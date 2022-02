Kommentar Luzerner Pfarreileiter wollen homosexuelle Paare segnen: Sie beweisen Mut und verdienen Anerkennung Ab Juli können Homosexuelle auf dem Standesamt heiraten. Die Katholische Kirche tut sich derweil nur schon mit der Frage schwer, ob sie gleichgeschlechtliche Paare segnen soll. Dass nun mehrere Luzerner Pfarreileiter Stellung beziehen, ist mutig – und richtig. Christian Glaus 12.02.2022, 05.00 Uhr

Ab Juli können in der Schweiz homosexuelle Paare heiraten. Eine kirchliche Trauung bleibt ihnen verwehrt – und allenfalls auch der Segen Gottes. Bild: Gaetan Bally/Keystone

«Ja, ich würde ein homosexuelles Paar segnen.» Eine solche Aussage katholischer Pfarreileiter in aller Öffentlichkeit braucht Mut – leider auch heute noch. Ab Juli können sich gleichgeschlechtliche Paare zwar auf dem Standesamt trauen lassen, nicht aber in der Katholischen Kirche. Im Zentrum steht deshalb die Frage, ob sie wenigstens den Segen Gottes erhalten – eine «Trauung light», sozusagen. Dass mehrere Luzerner Seelsorger dazu bereit sind und mit Name hinstehen, verdient Anerkennung. Sie exponieren sich und zeigen mit ihren klaren Statements: Zumindest an der Basis reagiert die Kirche auf den Wandel und ist nicht mehr bereit, Teile unserer Gesellschaft auszuschliessen.