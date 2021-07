Namen Lehrabgänger Kanton Luzern: Kaufmännische und Detailhandelsberufe 22.07.2021, 19.00 Uhr

Abdiwahab Darig, Luzern (IG Arbeit, Luzern). Atac Roserin, Buchrain (Gemeindeschule Buchrain, Buchrain). Baumann Ayleen, Malters (Stiftung Brändi, ­Luzern). Bibaj Tina, Luzern (Zentrum für Soziales, Sursee). Catalano Francesca, Herlisberg (Lehrbetriebsverbund Dreipunkt, Luzern). Frrokaj Simona, Buttisholz (Yves Swiss AG, Sursee). Gavranovic Tatjana, Buchrain (Wiederkehr AG, Buchrain). Gonçalves Santos Josué Afonso, Luzern (Genossenschaft FuturX, Luzern). Haradinaj Valentina, Luzern (Kanton Luzern, Luzern). Huber Larissa Vanessa, Sursee (Kanton Luzern, Luzern). Mannarino Noemi, Emmenbrücke (Gemeinde Emmen, Emmenbrücke). Osmani Ezana, Horw (Albert Koechlin Stiftung, Luzern). Platt de Brito Nicole, Luzern (Düring AG Ebikon, Ebikon). Ravindran Anja, Hochdorf (Otto Lang AG, Ermensee). Redžepi Semra, Ebikon (Algorithma Informatik GmbH, Ebikon). Russo Alessia Fabienne, Kriens (Kanton Luzern, Luzern). Shabanaj Melisa, Horw (Heime Kriens AG, Kriens). Shabani Kosovare, Emmen (Elektro Burri Partner AG, Sempach Station). Ukaj Lea, Ebikon (Kanton Luzern, Luzern). Vieira Gomes Ana Teresa, Luzern (Stiftung Brändi, Luzern). Vogel Rebekka, Emmenbrücke (Stiftung Brändi, Luzern). Weber Sandro, Luzern (Kaufmännischer Verband Luzern, Luzern). Wyss Yannick, Luzern (Herzog Haustechnik AG, Luzern).

Note 5,8: Fankhauser Noemi, Greppen (Schuhhaus Walder AG, Luzern).

Note 5,7: Schwegler Julia, Nottwil (Spar Handels AG, Nottwil).

Note 5,5: Egli Stefanie Esther, Nottwil (von Matt AG Sursee, Sursee).

Note 5,4: Gisler Lukas Armin, Nottwil (Spar Handels AG, Nottwil). Hamzawi Mujtaba, Root (Office World AG, Luzern). Schumacher Tina, Wolhusen (Levi’s Store Luzern, Luzern). Zimmermann Kevin, Luzern (Dosenbach-Ochsner AG, Ebikon).

Weiter haben bestanden: Abduli Fatmir, Alpnach Dorf (Genossenschaft Migros Luzern, Luzern). Ackermann Celeste, Reinach (Café Koller AG, Sursee). Aliu Liana, Luzern (Genossenschaft Migros Luzern, Luzern). Alkhaled Mohamad, Willisau (Derendinger AG, Kriens). Arween Emran, Luzern (Genossenschaft Migros Luzern, Emmenbrücke). Avdija Mergim, Dagmersellen (Derendinger AG, Reiden). Azizi Altion, Luzern (Volvo Group (Schweiz AG), Inwil). Balogh Gabor, Emmenbrücke (Lehrbetriebsverbund Dreipunkt, Luzern). Baumann Joana, Reitnau (Genossenschaft Migros Luzern, Sursee). Behluli Flator, Emmenbrücke (Genossenschaft Migros Luzern, Kriens). Biblekaj Mihill, Beromünster (Lidl Schweiz AG, Römerswil). Birrer Lukas Andreas, Entlebuch (Genossenschaft Migros Luzern, Wolhusen). Bisaku Rikard, Emmenbrücke (Genossenschaft Migros Luzern, Luzern). Boban Albertina, Schötz (Brot & Co. GmbH, Ruswil). Bombelli David, Luzern (Genossenschaft Migros Luzern, Sursee). Burri Julia Sophia, Oberrüti (Only Stores Switzerland AG, Ebikon). Câcitu Paul-Gheorghe, Kriens (Caritas Luzern, Luzern). Christen Nils Leon, Zug (Volg Detailhandels AG, Gisikon). Coelho Nobre Erika, Luzern (Macchi AG, Kriens). Colangelo Costa Fabiano, Luzern (Genossenschaft Migros Luzern, Ebikon). Costa Nogueira Mara, Emmenbrücke (Genossenschaft ­Migros Luzern, Luzern). Cotting Laja Andrin, Emmenbrücke (Confiseur Bachmann AG, Emmenbrücke). Cvetkovic Miljan, Luzern (Genossenschaft Migros Luzern, Kriens). Da Cunha Jessica, Oberkirch (Hostettler Moto AG, Sursee). Dani Rafaela, Hochdorf (Spar Supermarkt Hochdorf, Hochdorf). Dervisoska Lulvera, Luzern (Coop, Luzern). Dubovac Jana, Buchrain (Manor Warenhaus, Emmenbrücke). Elmazoska Ardita, Luzern (Coop, Emmenbrücke). Ethemi Elmiranda, Triengen (Genossenschaft Migros Luzern, Sursee). Feldbauer Aylin, Rothenburg (Genossenschaft Migros Luzern, Ebikon). Felder Sara, Büron (Landi-Markt AG Sursee, Oberkirch). Fellmann Jason, Gunzwil (VOL Migros Partner Beromünster, Beromünster). Ferreira Gonçalves Patrik, Nebikon (Chappuis AG, Willisau). Feyzi Parissa, Triengen (T-Shirt Power, Luzern). Fidalgo Dos Santos Vanessa, Sursee (Coop, Sursee). Fuchs Bianca Caroline, Geuensee (Dosenbach-Ochsner AG, Sursee). Gander Lea Jana, Luzern (Beck Koch AG, Luzern). Garcia da Silva Silvana, Emmen (Genossenschaft Migros Luzern, Sursee). Gasser Noel, Emmenbrücke (Migros Partner, Neuenkirch). Gerber Salome Martha, Rickenbach (Arnold’s Daily GmbH, Schlierbach). Gjonaj Patricia, Kriens (Confiseur Bachmann AG, Luzern). Hasanaj Jorlanda, Neuenkirch (Migros Partner, Neuenkirch). Hasi Erblina, Burg (Aldi Suisse AG, Ermensee). Hassani Mehran, Schüpfheim (Confiseur Bachmann AG, Emmenbrücke). Hazareh Hamideh, Luzern (Genossenschaft Migros Luzern, Ebikon). Hossini Ramesh, Meggen (Spar Supermarkt Luzern, Luzern). Hoxha Albulena, Luzern (R. Hänggi AG, Luzern). Ibrahim Ronak, Luzern (Lehrbetriebsverbund Dreipunkt, Luzern). Injic David, Luzern (Technomag AG, Kriens). Iruthayathasan Ajanthan Stefan, Luzern (Gehrig Drogerie + Farben AG, Luzern). Isenschmid Jessica Daniela, Hitzkirch (T-Shirt Power, Luzern). Jasim Ameer Nsaif, Willisau (Coop Bau + Hobby, Hochdorf). Kazic Elvis, Luzern (Genossenschaft Migros Luzern, Emmenbrücke). Keraj Lejla, Fahrwangen (Lueg AG, Luzern). Khangsar Pema, Ebikon (Macchi AG, Luzern). Khemissi Saber, Luzern (von Moos Sport + Hobby AG, Luzern). Knezevic Stefan, Büron (Genossenschaft Migros Luzern, Sempach Station). Kodic Julija, Kriens (Confiseur Bachmann AG, Kriens). Kozarac Almedin, Emmenbrücke (Lipo Einrichtungsmärkte AG, Emmen). Kqiraj Jessica, Luzern (Macchi AG, Luzern). Küng Samantha, Gunzwil (Landi Sempach-Emmen, Hildisrieden). Loretz Joëlle, Luzern (Transa, Luzern). Louro Costa Cláudia Raquel, Reiden (Confiseur Bachmann AG, Luzern). Luthiger Lawrence Alberto, Vitznau (Manor Warenhaus, Luzern). Makrunta Suphatcha, Obernau (Detailhandel Rolf Näf, Neuenkirch). Mangaleswaran Mathumitha, Ebikon (Lehrbetriebsverbund Dreipunkt, Luzern). Markaj Samuel, Zug (Genossenschaft Migros Luzern, Ebikon). Marquez Fernandez Raquel, Luzern (Beck Koch AG, Kriens). Mataj Vitorina, Luzern (Confiseur Bachmann AG, Luzern). Mates Mario, Malters (Lehrbetriebsverbund Dreipunkt, Luzern). Mehmeti David, Sempach (Genossenschaft Migros Luzern, Hochdorf). Mendez de Oliveira Katarina, Buochs (World of Jeans Luzern, Luzern). Micheler Jan Cédric, Küssnacht am Rigi (Relax Fashion AG, Luzern). Miletic Tijana, Emmenbrücke (World of Jeans Luzern, Luzern). Milovanovic Andrija, Luzern (Coop, Luzern). Mladenovic Marija, Willisau (Beldona AG, Luzern). Mohammed Redwan, Kriens (Coop, Kriens). Moisch Florentin, Luzern (Genossenschaft Migros Luzern, Luzern). Nevithithan Sharon Elwin, Emmenbrücke (Manor Warenhaus, Emmenbrücke). Nicic Marija, Luzern (Coop, Kriens). Nietlispach Katja, Menznau (Coop, Willisau). Ochsenbein Janine Vanessa, Nottwil (Caritas Wohnen Luzern, Luzern). Omazic Dalibor, Sursee (Schuh Wehrli AG, Sursee). Orsolic Vanessa, Emmenbrücke (Salt Mobile SA, Ebikon). Ottiger Severin, Neudorf (Dosenbach-Ochsner AG, Kriens). Pararajasingam Snehan, Luzern (ESA Zentralschweiz, Honau). Perret Lorena, Ebikon (Macchi AG, Ebikon). Prenaj Vanesa, Neuenkirch (Detailhandel Rolf Näf, Neuenkirch). Qollaku David, Hochdorf (Instore Luzern, Luzern). Rahubathy Sharma Shriraam Sharma, Emmenbrücke (Lehrbetriebsverbund Dreipunkt, ­Luzern). Ramsauer Christine, Ebikon (Migros Partner Wesemlin, Luzern). Rangadaas Rishie, Emmenbrücke (Lueg AG, Luzern). Rodrigues Moreira Eva, Emmen (Confiseur Bachmann AG, Emmenbrücke). Schwegler Luana, Luzern (Coop, Sempach). Sheikhallah Sipan, Malters (Genossenschaft Migros Luzern, Willisau). Sousa Teixeira Joana, Sempach Station (instore Luzern, Luzern). Stankovic Ivana, Emmenbrücke (Valora Schweiz AG, Luzern). Steinegger Michèle, Grosswangen (Coop, Schenkon). Taseva Sara, Emmenbrücke (Genossenschaft Migros Luzern, Emmenbrücke). Teklezigi Semira, Horw (Coop, Luzern). Tika Lirijan, Ebikon (Genossenschaft Migros Luzern, Buchrain). Tikoski Ajradin, Emmenbrücke (Lidl Schweiz AG, Sursee). Von der Aa Thomas, Root (Coop, Ebikon). Wermelinger Sabrina, Malters (Coop City Kriens, Kriens). Wirz Shayenne, Steinhuserberg (Genossenschaft Migros Luzern, Sursee). Wüst Jenny, Reiden (Klosterbäckerei GmbH, St. Urban). Zekiroski Lindian, Luzern (Lehrbetriebsverbund Dreipunkt, Luzern). Zihlmann Valentin Timo, Schwarzenberg (Coop Bau + Hobby, Kriens). Zukic Hasnija, Sursee (Genossenschaft ­Migros Luzern, Sursee). Zukic Vahida, Sursee ­(Genossenschaft Migros Luzern, Egolzwil). Zulbeari ­Hasbije, Luzern (R. Hänggi AG, Kriens).

