltend, wenn private Bauherren um Erlaubnis bitten, auf den Bau von Schutzräumen zu verzichten. Unabhängig davon setzt die Gemeindepräsidentin ein Fragezeichen hinter der Funktionstüchtigkeit vieler privater Schutzräume. Denn während öffentliche Schutzräume regelmässig kontrolliert werden – meistens durch die regionale Zivilschutzorganisation – «werden die privaten Schutzräume aktuell gar nicht kontrolliert». Der Kanton hat hier das Verbesserungspotenzial bereits erkannt, wie Daniel Enzler erklärt. Voraussichtlich ab dem 1. Januar 2023 respektive mit der Revision des kantonalen Zivilschutzgesetzes werde darum «die Zuständigkeit der periodischen Schutzraumkontrollen im Sinne einer Entflechtung von den Gemeinden an den Kanton übergehen». Die grosse Mehrheit der Gemeinden habe diesem Plan bereits zugestimmt.

In Schüpfheim, wo 416 Plätze fehlen, hat die gesetzliche Lockerung von 2012 Auswirkungen, wie SVP-Gemeinderat Florian Furrer sagt. «Jedoch ist dies aufgrund der grossen Bautätigkeit sehr schwankend und entsprechend kein Grund zur Sorge. Da bei uns die Gebäude zu einem grossen Teil nicht über 38 Zimmer verfügen, ist es die Regel, dass private Bauherren bei uns eine Ersatzabgabe leisten.» Dass die Gemeinde im Gegenzug genügend öffentliche Schutzraumplätze anbieten muss, ist laut dem Vorsteher Raum und Sicherheit eine Herausforderung. «Wir prüfen aber regelmässig, wo es sinnvoll und möglich ist, solche Schutzplätze zu erstellen.»