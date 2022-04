Katholische Kirche Stadt Luzern André Bachmann schafft's mit «Aufwind» in den Kirchenrat – seine Mitstreitenden haben einen schweren Stand Die Herausforderer-Liste «Aufwind» holt einen Sitz im Kirchenrat, schneidet sonst aber nicht gut ab. Mit Susanna Bertschmann-Schmid die einzige bisherige Kandidatin das beste Resultat. Simon Mathis Jetzt kommentieren 03.04.2022, 18.34 Uhr

Die Spannung war mit Händen greifbar, als sich um 14 Uhr im Pfarreizentrum Barfüesser etwa 30 Leute besammelten. Am Sonntagnachmittag wurden hier die Gewinnerinnen und Gewinner der Kirchenratswahlen verkündet. Die Ausgangslage für die Gesamterneuerung der Exekutive der Katholischen Kirchgemeinde Luzern schien so offen wie lange nicht mehr.

Acht Personen kandidierten für die vier Sitze im Kirchenrat. Die Diskussionen im Vorfeld waren lebhaft, schon früh zeichneten sich Differenzen zwischen den Listen «Mit Aufwind in den Kirchenrat» und «Kraftvoll in die Zukunft» ab. Die drei Kandidierenden von «Aufwind» traten mit dem Anspruch an, den Kirchenrat mit politischeren und gesellschaftlich deutlicheren Haltungen aufzuwirbeln, während das «Kraftvoll»-Quartett einen eher beständigeren Kurs fahren wollte.

Der vierte Sitz ist noch zu vergeben

Die Fronten schienen verhärtet. Demgegenüber zeigt das Resultat ein differenzierteres Bild. Drei Personen schafften die Wahl. Obenaus schwimmt die bisherige Kirchenratspräsidentin Susanna Bertschmann-Schmid («Kraftvoll») mit 1898 Stimmen, ebenfalls gewählt wurde Stephanie Plersch Jurt («Kraftvoll») mit 1810 Stimmen. Der Dritte im Bunde ist André Bachmann («Aufwind»), der mit 1538 Stimmen knapp das absolute Mehr von 1513 überbot.

Den vierten Rang belegte Arun Fabian Pfaff («Kraftvoll»); er scheiterte am absoluten Mehr. Deshalb wird es am 8. Mai zu einem zweiten Wahlgang kommen. Wer antritt, ist noch offen.

Von links: die Gewählten Stephanie Plersch Jurt, Susanna Bertschmann-Schmid und André Bachmann. Bild: Simon Mathis (Luzern, 3. April 2022)

«Ich bin erleichtert und dankbar», sagte Susanna Bertschmann, nachdem sie an der Urne klar bestätigt wurde. «Das Resultat zeigt mir, dass das Vertrauen in den Kirchenrat vorhanden ist und wir gute Arbeit leisten.» Dass mit Stephanie Plersch und ihr gleich zwei Frauen im ersten Wahlgang gewählt wurden, findet Bertschmann ein «schönes Zeichen».

Und die Zusammenarbeit mit André Bachmann von der konkurrenzierenden Liste? Bertschmann gibt sich zuversichtlich: «Damit werden wir konstruktiv umgehen.» Das glaubt auch André Bachmann, Unternehmer und Präsident des Gemeindeverbands Luzern plus:

«Die Unterschiede zwischen uns werden heisser gekocht als gegessen. Letztlich kämpfen wir alle für die gleiche Partei: die katholische Kirche.»

Bachmann ist der Überzeugung, dass sich die Wogen glätten werden. «Die Aufgabe, vor der wir stehen, ist schwierig. Da müssen wir zusammen arbeiten.» Er freue sich über seine Wahl, auch wenn er gerne mindestens jemand zweites aus der Liste «Aufwind» dabei gehabt hätte. Dass der vierte Sitz an Aufwind gehen könnte, glaubt er weiterhin: «Das wäre doch eine sehr harmonische Aufteilung.»

Von links: Susanna Bertschmann-Schmid und Stephanie Plersch Jurt. Bild: Simon Mathis (Luzern, 3. April 2022)

Stimmbeteiligung lag nur bei 13 Prozent

Bachmann macht sich Sorgen über die sehr tiefe Stimmbeteiligung. In der Stadt Luzern sind rund 23'700 Katholikinnen und Katholiken stimmberechtigt. Gültige Stimmzettel eingelegt wurden allerdings lediglich 3024; eine Wahlbeteiligung von nur 13 Prozent. «Das sind Zahlen, die einen schon nachdenklich stimmen müssen», hält Bachmann fest.

Marianne Widmer. Bild: PD

Neben Bachmann traten für die «Aufwind»-Liste die Sozialversicherungsfachfrau Marianne Widmer und der Grüne-Kantonsrat Urban Frye an. Die beiden holten die wenigsten Stimmen: Widmer 1012, Frye 884. Was bedeutet das nun für «Aufwind»? Marianne Widmer sagt dazu:

«Mir persönlich ist es wichtig, dass der demokratische Prozess weitergeht.»

Das Resultat müsse man nun genauer analysieren. «Ich habe für mich noch nicht entschieden, wie es weitergeht. Dafür, dass ich so etwas zum ersten Mal mache, finde ich das Resultat beachtlich.»

Urban Frye. Bild: PD

Frye: «Ich kann das aushalten»

Ein erfahrener Politiker hingegen ist Urban Frye. Angesprochen auf das Resultat, sagt er: «Ich bin mir gewohnt, dass links-grüne Politiker am Rand stehen. Im Kantonsparlament verlieren wir 90 Prozent der Abstimmungen.» Er könne das also sehr wohl aushalten.

Das Resultat überrasche ihn nicht. Denn: «Die meisten fortschrittlich Denkenden sind bereits aus der Kirche ausgetreten.» Er aber bleibe – auch im Kirchenparlament:

«Es braucht den Stachel im trägen Fleisch. Und genau der will ich sein.»

Arun Fabian Pfaff. Bild: PD

Favorit für den noch vakanten Sitz ist jetzt der 27-jährige Arun Fabian Pfaff, der grosse Freude zeigt: «Ich sehe das Resultat als Votum für die Jugend. Dass es wahrscheinlich vor allem ältere Personen waren, die einem Jungen die Stimme gegeben haben, macht mir Mut für die Zukunft.» Er habe bereits den Entschluss gefasst, erneut anzutreten.