Note 5,6: Blaser Livia, Auswil (Kunz-Sport AG, Wil­lisau). Burch Damian, Malters (Landi Pilatus AG, Malters). Schöpfer Fernanda, Escholzmatt (papella.ch Papeterie Schüpfheim, Schüpfheim). Thommen ­Debby, Menziken (Dosenbach-Ochsner AG, Luzern).

Note 5,5: Heini Pia, Ruswil (Bäckerei-Konditorei Steiner, Menznau). Krummenacher Noemi, Buchrain (Macchi AG, Luzern). Lienhart Damian, Schwarzenbach (Kunz-Sport AG, Willisau). Rogger Louanne, Buttisholz (Dipl. Ing. Fust AG, Sursee). Unternährer Stefanie, Buttisholz (Utz-Mode GmbH, Ruswil). Zemp Carmen, Schüpfheim (Krienser Papeterie GmbH, Kriens).

Note 5,4: Hänggi Rahel, Küssnacht am Rigi (R. ­Hänggi AG, Luzern). Koller Jonathan, Grossdietwil (Interdiscount Willisau, Willisau). Kottmann Laura, Oberkirch (Café Koller AG, Sursee). Monteiro Almeida Sandro, Emmenbrücke (Dosenbach-Ochsner AG, Luzern). Portmann Leonie, Doppleschwand (Bächli Bergsport AG, Kriens). Schaller Janis, Ruswil (Musik Hug AG, Kriens). Sommer Jan, Adligenswil (Transa, Luzern). Wigger Marie Larissa, Luzern (Schuhhaus Walder AG, Luzern). Wigger Miguel, Schüpfheim (Coop, Schüpfheim).

