Katholiken «Ich würde ein homosexuelles Paar segnen»: «Ehe für alle» stellt Luzerner Pfarreileiter vor ein Dilemma Ab Juli können gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Aber nicht in einer katholischen Kirche. Trotzdem sind Luzerner Pfarreileiter bereit, wenigstens den kirchlichen Segen zu erteilen. Das Bistum Basel scheint dies zu tolerieren – mit einem sprachlichen Kniff. Christian Glaus 12.02.2022, 05.00 Uhr

Der 1. Juli 2022 dürfte in die Geschichtsbücher eingehen. Ab diesem Datum sind homosexuelle Paare den heterosexuellen Paaren zivilrechtlich gleichgestellt. Sie dürfen dann auch ganz offiziell heiraten. Frau und Frau, Mann und Mann. Ob an diesem Tag für Schwule oder Lesben die Hochzeitsglocken läuten werden, ist jedoch fraglich. Denn das deutliche Ja zur «Ehe für alle» gilt nicht für die kirchlichen Gesetze. Eine Trauung, also das Spenden des Ehesakraments, lässt das katholische Kirchenrecht weiterhin nicht zu. Auch kann gemäss der Lehre ein homosexuelles Paar nicht offiziell gesegnet werden.

Symbolbild: Gaëtan Bally/KEYSTONE

Wie gehen die Luzerner Pfarreileiter mit dieser Situation um? Auch wenn sie das Ehesakrament weiterhin nicht spenden können, sind sie wenigstens bereit, homosexuelle Paare zu segnen? Und wollen Schwule oder Lesben überhaupt in einer Kirche den Segen empfangen, die ihre Lebensweise als falsch darstellt?

Reformierte: Gleichstellung Homosexueller ab 1996 Die Umsetzung der «Ehe für alle» können die Reformierten im Kanton Luzern mit grosser Gelassenheit verfolgen. Als erste Landeskirche der Schweiz haben sie die Gleichstellung homo- und heterosexueller Paare nämlich schon 1996 vollzogen. Damals trat die revidierte Kirchenordnung in Kraft, welche die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare explizit vorsieht. Der Revisionsprozess hatte bereits 1989 gestartet. Im Gegensatz zu den Katholiken kennen die Reformierten keine eigentliche kirchliche Trauung, es handelt sich in jedem Fall um eine Segnung. Wie viele homosexuelle Paare in den letzten Jahren gesegnet wurden, ist nicht bekannt, eine entsprechende Statistik gibt es nicht. Gemäss einer Erhebung der Kirche gab es 2015 insgesamt 93 kirchliche Trauungen. Die neuesten Zahlen stammen von 2020, diese sind wegen der Pandemie aber wenig aussagekräftig. Derzeit klärt die Reformierte Kirche Kanton Luzern ab, wie gross das Bedürfnis homosexueller Paare ist, sich kirchlich sowie zivilrechtlich trauen zu lassen. Die Reformierten sind bereit für die kirchliche Trauung gleichgeschlechtlicher Paare, sobald zivilrechtlich am 1. Juli der Start erfolgt. Die Stadtluzerner Pfarrerin Verena Sollberger würde sich freuen, ein homosexuelles Paar zu segnen, «nur schon, um zu zeigen, dass ein Bedürfnis vorhanden ist». Sie betont: «Wir segnen alle Menschen. Ihre sexuelle Orientierung spielt dabei keine Rolle. Es ist die Liebe, die zählt.» (cgl)

Unsere Zeitung hat bei verschiedenen Pfarreien nachgefragt. Es zeigt sich rasch: Das Thema ist heikel. Nicht alle angefragten Personen wollen in der Zeitung genannt werden. Man wolle die Pfarrei nicht spalten, das Bistum müsse einen Weg aus dem Dilemma suchen, heisst es etwa. Bestens bekannt ist der Fall des Pfarrers von Bürglen, der 2014 ein lesbisches Paar gesegnet hatte und vom damaligen Churer Bischof Vitus Huonder zurechtgewiesen wurde. Er löste im konservativen Bistum eine Krise aus.

«Wir sind offen für alle Menschen»

Trotzdem gibt es sie, die Seelsorger, die öffentlich sagen: «Ich würde ein homosexuelles Paar segnen.» Zu ihnen gehört Herbert Gut, Pfarreileiter der Stadtluzerner Pfarrei St. Johannes. Gut sagt:

Herbert Gut. Bild: Dominik Wunderli

«Ein Liebespaar, das den Segen Gottes will – da ist aus meiner Sicht nichts einzuwenden. Wir sind offen für alle Menschen, unabhängig von ihren Lebenssituationen.»

Herbert Gut ist sich bewusst, dass es gemäss der offiziellen Lehre nicht möglich ist, den Segen Gottes zur Homo-Ehe zu geben. Gesegnet werden könnten die beiden Eheleute einzeln, aber nicht sie als Paar. «Solche Verbiegungen kann ich in meinem Hirn nicht machen», sagt Gut. «Ich bin Seelsorger und stelle die Menschen in den Fokus.»

Der Gemeindeleiter hatte im vergangenen Jahr einen Gottesdienst mit Segnungen von heterosexuellen und homosexuellen Paaren durchgeführt. Die Matinee wurde vom Bistum Basel toleriert mit dem Hinweis, dass die Segnung von Menschen immer möglich sei und eine solche Feier nichts mit dem Ehesakrament zu tun habe. Dass das Bistum von Menschen und nicht von Paaren spricht, ist zwar eine Spitzfindigkeit, sie macht aber einen wesentlichen Unterschied aus.

