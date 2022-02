Sirenentest im Kanton Luzern: Sechs heulten nicht

Katastrophenschutz Sechs Sirenen heulten im Kanton Luzern nicht Die Alarmierung der Bevölkerung ist sichergestellt. 98 Prozent der Sirenen funktionierten ohne Störung. 02.02.2022, 16.59 Uhr

Eine Sirene auf dem Dach eines Schulhauses. Bild: Adrian Reusser / Keystone

Bei vier von 199 stationären Sirenen im Kanton Luzern konnte keine Alarmierung ausgelöst werden. Die fehlerhaften Sirenen wurden in Büron, Buttisholz, Ettiswil und Horw ausgemacht. Bereits im letzten Jahr blieben die Sirenen in Buttisholz und Ettiswil stumm. Allerdings seien dies andere gewesen als dieses Mal, sagte Sandro Birrer, Leiter Bereich Infrastruktur beim Kanton Luzern, gegenüber Keystone-SDA. So verfüge etwa Ettiswil über drei Anlagen. Bei den mobilen Sirenen versagten zwei von 136 ihren Dienst. Die genauen Fehlerquellen werden nun ermittelt und behoben, teilt die Dienststelle Militär, Zivilschutz und Justizvollzug mit.