Weiter haben bestanden: Abazaj Edon, Luzern (Outdoor Trading AG, Luzern). Affentranger Noah, Oberkirch (Go-In Sportshop, Sursee). Ahmeti Drita, Kastanienbaum (Mobilezone AG, Luzern). Ajeti Aurela, ­Emmenbrücke (Coop, Emmenbrücke). Ajvazi Adorian, Kriens (Confiseur Bachmann AG, Luzern). Amacher Julia, Horw (Landi Pilatus AG, Horw). Anliker Noah, Ettiswil (Genossenschaft Migros Luzern, Sursee). Arber Yannik, Meierskappel (World of Jeans Emmen, Emmenbrücke). Aregger Jacqueline, Hasle (Denner-Satellit, Entlebuch). Arrigoni Zarah-Maria, Emmenbrücke (Micasa, Emmenbrücke). Arsic Valentina, Sempach Station (Manor Warenhaus, Luzern). Avdejevs Deniss, Luzern (Bucherer AG, Luzern). Azizi Ramize, Goldau (L’Occitane Suisse SA, Luzern). Baftiri Leonita, Inwil (Genossenschaft Migros Luzern, Ebikon). Baggenstos Ronja, Brunnen (Bucherer AG, Luzern). Bajor Filipp, Luzern (Interdiscount Luzern, Luzern). Barmettler Reto, Aettenschwil (Prodega Markt Kriens, Kriens). Bättig Stefanie, Grosswangen (Genossenschaft Migros Luzern, Willisau). Baumann Nathalie, Hasle (Café Amrein Chocolatier, Willisau). Baumeler Chantal, Schwarzenberg (TopCC AG, Kriens). Berisha Dreni, Horw (Coop, Kriens). Berisha Mire, Dallenwil (Manor Warenhaus, Emmenbrücke). Bernet Lea, Ufhusen (Meyer AG, Willisau). Bernet Lilian, Ufhusen (Imhof, Willisau). Betschart Adrian, Obernau (Genossenschaft Migros Luzern, Rothenburg). Bieri Katharina, Triengen (Globus Magazine zum Globus AG, Luzern). Birrer Andrea, Geiss (Bäckerei-Konditorei Steiner, Menznau). Bissegger Vanessa, Leutwil (Landi Oberseetal, Hochdorf). Blaettler Basil, Stans (von Moos Sport + Hobby AG, Luzern). Bossart Nico, Luzern (Genossenschaft Migros Luzern, Ebikon). Brugger Marc André, Luzern (Coop, Kriens). Bucher Elena, Inwil (Landi Oberseetal, Hochdorf). Bucher Vivien, Luzern (Schuhhaus Walder AG, Luzern). Buchli Jana, Buchs (Frey Papeterie + Buchbinderei GmbH, Dagmersellen). Bullakaj Patrik, Geuensee (Coop, Sursee). Burri Sabrina, Ballwil (Genossenschaft Migros Luzern, Hochdorf). Camenzind Valentin, Schenkon (Interdiscount Sursee, Sursee). Chakchouk Yasmin, Luzern (Lederschmid AG, Luzern). Conceição Reichmuth Luana, Emmenbrücke (Beck Koch AG, Luzern). Crescionini Laura, Buchrain (Mode Kofler, Luzern). Culaj Patricia, Ebikon (Habermacher Bäckerei AG, Ebikon). da Silva Alexina, Sarnen (Lorch AG, Horw). Dahinden Alicia, Kriens (Chicorée Mode AG, Luzern). Dainan Samir, Luzern (Coop, Luzern). De Napoli Aurora, Beromünster (Huwyler Sport AG, Beromünster). Dimitrov Petar, Dagmersellen (Mobilezone AG, Luzern). d’Orologio Vivien, Emmenbrücke (Läderach (Schweiz) AG, Luzern). Emini Altin, Luzern (Lueg AG, Kriens). Eyer Oliver Luca, Meggen (Dipl. Ing. Fust AG, Emmenbrücke). Feld­bauer Laura, Rothenburg (Micasa, Emmenbrücke). Felder Alessa, Schenkon (Relax Fashion AG, Luzern). Felder Myriam, Flühli (Landi, Escholzmatt). Figuereo Sabrina Michèle Lorena, Stans (Interdiscount Kriens, Kriens). Fischer Samuel, Neuenkirch (Landi Sempach-Emmen, Rothenburg). Fleischli Jana, Ballwil (Genossenschaft Migros Luzern, Ebikon). Fleischli Jeremias, Eschenbach (Conforama Suisse SA, Emmenbrücke). Fonseca Guilherme, Luzern (Juwelier Kurz AG, Emmenbrücke). Frischkopf Céline, Hochdorf (Max Mara, Luzern). Fruci Milagres, Root (Möbel Pfister AG, Emmenbrücke). Fuchs Selina, Horw (Mc PaperLand, Luzern). Gander Samuel, Hochdorf (Swisscom (Schweiz) AG, Luzern). Gashi Tim Luan, Luzern (Denner AG, Luzern). Graber Eliane Sarah, Schüpfheim (Schuhhaus Walder AG, Luzern). Grosswiler Sara, Walchwil (Genossenschaft Migros Luzern, Ebikon). Gruber Shirin Louise, Luzern (Livique, Emmenbrücke). Haas Silvan, Steinhausen (Emil Frey AG Ebikon, Ebikon). Hediger Zoe Verena, Oberkirch (Coop, Sempach). Heer Soraya Seraphine, Winznau (Coop, Malters). Hess Phuminra, Luzern (von Moos Sport + Hobby AG, Luzern). Hildebrand Lionel, Oberdorf (Christ Uhren & Schmuck, Kriens). Höchli Nicole, Ennetbürgen (Transa, Luzern). Hofstetter Chantal, Eschenbach (Art-Confiserie Kurmann GmbH, Luzern). Höltschi Céline, Menznau (My Weibel AG, Willisau). Hunkeler Rahel, Ebersecken (Landi Luzern-West, Reiden). Hunziker Jasmin, Langnau (Wechsler Treff AG Spar Markt, Schötz). Ineichen André, Luzern. Iten Stefanie, Menznau (Login Berufsbildung AG, Luzern). Ivanovic Jovan, Luzern (Manor Warenhaus, Luzern). Jelecevic Sanel, Emmenbrücke (Post CH AG, Luzern). Jerliu Lundrim, Neuenkirch (Post CH AG, Luzern). Jeyabalasingam Janeckson, Luzern (Auto Wyder AG, Sursee). John Nixon Liliana, Wauwil (Schuhhaus Imgrüth AG, Luzern). Jung Melanie, Gelfingen (Dosenbach-Ochsner AG, Emmenbrücke). Kalid Jevin, Buttikon (Garage Galliker Nidfeld AG, Kriens). Kälin Stefanie, Obernau (Aeschbach Chocolatier AG, Root). Kama Situ Baya Jardi, Kriens (Genossenschaft Migros Luzern, Horw). Kandasamy Sharuhan, Neuheim (Sunrise Communications AG, Luzern). Käppeli Angela, Wolhusen (Stirnimann Schuh AG, Wolhusen). Kasap Dilaysu, Meggen (Esprit Store, Luzern). Kasumaj Sanije, Emmen (Aldi Suisse AG, Luzern). Keller Pascal Fabian, Luzern (Coop City, Luzern). Kleiner Calvin Nick, Ibach (Volg Detailhandels AG, Vitznau). Koliqi Zana, Menziken (Instore Luzern, Luzern). Krasniqi Sara, Schötz (Livique, Emmenbrücke). Krieger Soraya, Willisau (Rive Gauche, Luzern). Krishnakaran Mathumitha, Aarburg (E. C. Fischer AG, Luzern). Krummenacher Anita, Escholzmatt (Volg Detailhandels AG, Schachen). Krummenacher Sarina, Wolhusen (Kreisel-Beck, Wolhusen). Krummenacher Valentin Maximilian, Inwil (Interdiscount Luzern, Luzern). Kryezi Flamur, Neuenkirch (Spar Handels AG, Buchrain). Kurmann Sandra, Willisau (Lucia Wiederkehr GmbH, Buttisholz). Lang Elin, Rain (Post CH AG, Luzern). Latscha Raffael, Buttisholz (Keller Ruswil AG, Ruswil). Leibundgut Sina, Roggliswil (Login Berufsbildung AG, Luzern). Lekaj Edona, Geuensee (Bucherer AG, Luzern). Leon Jonathan, Hergiswil (PKZ Burger-Kehl + Co. AG, Luzern). Limacher Jana Jamie, Zell Login Berufsbildung AG, Luzern). Lleshi Patrik, Emmenbrücke (Post CH AG, Luzern). Lokvancic Alan, Luzern (Genossenschaft Migros Luzern, Malters). Lörch Nina, Horw (Ikea AG, Rothenburg). Lötscher Jill Shania, Hellbühl (Swisscom (Schweiz) AG, Luzern). Lünnemann Dana, Stans (Manor Warenhaus, Emmenbrücke). Markaj Mirigon, Rain (R. Hänggi AG, Luzern). Marti Seline, Hergiswil (Landi Luzern-West, Willisau). Matias Nunes Cláudia Sofia, Reiden (Sunrise Communications AG, Emmenbrücke). Medic Alina, Kriens (Hostettler Autotechnik AG, Sursee). Mesic Elmar, Emmenbrücke (Auto AG Truck, Rothenburg). Meyer Jennifer, Luzern (Levi’s Store Luzern, Luzern). Milosevic Anastasija, Buchrain (He Ba Bayard Emmencenter, Emmenbrücke). Möger Désirée, Luzern (Coop, Luzern). Morales Jan Ezekiel, Luzern (Spar Supermarkt Luzern, Luzern). Moser Dominik, Horw (Landi Pilatus AG, Horw). Mucaj Fllanza, Menziken (Otto’s AG, Sursee). Muhammad Brhan Meoda, Beromünster (VOI Migros Partner Beromünster, Beromünster). Müller Alina, Neuenkirch (Landi Sempach-Emmen, Sempach Station). Müller Jasmin, Altishofen (Landi Luzern-West, Schötz). Murina Besart, Buchrain (Interdiscount ­Emmen, Emmenbrücke). Music Lejla, Emmenbrücke (Genossenschaft Migros Luzern, Emmenbrücke). Nanthakumar Nehrujan, Kriens (Data Quest AG, Luzern). Noci Diana, Triengen (Bäckerei-Konditorei ­Stocker AG, Sursee). Paprozki Lea Suzann, Meggen (Schuhhaus Imgrüth AG, Luzern). Paramathas Adshaja, Luzern (E. C. Fischer AG, Luzern). Peric Neda, Horw (Juwelier Kurz AG, Luzern). Peter Velvet Pearl Atlanta, Urswil (Epper Luzern AG, Luzern). Prenrecaj Donika, Root (Perosa AG, Luzern). Providoli Riana, Nottwil (Möbel Pfister AG, Emmenbrücke). Ramadani Bardh, Kriens (Genossenschaft Migros Luzern, Horw). Rasakumar Mithuna, Emmenbrücke (Coop, Import Parfumerie, Luzern). Rava Cheyenne, Sachseln (Tally Weijl AG, Luzern). Reichlin Simea Valeria, Luzern (Iff Schuhkultur, Kriens). Riedweg Selin, Wolhusen (Papeterie Mühlebach GmbH, Malters). Röösli Alexandra, Romoos (Bäckerei Krummenacher AG, Grosswangen). Röthlisberger Pascal, Kleinwangen (Dosenbach-Ochsner AG, Luzern). Rüefli Ramon, Rain (Steg Electronics AG, Luzern). Sakanovic Orijana, Emmen (Juwelier Kurz AG, Emmenbrücke). Sandulovic Milan, Meggen (Genossenschaft Migros Luzern, Luzern). Savino Luca, Zug (Dosenbach-Ochsner AG, Emmenbrücke). Schaller Amanda Maria, Malters (Genossenschaft Migros Luzern, Emmenbrücke). Schär Valeria Tamara, Emmenbrücke (Süesswinkel AG, Rothenburg). Schnyder Nicole, Escholzmatt (Affolter AG, Willisau). Schürmann Rahel, Emmenbrücke (Bijou les Boutiques, Luzern). Schwander Cyrill, Root (Genossenschaft Migros Luzern, Ebikon). Sentic Aleksandra, Hochdorf (Arco Regio AG, Eschenbach). Sherifi Fitore, Sursee (Coop, Schenkon). Solomon Bethel, Oftringen (Schuhhaus Imgrüth AG, Emmenbrücke). Spycher Nicole, Entlebuch (Jörg Vogel GmbH, Escholzmatt). Sriruban Thapranjah, Luzern (Globus Magazine zum Globus AG, Luzern). Stadelmann Florian, Hasle (Media Markt (Kriens) AG, Kriens). Stagova Denis, Buchrain (Manor Warenhaus, Emmenbrücke). Steiner Corina, Menznau (Utz-Mode GmbH, Wolhusen). Stola Leonarda, Eschenbach ­(Snipes (Schweiz) AG, Emmenbrücke). Strähl Guillaume Samuel, Hitzkirch (Interdiscount Luzern, Luzern). Strebel Tristan, Eschenbach (Gränicher GmbH, Luzern). Sutheskumar Ansana Kavi, Boswil (Wollenhof AG, Sursee). Syed Bukhari Sara, Malters (He Ba Bayard Luzern, Luzern). Tasic Luka, Menziken (Coop Bau + Hobby, Schenkon). Teixeira Da Camara Jenny, Emmenbrücke (Emma’s Bäckerei, Emmenbrücke). Tomic Silvija, Sursee (My Weibel AG, Sursee). Ulas Eser, Menziken (Genossenschaft Migros Luzern, Sursee). Ulrich Valeria, Schwarzenbach (Landi-Markt AG Sursee, Oberkirch). Varatharajah Vanesha, Sursee (Kottmann Herrenmode AG, Sursee). Veseli Anesa, Emmen (Möbel Pfister AG, Emmenbrücke). Vespari Estella, Alpnach Dorf (Relax Fashion AG, Luzern). Vonarburg Laura Gabriela, Luzern (Coop, Kriens). Vranja Arbias, Emmenbrücke (von Moos Sport + Hobby AG, Luzern). Vukmir Nikola, Luzern (Derendinger AG, Kriens). Wey Selina, Beromünster (Debrunner Acifer AG, Sursee). Wicki Vanessa, Schüpfheim (Macchi AG, Ebikon). Widmer Jessica, Abtwil (Manor Warenhaus, Luzern). Wolf Alexandra, Hildisrieden (von Matt AG Sursee, Sursee). Zaccone Antonio, Luzern (Micasa, Emmenbrücke). Zaugg Petra, Neuenkirch (Migros Partner, Neuenkirch). Zeppa Carmen, Egolzwil (Modehaus Peter AG, Willisau). Zgraggen Nicole, Adligenswil (Bäckerei Brunner AG, Dierikon).