Bistum Basel zeigt sich tolerant

Gegenüber unserer Zeitung betont Bischofsvikar Hanspeter Wasmer, dass das Kirchenrecht eine Segnung homosexueller Paare nicht verbiete. Einzig die Glaubenskongregation – quasi die Hüterin der katholischen Lehre – habe verlauten lassen, dass es nicht möglich sei, solche Partnerschaften kirchlich zu segnen. Eine Aussage, die von vielen Ortsbischöfen kritisiert und vom Papst nicht anerkannt worden sei. «Auch unser Bischof Felix Gmür hat klargestellt, dass vom Segen Gottes niemand ausgeschlossen werden kann», so Wasmer.

«Es wurde im Bistum Basel noch nie eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger wegen einer Segnung homosexueller Paare gerügt.»

Mit begrifflichen Spitzfindigkeiten kann Andreas Wissmiller, Pfarreileiter der Katholischen Kirche Willisau, wenig anfangen. Er würde den Segen Gottes auch für eine Homo-Beziehung spenden, wie er auf Anfrage sagt.

«Ich wäre gern für eine solche Segnungsfeier zu haben. Für mich ist wesentlich, wie bei allen Paaren, dass es um eine tragfähige Liebesbeziehung geht.»

Auch Franz Zemp, Pfarreileiter von Sempach und Eich, würde homosexuelle Paare segnen. «Wenn sich das zwei Personen wünschen, würde ich gerne Hand bieten.» Zemp argumentiert ebenfalls mit seelsorgerischen Überlegungen.

Pastoralraumpfarrer will «sakramentale Ehe schützen»

Pius Troxler, Pastoralraumpfarrer Unteres Entlebuch, hat sich selber schon die Frage gestellt, wie er auf eine Anfrage eines homosexuellen Paares reagieren würde. Eine grosse Feier mit einer Segnung schliesst er aus, «um die sakramentale Ehe zu schützen und den Anschein einer kirchlichen Trauung zu vermeiden». Das bedeute aber nicht, dass diese Personen keinen Platz in der Kirche hätten. «Ich würde mit ihnen das Gespräch suchen, um zu erfahren, wie sie sich vor Gott sehen und was ihre Erwartungen sind.» Pfarrer Troxler rechnet nicht damit, dass viele homosexuelle Paare eine kirchliche Segnung wünschen werden. Er selber wurde noch nicht angefragt.

Franz Zemp. Bild:

Eveline Beerkircher

Wenig überrascht sind auch die angefragten Pfarreileiter, dass sie bisher keine Anfragen für die Segnung einer Homo-Ehe erhalten haben. Der frühere Stadtluzerner Gassen-Seelsorger und Maihof-Pfarreileiter Franz Zemp erklärt:

«Viele Homosexuelle haben sich schon lange von der katholischen Kirche verabschiedet.»

Das sei wenig verwunderlich, weil die Kirchenleitung deren Lebensrealität nicht akzeptiere.

Katholische Allianz will Reformbewegung anstossen

Eine, die sich trotzdem engagiert, ist Mentari Baumann, seit Dezember 2021 Geschäftsführerin der Allianz Gleichwürdig Katholisch mit Sitz in Luzern. Die Allianz vertritt grosse katholische Verbände wie den Schweizerischen Katholischen Frauenbund und fordert «gleiche Würde und gleiche Rechte in der katholischen Kirche und in der Welt». Baumann erklärt ihr Engagement für eine Reform mit «etwas Trotz»:

«Ich bin lesbisch und gläubig. Beides kann ich nicht ändern, es ist Teil meiner Biografie.»

Baumann will das Feld nicht einfach «denen überlassen, die mich nicht dabei haben wollen». Sie hofft, dass eine grössere Reformbewegung entsteht, die einen Kulturwandel auslöst. Dass sich Luzerner Pfarreileiter offen für die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare aussprechen, begrüsst die 28-Jährige, die in einer eingetragenen Partnerschaft lebt. Sollte dies auch offiziell möglich werden, wäre für Baumann ein Etappenziel erreicht. Fernziel bleibe das Ehesakrament für Homosexuelle.

Verhilft die «Ehe für alle» der Kirche zu einem Wandel?

Der Weg zur offiziellen Erlaubnis von kirchlichen Trauungen dürfte nach Einschätzung der Luzerner Pfarreileiter ein langer sein. Franz Zemp ist skeptisch, ob die Kirche je ihre Haltung zur Homosexualität ändern werde. Das deutliche Ja zur «Ehe für alle» sei jedoch ein Zeichen des gesellschaftlichen Wandels, welchen die Kirche nicht einfach ignorieren könne.

Auch Herbert Gut hofft auf eine Veränderung. Zuversichtlich stimmen ihn Umfragen unter dem Kirchenvolk, die zeigten, dass Homosexualität heute sehr breit akzeptiert sei. Diese fand im Rahmen eines vom Papst angestossenen synodalen Prozesses statt. Für Gemeindeleiter Gut zeigt auch das Abstimmungsergebnis zur «Ehe für alle» den Wandel deutlich. «Dieses gäbe unseren Bischöfen die Grundlage, um in Rom die Akzeptanz in Paarbeziehungen gelebter Homosexualität zu fordern – und nicht nur als Anliegen einzubringen.»

