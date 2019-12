Kathrin Krammer wird neue Rektorin der Pädagogisch Hochschule Luzern

Der Rat der Pädagogischen Hochschule (PH) hat Kathrin Krammer per 1. September 2020 zur neuen Rektorin der PH Luzern gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Hans-Rudolf Schärer an, der per Ende August 2020 in Pension geht.

17.12.2019, 10.30 Uhr