Note 5,8: Burkard Céline, Triengen (BDO AG, Sursee). Egli Melanie Nadine, Luzern (SmartTalk, Luzern). Unternährer Janine (mit BM), Kriens (Bättig Treuhand AG, Luzern).

Note 5,7: Glanzmann Sandra Yvonne, Hünenberg. Häfliger Livia Beatrice, Sursee (Stöckli Medical AG, Oberkirch).

Note 5,6: Dittli Jannik, Altdorf (Minerva Luzern, Luzern). Haldi Nadin Lara (mit BM), Menzberg (Gemeindekanzlei Menznau, Menznau). Kurmann Selina, Mosen (Gewerbe-Treuhand AG, Luzern). Schuler Catarina, Ballwil (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Schüttel Noemi, Aesch (4B AG, Hochdorf).

Note 5,5: Barmettler Jana (mit BM), Rothenburg (Opes AG, Emmenbrücke). Baumeler Olivia, Geiss (Traversa, Luzern). Berwert Carla Gina (mit BM), Meggen (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Bühlmann Lars (mit BM), Rickenbach (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Candreia Joëlle Fabienne Samira (mit BM), Luzern (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Marini Magalie, Luzern. Meier Rahel, Emmenbrücke (Minerva Luzern, Luzern). Suter Alana, Aarau (Calida AG, Sursee).

Note 5,4: Bachmann Chiara Julia, Horw (Emmi Schweiz AG, Luzern). Baumann Patrizia (mit BM), Egolzwil (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Bucheli Michel (mit BM), Buochs (Verkehrsbetriebe Luzern AG, Luzern). Bumann Janine (mit BM), Eschenbach (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Camenzind Carina, Sempach Station (Talsee AG, Hochdorf). Dainan Sara, Luzern (Verdia, Luzern). de Witte Melanie, Willisau (Minerva Luzern, Luzern). Duss Melanie (mit BM), Doppleschwand (De Laval AG, Sursee). Häfliger Leandra, Eich (Minerva Luzern, Luzern). Helfenstein Larissa (mit BM), Hellbühl (AXA Versicherungen AG, Luzern). Huwiler Mike, Rotkreuz (BDO AG, Luzern). Knüsel Simon, Stans (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Lang Sabrina (mit BM), Neuenkirch (Stadtverwaltung Sempach, Sempach). Liembd Fabienne, Kriens (Balmer-Etienne AG, Luzern). Margarito Sophie (mit BM), Weggis (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Marty Karin (mit BM), Hildisrieden (CKW Conex AG, Luzern). Oehen Stefanie, Schenkon (CSS Kranken-Versicherung AG, Sursee). Renggli Muriel Nana (mit BM), Entlebuch (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau). Riedweg Judith, Uffikon (Minerva Luzern, Luzern). Stadelmann Ramona, Escholzmatt (Elektri­sola Feindraht AG, Escholzmatt). Tamburrino Elia Samuele (mit BM), Reiden (Raiffeisenbank Luzerner Landschaft, Schötz). Vojtašková Karina (mit BM), Schötz (Wirtschafts- mittelschule Willisau, Willisau). Wicki Alissa Mami, Rain (Rudolf & Bieri AG, Emmenbrücke). Zemp Cheyenne Sophia, Ebnet (Betagtenzentren ­Emmen AG, Emmen).

Weiter haben bestanden: Abdi Jama Isra, Ballwil (Swisscom (Schweiz) AG, Luzern). Abdul Shashoch, Luzern (Debrunner Acifer AG, Sursee). Abegglen Lea Helena (mit BM), Urswil (Einwohnergemeinde Hochdorf, Hochdorf). Achermann Rahel, Brittnau (JT International AG Dagmersellen, Dagmersellen). Adamek Amos, Root (Komax AG, Dierikon). Adosama Almamy Joël, Kriens (Stadt Kriens, Kriens). Al Jarmakani Miryam (mit BM), Nebikon (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau). Albisser Jacqueline (mit BM), Beromünster (Raiffeisenbank, Beromünster). Aleksic Jovana, Luzern (Minerva Luzern, Luzern). Al-Rubeiay Schehed (mit BM), Schüpfheim (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau). Amgarten Sophie Juliette (mit BM), Meggen (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Antonini Alessandra (mit BM), Kriens (Kanton Luzern, Kriens). Aragão Martins Laura, Schwarzenberg (ewl Verkauf AG, Luzern). Aregger Jasmin, Sursee ­(Bieri Tenta AG, Grosswangen). Arnet Alessia, Luzern (Verdia, Luzern). Arnet Luca, Luzern (Verdia, Luzern). Arnold Fabio (mit BM), Ettiswil (BDO AG, Sursee). Arslan Neva, Kriens (Kanton Luzern, Luzern). Arunthavaselvan Abiyaana, Rickenbach (Electrolux Professional AG, Sursee). Attalla Noah (mit BM), ­Eschenbach (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Augugliaro Giuliano, Luzern (CSS Kranken-Versicherung AG, Luzern). Avdijaj Flakron, Emmenbrücke (Hochdorf Swiss Nutrition AG, Hochdorf). Bachmann Carla Sophie, Malters (Raiffeisenbank Pilatus, Kriens). Bachmann Luis (mit BM), Doppleschwand (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau). Backhaus Jordan (mit BM), Ennetbürgen (Wirtschaftsmittel-schule Luzern, Luzern). Bajdak Sven, Adligenswil (Swiss Steel AG, Emmenbrücke). Bajrami Eliana (mit BM), Reiden (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau). Balasubramaniam Janathanan, Huttwil (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Balazi Alije, Kriens (Medina Immo GmbH, Kriens). Barker Maxine, Rothenburg (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Barmettler Carmen (mit BM), Reitnau (Trisa AG, Triengen). Bat-Ochir Anujin (mit BM), Luzern (Minerva Luzern, Luzern). Batsiev Adam, Ebikon (Verdia, Luzern). Bättig Vanessa Johanna (mit BM), Sursee (Minerva Luzern, Luzern). Bauer Svenja Ursula, Hochdorf (Gemeindeverwaltung, Eschenbach). Bauhofer Alina Elena, Sempach (AXA Versicherungen AG, Luzern). Baumgartner Chiara (mit BM), Neudorf (Gemeindeverwaltung, Beromünster). Baumgartner Lena Maria, Sursee (Verdia, Luzern). Baumli Alessandra, Emmenbrücke (Swisscom (Schweiz) AG, Luzern). Beck Lisa, Luzern (Verdia, Luzern). Berchtold Svenja (mit BM), Kerns (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Berdat Jessica Victoria, Greppen (Rigi Bahnen AG, Vitznau). Berisha Bettina, Luzern (Kanton Luzern, Luzern). Beutler Manuela, Buttisholz (Viva Luzern AG, Luzern). Bienz Mara, Kriens (Amag Automobil und Motoren AG, Perlen). Biese Jelina, Horw (Stadt Kriens, Kriens). Birchler Celina, Ballwil (Verdia, Luzern). Birrer Julia Patricia, Willisau (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Birrer Madlen (mit BM), Grosswangen (Gemeindeverwaltung Ruswil, Ruswil). Birrer Vanessa Maria, Buchrain (Luzerner Pensionskasse, Luzern). Bisig Milena, Hochdorf (Minerva Luzern, Luzern). Bislimaj Anita, Willisau (Ecap Zentralschweiz, Luzern). Blättler Nadia, Cham (Verdia, Luzern). Böbner Elia, Rothenburg (Schweizer Paraplegiker-Vereinigung, Nottwil). Bollina Mauro (mit BM), Ebikon (Gemeindeverwaltung Buchrain, Buchrain). Boog Celine Debora, Horw (Suva, Luzern). Boog Leonardo, Meggen (Livit AG Immobilien Management, Luzern). Borges Pinto Diana, Weggis (Gemeinde Weggis, Weggis). Bossert Alisha, Willisau (Brandschutz Ettiswil AG, Ettiswil). Bossert Martina, Ruswil (Verdia, Luzern). Brera Lama Sabrina, Luzern (CSS Kranken-Versicherung AG, Luzern). Brügger Chantal, Sempach (Partner Treuhand AG, Sursee). Brun Lara (mit BM), Entlebuch (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau). Brunner Jeremy (mit BM), Sursee (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau). Brunner Rahel (mit BM), Triengen (Trisa AG, Triengen). Brunner Timon, Dietwil (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Bucher Chiara, Schenkon (Truvag Treuhand AG, Sursee). Bucher Janine, Entlebuch (Diwisa Distillerie Willisau SA, Willisau). Bucher Jonas, Neuenkirch (Gemeindeverwaltung, Neuenkirch). Bucher Michèlle, Meierskappel (Gemeindeverwaltung, Udligenswil). Bucher Pamina, Hergiswil (Zaugg Schliesstechnik AG, Luzern). Bucher Robert Alexander, Luzern (UBS AG, Luzern). Bucher Shayenne (mit BM), Obernau (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Bühler Amanda, Kriens (Kanton Luzern, Luzern). Bühler Anja (mit BM), Doppleschwand (Bühlmann Treuhand AG, Wolhusen). Bühler Julia Louisa (mit BM), Buchrain (UBS AG, Luzern). Bühler Simon, Schötz (Arag Bau AG, Hasle). Bühlmann Ramon, Nottwil (Gemeindeverwaltung Nottwil, Nottwil). Bullakaj Edona, Sursee (Remimag Gastronomie AG, Rothenburg). Burch Jennifer (mit BM), Dagmersellen (Galliker Transport AG, Altishofen). Burri Jonas, Schachen (Wagner + Grimm AG, Malters). Burri Livia, Gisikon (Aeschbach Chocolatier AG, Root). Burri Marco Fabio (mit BM), Emmenbrücke (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Burri Silvana, Kriens (Minerva Luzern, Luzern). Bushaj Donika, Emmenbrücke (Gemeindeverwaltung Horw, Horw). Bütikofer Jill, Pfaffnau (Trisa AG, Triengen). Büyükvardar Amro, Gelfingen (Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG, Kriens). Canaj Anita, Grosswangen (ONE Training Center AG, Sursee). Capela Bendito Emanuel, Ebikon (Hochschule Luzern, Luzern). Capitelli Laura (mit BM), Adligenswil (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Carangelo Flavia, Root (Verdia, Luzern). Carvalhais Lopes Vera, Büron (Intercycle AG, Sursee). Cathomas Jill, Sempach (Luzerner Kantonalbank AG, Sursee). Causo Manuela, Hochdorf. Cedeño Jasmin (mit BM), Emmenbrücke (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Çekaj Arianita, Luzern (KMU Treuhand, Hellbühl). Chawafambira Talisha, Dierikon (Heliotis AG, Root). Christen Jaël, Aesch (Hochdorf Swiss Nutrition AG, Hochdorf). Ciancio Nuria, Eschenbach (Concordia, Luzern). Ciresa Justin, Gettnau (Swiss Krono AG, Menznau). Civek Firat, Oftringen (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Clémence Julien, Gisikon (Verdia, Luzern). Conte Chiara, Sempach (Verdia, Luzern). Das Neves Guiomar Adriano Miguel (mit BM), Luzern (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Davies Helen Norah, Gunzwil (Zentrum für Soziales, Sursee). de Bessa Rodrigues Rolando Junior, Hellbühl (AGI AG für Isolierungen, Eschenbach). Deda Valerjana, Oftringen (B+P AG, Gettnau). Dedaj Marsell, Grosswangen (Frigo Handel AG, Rothenburg). Deflorin Nicola Robin, Cham (Epper Service AG, Luzern). Dekang Yangchen Dolkar, Luzern (Caritas Schweiz, Luzern). Dervisoski Vejhan, Hüswil (Gemeindeverwaltung, Zell). Di Tommaso Mattea, Ruswil (Curaden AG, Kriens). Dias Ribeiro Carolina, Emmenbrücke (Gemeinde Emmen, Emmenbrücke). Dietrich Mila, St. Niklausen (Suva Zentralschweiz, Luzern). Dietschi Dina Hanna Amani, Malters (Zentrum für Soziales, Hochdorf). Diputado Chayenne, Horw (Stadt Luzern, Luzern). Distel Lars (mit BM), Schüpfheim (Valiant Bank AG, Luzern). Distel Lea (mit BM), Menzberg (Gemeindeverwaltung, Hergiswil). Dittrich Jana, Adligenswil (Minerva Luzern, Luzern). Djordjevic Lukas, Luzern (Progress Plus AG, Emmenbrücke). Dogas Nikolina, Horw (Verdia, Luzern). Döös Jonathan (mit BM), Meggen (Minerva Luzern, Luzern). Dos Santos Gomes Valeria, Luzern (Universität Luzern, Luzern). Dragovic Luca, Luzern (Verdia, Luzern). Dubach Chantal, Ufhusen (Krieger AG, Ruswil). Dubovac Marko, Ebikon (Perlen Papier AG, Perlen). Durakovic Selim, Luzern (Verdia, Luzern). Duvnjak Ina, Emmen (Sabag Luzern AG, Rothenburg). Duwe Max-Anton (mit BM), Merlischachen (Minerva Luzern, Luzern). Ebrahimzade Äwin, Kriens (Kanton Luzern, Luzern). Edelberger Laurin (mit BM), Kriens (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Eggenberg Lukas Sandro, Neuheim (Deluxe Parkett AG, Rothenburg). Eicher Julian, Schüpfheim (Kanton Luzern, Luzern). Elliesen Victor (mit BM), Alpnach Dorf (Centralschweizerische Kraftwerke AG, Emmen). Emmenegger Jonas, Hellbühl (Credit Suisse (Schweiz) AG, Luzern). Emmenegger Lisa, Ruswil (Imbach Logistik AG, Schachen). Epp Lea, Andermatt (Minerva Luzern, Luzern). Erdogan Elaya, Luzern (Geistlich Pharma AG, Root). Erni Elia Mario, Ebikon (Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, Kriens). Erni Lorena, Buchrain (Klubschule Migros Luzern, Luzern). Erni Vivienne Nina, Ruswil (Rottal Auto AG, Ruswil). Etterlin Niklas Stephan, Neuenkirch (Raiffeisenbank Emmen, Emmenbrücke). Fallegger Eline Maria, Eich (Bison Schweiz AG, Sursee). Fankhauser Andrine (mit BM), Finsterwald (Gemeindeverwaltung, Entlebuch). Farman Odin Joon, Adligenswil (Imholz Team AG, Luzern). Fasel Fabrice, Strengelbach (Minerva Luzern, Luzern). Fasil Lidia, Ruswil (GWF MessSysteme AG, Luzern). Fassbind Melanie, Ettiswil (Berufsfachschule Verkehrswegbauer, Oberkirch). Fazliu Esi, Emmenbrücke (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Fecker Rahel, Ballwil (Concordia, Luzern). Feger Lars (mit BM), Eschenbach (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Felber Fabienne, Meggen (Schurter AG, Luzern). Felber Kim Lea, Abtwil (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Felix Ramon, Gunzwil (Sebastian Müller AG, Rickenbach). Fengels Hugo, Adligenswil (Verdia, Luzern). Ferati Diana (mit BM), Kaltbach (Die Mobiliar, Sursee). Fernandez Luana Zoé (mit BM), Strengelbach (Kuoni Reisen, Sursee). Filipovic Aleksandar, Luzern (WAS Wirtschaft Arbeit Soziales, Luzern). Fiorina Lorena Laura, Sursee (Kanton Luzern, Luzern). Fischer Chiara, Sursee (JT International AG Dagmersellen, Dagmersellen). Fischer Mauricio Carlos, Sursee (Akzo Nobel Coatings AG, Sempach Station). Flatz Anja, Rothenburg (Luzern Tourismus AG, Luzern). Flück Tobias Raphael (mit BM), Roggliswil (Flachglas (Schweiz) AG, Wikon). Flüeler Gabriele, Alpnach Dorf (Verdia, Luzern). Fölmli Svenja, Sempach (Verdia, Luzern). Forster Chiara, Ballwil (Hochschule Luzern, Luzern). Frank Laura, Oberkirch (Kuoni Reisen, Luzern). Frehner Samira, Hochdorf (Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG, Kriens). Frey Jennifer, Obernau. Frey Roman Steven, Obernau. Frommer Simon, Immensee (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Fuchs Manuel (mit BM), Baar (Luzerner Kantonalbank AG, Ebikon). Furrer Antonia, Malters (Lötscher Tiefbau AG, Luzern). Gabicht Sven, Sursee (Gemeindeverwaltung, Knutwil). Galeati Alessandro, Oetwil an der Limmat (Verdia, Luzern). Galliker Dario, Rain (Bataillard AG, Rothenburg). Gander Livia Elessa, Emmenbrücke (Pistor AG, Rothenburg). Garovi Julia, Sachseln (Verdia, Luzern). Gärtner Francesco, Rain (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Gebhardt Michele, Kriens (Pädagogische Hochschule Luzern, Luzern). Gebistorf Laura, Dierikon (Schätzle AG Luzern, Luzern). Gerber Lisa, Egolzwil (Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Sursee). Gietz Aleksander Lucien (mit BM), Meggen (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Gil Cordeiro Samuel, Kriens (Verdia, Luzern). Gisler Jennifer (mit BM), Luzern (Suva, Luzern). Gjidoda Bernadin Kaltrin (mit BM), Ebikon (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau). Gjoka Agron, Ettiswil (Network 41 AG, Sursee). Glanzmann Michael (mit BM), Doppleschwand (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau). Gloggner Leana (mit BM), Neuenkirch (Stiftung Campus Sursee, Sursee). Gorgieva Spasenia (mit BM), Buochs (Credit Suisse (Schweiz) AG, Luzern). Gruber Raphael, Beromünster (7s Medical AG, Oberkirch). Gsell Amanda Carmen (mit BM), Kriens (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Gusterer Marcel Andreas (mit BM), Adligenswil (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Gutknecht Luka (mit BM), Emmenbrücke (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Habermacher Fabian (mit BM), Gunzwil (Raiffeisenbank Rothenburg, Rothenburg). Habermacher Nadja, Rothenburg (Centralschweizerische Kraftwerke AG, Emmen). Hadzic Dzenis, Kriens (Verdia, Luzern). Häfliger Dustin, Wolhusen (Valiant Bank AG, Wolhusen). Hägele Moira, Luzern (Stadt Luzern, Luzern). Hager Silvan, Inwil (Heineken Switzerland AG, Luzern). Häller Jasmin (mit BM), Altishofen (Nexus Schweiz AG, Altishofen). Hasani Blerona, Sursee (Minerva Luzern, Luzern). Hasi Aida, Küssnacht am Rigi (Swisscom (Schweiz) AG, Luzern). Haug Simon, Ballwil (ewl Verkauf AG, Luzern). Hazimé Rasha, Obernau (Minerva Luzern, Luzern). Hecht Céline (mit BM), Schötz (Redinvest Immobilien AG, Sursee). Heer Selina, Obernau (BR Bauhandel AG, Kriens). Heggli Joël Nils, Hitzkirch (Wika Schweiz AG, Hitzkirch). Hegglin Levi, Rotkreuz (Sage Schweiz AG, Root). Heinrich Noah, Unterägeri (Verdia, Luzern). Heller Lena, Kottwil (Keilzinkwerk Hunkeler AG, Altishofen). Hennig Maximilian (mit BM), Luzern (Minerva Luzern, Luzern). Henseler Janik, Ettiswil (Growag Feuerwehrtechnik AG, Grosswangen). Hermann Julian, Ebikon (Verdia, Luzern). Herrmann Jana, Langnau (Truvag Treuhand AG, Reiden). Hess Christina Yada, Meggen (Verdia, Luzern). Hodel Mike, Küssnacht am Rigi (Migros Bank AG, Luzern). Hofer Marina, Uffikon (Gersag Krantechnik AG, Reiden). Hofer Olivia (mit BM), Emmen (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Hofstetter Cedric, Gettnau (Dienstleistungs- und Verwaltungszentrum, Willisau). Hofstetter Ramona (mit BM), Entlebuch (Stewo International AG, Wolhusen). Holstein Mara, Hünenberg (Minerva Luzern, Luzern). Hörndli Sina, Hochdorf (Gemeindeverwaltung Ballwil, Ballwil). Hosemann Hanna, Auw (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Hösli Janice Karin (mit BM), Buchrain (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Hossmann Maria Eduarda, Obernau (Herzog AG, Kriens). Howald Oona (mit BM), Luzern (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Hubmann Lea, Triengen (Panlog AG, Emmenbrücke). Hürlimann Aline, Hünenberg (Anliker AG, Emmenbrücke). Hurni Noah, Sarnen (Kanton Luzern, Luzern). Hurschler Alena, Luzern (Post CH AG, Luzern). Huruglica Ensar, Emmenbrücke (Stadt Luzern, Luzern). Huruglica Mirlinda, Perlen (Gemeindeverwaltung Buchrain, Buchrain). Huwiler Alissia, Gunzwil (Ram­seier Suisse AG, Sursee). Huwyler Noah (mit BM), Rothenburg (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Huynh Lena, Emmenbrücke (Confiseur Bachmann AG, Luzern). Ibrisimovic Neira, Emmen (Kanton Luzern, Luzern). Imgrüth Kim, Meggen (Schuhhaus Imgrüth AG, Luzern). Imhof Robin Chiara, Eschenbach (Luzerner Kantonalbank AG, Hochdorf). Imundi Corrado, Kriens (Steiner Group AG, Luzern). Inderbitzin Vera, Inwil (7s Medical AG, Oberkirch). Ineichen Franco, Root (Gewerbe-Treuhand AG, Luzern). Ineichen Svenja (mit BM), Inwil (Kanton Luzern, Luzern). Iseli Jonas Algirdas Eduard (mit BM), Horw (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Issa Hussein, Luzern (KKL Luzern Management AG, Luzern). Ivancic Eva (mit BM), Luzern (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Ivanov Petar, Dagmersellen (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Jaber Akram Noah, Geuensee (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). James Dylan, Gelfingen (Gemeinde Hitzkirch, Hitzkirch). Jeyaruban Sinegha, Luzern (Privat Spitex Rotsee AG, Ebikon). Jost Stefanie, Zofingen (WAS Wirtschaft Arbeit Soziales, Luzern). Jovanovic Nikolia, Emmenbrücke. Jufer Cendrine, Eschenbach (Ruag AG, Emmen). Jung Kim Lee, Beckenried (Welcome Immobilien AG, Emmenbrücke). Jusufi Ardita, Emmen (Kanton Luzern, Luzern). Kaba­shi Dominik (mit BM), Ebikon (Wirtschaftsmittel­schule Luzern, Luzern). Kadrija Gelor (mit BM), Sursee (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau). Ka­fexholli ­Venera, Ruswil (Jank + Blatter AG, Qualifloor, Rothenburg). Kammermann Larry, Ennetmoos (Luzerner Kantonalbank AG, Luzern). Kammermann Nicola, Ebikon (BDO AG, Luzern). Kammermann Sandra, Alpnach Dorf (Minerva Luzern, Luzern). Kandasamy John, Luzern (Verdia, Luzern). Käser Sophie, Brittnau (Liebherr-Baumaschinen AG, Reiden). Kashnjeti Marijane, Kriens (Schaco AG, Honau). Kaufmann Corin (mit BM), Schüpfheim (Kistag Dekopack AG, Schüpfheim). Kaufmann Jonas, Triengen (Stöckli Medical AG, Oberkirch). Kaufmann Livia, Ermensee (Raiffeisenbank, Hitzkirch). Kaufmann Marina, Reiden (Hunkeler AG, Wikon). Kaufmann Noah Mattia (mit BM), Buchs (Revimag Treuhand AG, Dagmersellen). Kefi Dalia Nour (mit BM), Luzern (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Keller Florian (mit BM), Udligenswil (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Kim Antonio, Luzern (Verdia, Luzern). Köchli Adriana, Rothenburg (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Koci Lara Sofia, Luzern (Kanton Luzern, Luzern). Konac Johannes, Aarburg (Garage H.R. Baumgartner AG, Reiden). Konzett Magdalena, Sursee (Verdia, Luzern). Kot Jakub (mit BM), Zell (SGV Holding AG, Luzern). Kovacs Sarah Linda (mit BM), Luzern (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Kozarac Dzenan, Luzern (Verdia, Luzern). Krähenbühl Sarina, Schüpfheim (Kanton Luzern, Schüpfheim). Kramis Janosch, Sursee (Die Mobiliar, Sursee). Kramis Tobias, Oberkirch (KNF Flodos AG, Sursee). Krasniqi Zanfina, Grosswangen (Gemeindeverwaltung, Grosswangen). Kruger Zanri, Büren (Hochschule Luzern, Luzern). Krummenacher Eliane (mit BM), Root (Gemeindeverwaltung, Root). Krummenacher Louisa, Rain (B. Braun Medical AG, Sempach). Kuçi Arbios, Meggen (Gemeindeverwaltung Meggen, Meggen). Kündig Angelika (mit BM), Luzern (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Küng Vanessa, Escholzmatt (Luzerner Kantonalbank AG, Schüpfheim). Kunz Jasmin, Sempach (Stadt Luzern, Luzern). Kurmann André, Willisau (Dienstleistungs- und Verwaltungszentrum, Willisau). Küttel Kai, Greppen (Post CH AG, Luzern). Lakic Danijel, Emmen (Akzo Nobel Coatings AG, Sempach Station). Lang Jannis, Altwis (Hartmetall Estech AG, Hitzkirch). Langenstein Aline, Dagmersellen (PanGas AG, Dagmersellen). Langenstein Dave, Dagmersellen (Raiffeisenbank Luzerner Landschaft, Schötz). Langenstein Tony, Schongau (Luzerner Kantonalbank AG, Hochdorf). Lattion Dario, Dagmersellen (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Lau­bacher Noëmi Shana, Schongau (Wika Schweiz AG, Hitzkirch). Lauber Mirjam Magdalena (mit BM), Schenkon (Gemeindeverwaltung Schenkon, Schenkon). Lazic Marija, Emmenbrücke (Tivag Verwaltungs AG, Rain). Le Mai Thy, Luzern (RVK, Luzern). Lehre Nicolas (mit BM), Luzern (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Lena Luisa, Reinach (Villiger Söhne AG, Pfeffikon). Leo Oliver, Zug (Stiftung Brändi, Luzern). Lerch Selina, Eschenbach (vonRoll Casting AG, Emmenbrücke). Leu Sébastien André (mit BM), Sursee (Hotel Hermitage, Luzern). Leupi Marvin, Schötz (Galliker Transport AG, Altishofen). Leuthold Noël Elia, Zug (Minerva Luzern, Luzern). Liang Kevin, Cham (Privera AG, Kriens). Licci Serena, Adligenswil (Verdia, Luzern). Lleshi Vanessa (mit BM), Neudorf (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Lopes dos Santos Melanie, Ebikon (Eurodrives Antriebe AG, Inwil). Lötscher Giulia, Buochs (Suva, Luzern). Lötscher Noah (mit BM), Kriens (Helvetia Versicherungen, Luzern). Luccarini Flavia Carina, Luzern (Suva, Luzern). Lühr Cyrill, Root (Ruag AG, Emmen). Lukaj Luana (mit BM), Ebikon (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Lukas Sara, Reiden (Liebherr-Baumaschinen AG, Reiden). Lustenberger Stefanie, Udligenswil (Minerva Luzern, Luzern). Luternauer Anja, Pfaffnau (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Maia Costa Laurin, Obernau (Verdia, Luzern). Maienfisch Mike, Sursee (Trisa AG, Triengen). Mangenga Chris, Kriens (Bucherer AG, Luzern). Mannhart Daniel Meinrad, Hünenberg (Minerva Luzern, Luzern). Manoharan Vatsala, Escholzmatt (Agrokommerz AG, Marbach). Marjanovic Adrian, Alpnach Dorf (Post CH AG, Luzern). Marku Maximilian, Ennetbürgen (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Maron Seraina Selinda, Luzern (Stiftung Brändi, Luzern). Marsico Alisha, Inwil (ATB Treuhand und Immobilien AG, Ballwil). Marsico Janine, Inwil (Gemeindeverwaltung Inwil, Inwil). Marti Mika, Rain (Brun AG Luzern, Luzern). Marty Kevin (mit BM), Luzern (Luzerner Kantonalbank AG, Emmenbrücke). Mathanaraj Kevin (mit BM), Buchrain (Luzerner Kantonalbank AG, Luzern). Mathis Silvia, Baldegg (Minerva Luzern, Luzern). Mavlaev Umar Mansur, Willisau (Verdia, Luzern). McPherson Ceasun, Sins (Swica Krankenversicherung AG, Luzern). Meier Lukas (mit BM), Ebikon (Raiffeisenbank Luzern, Luzern). Meier Ryan Mikael Hannes, Neuheim (Verdia, Luzern). Memaj Laura, Beromünster (Egli Sargproduktion AG, Beromünster). Mettler Silvan Dario, Ebikon (Raiffeisenbank, Adligenswil). Meyer Jana (mit BM), Horw (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Meyer Luana (mit BM), Grosswangen (Raiffeisenbank Luzerner Landschaft, Schötz). Meyer Ramona, Wolhusen (Kanton Luzern, Schüpfheim). Miftari Albin (mit BM), Emmen (Wirtschaftsmittel-schule Luzern, Luzern). Migliazza David, Buochs (CH Regionalmedien AG, Luzern). Mihailovic Sara, Geuensee (Zentrum für Soziales, Hochdorf). Mija Khel Fatma, Luzern (Hotel & Gastro Union, Luzern). Miladinovic Anastasija, Luzern (Raiffeisenbank Pilatus, Kriens). Milutinovic Antonina, Luzern (Verdia, Luzern). Miodrag Jovan (mit BM), Hochdorf (Remimag Gastronomie AG, Rothenburg). Miracula Giuliano Lara, Horw (Swiss Excellence Forum, Sursee). Mišljenovic Lorena, Luzern (UBS AG, Luzern). Mitic Sandra, Emmenbrücke (Gebäudeversicherung Luzern, Luzern). Mitrovic Jasna, Schüpfheim (H. Pfalzer & Co. AG, Luzern). Mlinaric David, Willisau (Kanton Luzern, Willisau). Molliqaj Ardi, Kriens (Verdia, Luzern). Morina Bjontina, Eschenbach (Post CH AG, Luzern). Moser Gina, Geuensee (Erowag AG, Büron). Moundir Yanis Hassan Raphaël, Luzern (Verdia, Luzern). Muff Carmen, Schlierbach (Gemeindeverwaltung, Triengen). Muff Olivia Prisca, Hellbühl (Login Berufsbildung AG, Luzern). Müller Debora, Altwis (Kanton Luzern, Luzern). Müller Franziska, Römerswil (B. Braun Medical AG, Sempach). Müller Jessica, Hergiswil (Bellton AG, Kriens). Müller Lena, Dagmersellen (Terra AG, Reiden). Mustafa Ardita, Schenkon (Pavag Folien AG, Nebikon). Myrta Vesel, Ettiswil (Calida AG, Sursee). Nasufi Veranda, Oberarth (Verdia, Luzern). Ndombele Céline, Ebikon (Richemont Fachschule SBC Stiftung, Luzern). Nguyen Trung Tin Josef (mit BM), Kriens (Post CH AG, Luzern). Niederberger Denise (mit BM), Menzberg (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau). Niederberger Florence, Schenkon (Otto’s AG, Sursee). Niggli Dario Marcel, Menziken (Luzerner Kantonalbank AG, Sursee). Nreca Martina, Neuenkirch (Collano AG, Sempach Station). Ochsner Sebastian, Rothenburg (Spag Möbel AG, Willisau). Ohnmacht David, Adligenswil (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Oliveira Santana da Silva Lucas, Kriens (Verdia, Luzern). Omazic Diana, Sursee (Stadtverwaltung Sursee, Sursee). Omlin Melanie, Sarnen (Minerva Luzern, Luzern). Oroshi Enrik, Luzern (Verdia, Luzern). Osmanibani Shiva, Emmen (Kanton Luzern, Luzern). Ostertag Marius (mit BM), Nebikon (Kanton Luzern, Hochdorf). Paimschi Patricia, Alberswil (Rekag AG, Nebikon). Paramanathan Puyalavan, Luzern (Electrolux Professional AG, Sursee). Perestrelo Tomas Cattriel Filipe, Schötz (GIS AG, Schötz). Pérez Lee, Kriens (Minerva Luzern, Luzern). Perov Artjom, Luzern (Hochschule Luzern, Luzern). Petresin Tamara, Luzern (Verdia, Luzern). Peuckert Paul, Stans (Utag Treuhand AG, Kriens). Pleisch Leandra, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Portmann Michèle, Luthern (Minerva Luzern, Luzern). Portmann Nick, Willisau (Verdia, Luzern). Portmann Sacha, Buchrain (Kanton Luzern, Luzern). Portmann Sina, Malters (Steiner Energie AG, Malters). Portmann Sina, Malters (Gemeindeverwaltung Malters, Malters). Pulaj Elife, Kriens (Verdia, Luzern). Purtschert Pascal (mit BM), Roggliswil (Gemeindeverwaltung Dagmersellen, Dagmersellen). Rampini Lussila, Luthern (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Rasul Dilan, Beromünster (Gemeindeverwaltung, Römerswil). Rathakrishnan Hariya (mit BM), Luzern (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Reck Paul, St. Erhard (Minerva Luzern, Luzern). Regli Marvin Morris, Horw (Verdia, Luzern). Reichenbach Timon (mit BM), Altwis (Luzerner Kantonalbank AG, Luzern). Reinhard Ilona, Ebnet (Luzerner Kantonalbank AG, Schüpfheim). Reis Elias (mit BM), Weggis (Minerva Luzern, Luzern). Renggli Carla (mit BM), Ebnet (Clientis EB Entlebucher Bank AG, Schüpfheim). Renggli Livia, St. Erhard (Luzerner Kantonalbank AG, Sursee). Renggli Zoe (mit BM), Finsterwald (Clientis EB Entlebucher Bank AG, Schüpfheim). Riebli Jasmin, Römerswil (Amatic AG, Inwil). Rodríguez Estrada Reyneri (mit BM), Luzern (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Rodriguez Salgado Diego, Luzern (CSS Kranken-Versicherung AG, Luzern). Rogge Nele, Luzern (Luzerner Kantonalbank AG, Luzern). Rölli Michelle Jessica, Langnau (Gemeindeverwaltung Reiden, Reiden). Romanov Nikolai, Sursee (Veriset AG, Root). Roos Viola, Luzern (Nova Funk Engineering AG, Emmenbrücke). Röösli Elias (mit BM), Rengg (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau). Rosa Lantigua Laura Nicole, Luzern (Pfisterer Switzerland AG, Malters). Röthlisberger Lia, Alberswil (Die Mobiliar, Willisau). Rramanaj Blerina, Sursee (Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, Kriens). Rudaj Qlirim, Geuensee (BT Treuhand GmbH, Sursee). Rüegg Vincenzo Noah, Rothenburg (WAS Wirtschaft Arbeit Soziales, Luzern). Ruhumuliza Wyclif (mit BM), Luzern (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Rumsch Marco, Stansstad (WAS Wirtschaft Arbeit Soziales, Luzern). Rzic Aleksandra, Buchrain (Kanton Luzern, Luzern). Sadiku Dea, Luzern (Verdia, Luzern). Sager Nalin (mit BM), Luzern (PricewaterhouseCoopers AG, Luzern). Sahin Deniz (mit BM), Kriens (Wirtschaftsmittel- schule Luzern, Luzern). Sakic Sara, Horw (Frey + Cie Techinvest22 Holding AG, Kriens). Salihovic Muhamed, Emmen (Confiseur Bachmann AG, Luzern). Saliqunaj Roland (mit BM), Wauwil (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Wil­lisau). Salmo Maria, Emmenbrücke (Kanton Luzern, Luzern). Salmo Ornina, Rickenbach (Atmoshaus AG, Sempach Station). Saraiva Marques Bianca, Kriens (Kanton Luzern, Luzern). Satici Melis, Kriens (Kanton Luzern, Baldegg). Sax Joy, Gisikon (Aldi Suisse AG, Perlen). Sax Mario, Beromünster (Bison Schweiz AG, Sursee). Schaad Damien, Hochdorf (CSS Kranken-Versicherung AG, Luzern). Schacher Sofia (mit BM), Willisau (Die Mobiliar, Willisau). Schaffenrath Linus, Obernau (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Schäffer Michael, Oberdorf (Luzerner Kantonalbank AG, Luzern). Schaller Christoph, Ebikon (Ferotekt AG, Buchrain). Schaller Thitikan, Nottwil (AXA Versicherungen AG, Luzern). Schamberger Niels, Ebikon (Gemeindeverwaltung Ebikon, Ebikon). Schärli Daniel (mit BM), Luzern (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Schärli Lea, Wolhusen (Gemeinde Wolhusen, Wolhusen). Schelbert Lukas Thomas, Horw (Luzerner Kantonalbank AG, Luzern). Schenker Lorena, Adligenswil (Verdia, Luzern). Schmid Gian Reto (mit BM), Alpnach Dorf (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Schmid Noemie, Ballwil (Raiffeisenbank Oberseetal, Hochdorf). Schmid Samira, Beromünster (Gewerbe-Treuhand AG, Sursee). Schmid Stefan (mit BM), Hasle (Raiffeisenbank im Entlebuch, Escholzmatt). Schmid Yannick (mit BM), Ruswil (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau). Schmidiger Noëmi Chantal, Gunzwil (Verdia, Luzern). Schmitz Stadelmann Isabella, Luzern (Verdia, Luzern). Schneider Lucian Til (mit BM), Willisau (UBS AG, Luzern). Schnyder Chiara Carmen, Meggen (Viva Luzern AG, Luzern). Schöpf Nico, Sempach (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Schüpfer Lars, Steinhausen (Helvetia Versicherungen, Luzern). Sejdic Jasmina, Root (Verdia, Luzern). Selimi Ibrahim, Sursee (Luzerner Kantonalbank AG, Luzern). Selvarajah Kansiga, Luzern (Gemeindeverwaltung Horw, Horw). Setz Johanna (mit BM), Schötz (Login Berufsbildung AG, Luzern). Sheikh Shahzad, Ebikon (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Shkodra Arian, Luzern (Minerva Luzern, Luzern). Shkodra Elisa, Nebikon (Isostrade AG, Rothenburg). Sidler Noah, Rothenburg (Luzerner Kantonalbank AG, Emmenbrücke). Sidler Timo (mit BM), Hellbühl (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau). Sienemus Jasmine Madlaina, Hergiswil (UBS AG, Luzern). Silva Loureiro Nicole, Sarnen (Credit Suisse (Schweiz) AG, Luzern). Sivarajah Theeshihan (mit BM), Emmenbrücke (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Sommariva Chiara, Weggis (Luzerner Kantonalbank AG, Luzern). Spahic Din, Baar (Curaviva, Luzern). Spiess Linda, Willisau (MSD Merck Sharp & Dohme AG, Luzern). Stadelmann Jasmin (mit BM), Emmenbrücke (Gemeinde Emmen, Emmenbrücke). Stan Naomi Abigail, Luzern (Stadt Luzern, Luzern). Stäuble Flavia Anna, Geuensee (Fenaco Genossenschaft, Sursee). Steffen Giancarlo (mit BM), Ebikon (Suva Zentralschweiz, Luzern). Steiner Josephine, Alberswil (Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Sursee). Steiner Pascal, Dierikon (Stiftung Brändi, Luzern). Steinmann Carole (mit BM), Ettiswil (Dienstleistungs- und Verwaltungszentrum, Willisau). Stöckli Alisha (mit BM), Engelberg (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Stojanovic Simona, Kriens (Concordia, Luzern). Straub Benjamin (mit BM), Luzern (Genossenschaft Migros Luzern, Dierikon). Studer Dominik, Baar (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Studer Ramona, Inwil (Ruag AG, Emmen). Stutz Patrick, Sursee (Schwerzmann AG, Kriens). Sucic Luka, Sursee (Minerva Luzern, Luzern). Sucur Ana, Emmen (Verdia, Luzern). Süess Martina, Schenkon (Estermann Baumanagement GmbH, Geuensee). Suljevic Edis (mit BM), Kriens (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Suma Clara, Hünenberg (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Syfrig Meret, Baldegg (Heineken Switzerland AG, Luzern). Tahiri Albin, Rothrist (Aryzta Bakeries Dagmersellen AG, Dagmersellen). Tairi Albertina, Luzern (Gemeindeverwaltung Meggen, Meggen). Tanner Larissa, Schenkon (Gemeindeverwaltung Geuensee, Geuensee). Tanner Lisa (mit BM), Adligenswil (Login Berufsbildung AG, Luzern). Tesmanovic Melani, Luzern (Also Schweiz AG, Emmen). Tesmanovic Tijana, Luzern (Minerva Luzern, Luzern). Thalmann Florian (mit BM), Wiggen (Gemeindeverwaltung, Schüpfheim). Thalmann Ruben Benjamin (mit BM), Emmenbrücke (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Thaqi Floriana, Goldau (Baumeler Reisen AG, Luzern). Theiler Elena (mit BM), Willisau (Raiffeisenbank Luzerner Hinterland, Willisau). Thürig Nadine (mit BM), Hitzkirch (Luzerner Kantonalbank AG, Hochdorf). Tikoska Zerije, Gisikon (New Management AG, Weggis). Tishukaj Fabijona, Luzern (Gemü GmbH, Emmen). Tomic Nikola (mit BM), Ebikon (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Toncic Kristina, Emmenbrücke (Pfisterer Switzerland AG, Malters). Trabattoni Alessia, Meierskappel (Minerva Luzern, Luzern). Trifunovic Ana, Altishofen (Luzerner Kantonalbank AG, Sursee). Tripicchio Veronica, Ebikon (aequo broker ag, Luzern). Troxler Natalie (mit BM), Horw (Raiffeisenbank Horw, Horw). Trpeza Izmir, Hochdorf (Minerva Luzern, Luzern). Tschudin Marc Luca (mit BM), Meggen (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Tuce Tea, Kriens (Verdia, Luzern). Tuna Seyma, Ebikon (Minerva Luzern, Luzern). Ulrich Chiara (mit BM), Hochdorf (Einwohnergemeinde Hochdorf, Hochdorf). Veider Severin Manuel, Horw (Kanton Luzern, Luzern). Verdegaal Fabian, Sempach (Hug AG, Malters). Vertesy Yael Lynn, Hohenrain (Suter Technik AG, Hildisrieden). Vieira Macedo Alexandre, Nebikon (Kaufmännischer Verband Luzern, Luzern). Villiger Colin, Horw (Luzerner Kantonalbank AG, Kriens). Villiger Noah, Römerswil (Die Mobiliar, Hochdorf). Vitale Alessio (mit BM), Buochs (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Vitkovic Boris (mit BM), Emmenbrücke (IG Arbeit, Luzern). Vogl Debora, Küssnacht am Rigi (Verdia, Luzern). Vogt David, Luzern (Sabag Luzern AG, Rothenburg). von Freeden Máxima Sophia Isabella, Cham (Verdia, Luzern). Vonesch Alina, Roggliswil (Landw. Kreditkasse des Kantons Luzern, Sursee). Vukajlovic Marko, Luzern (Kanton Luzern, Kriens). Wagner Elia, Rothenburg (Pistor AG, Rothenburg). Wagner Melissa Lara, Luzern (Verdia, Luzern). Wagner Naomi Rebekah, Kriens (Gastroconsult AG, Luzern). Waldispühl Eliane, Eich (Verdia, Luzern). Walser Joshua, Emmenbrücke (Ruag AG, Emmen). Waltisberg Andri, Wolhusen (Die Mobiliar, Willisau). Wanner Alena, Buttisholz (Siga Services AG, Ruswil). Weber Carmen, Menziken (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Weber Janine, Sursee (DeLaval AG, Sursee). Weber Nicole (mit BM), Büron (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau). Weibel Jana, Sursee (Verdia, Luzern). Weibel Lisa, Buchrain (Kanton Luzern, Luzern). Weibel Marius Linus (mit BM), Rothenburg (Luzerner Kantonalbank AG, Emmenbrücke). Wenzinger Melanie Esther, Zofingen. Wicki Angela Pia, Horw (Kanton Luzern, Luzern). Wicki Benno, Menznau (Küng Platten AG, Willisau). Wicki Patricia Maria, Neuenkirch (Galliker Transport AG, Altishofen). Widmer Alessandro (mit BM), Luzern (Luzerner Kantonalbank AG, Luzern). Willi Fiona, Ettiswil (Luzerner Kantonalbank AG, Willisau). Willimann Emma Caroline (mit BM), Schwarzenbach (Minerva Luzern, Luzern). Willmann Janik (mit BM), Horw (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Wolf Mario Diego, Alpnach Dorf (Minerva Luzern, Luzern). Wolf Noée Aline, Rothenburg (UBS AG, Luzern). Wyrsch Nando, Ennetbürgen (Luzerner Kantonalbank AG, Kriens). Yazar Irem, Gelfingen (UBS AG, Luzern). Zahitovik Alma, Brunnen (Verdia, Luzern). Zemp Melanie, Schwarzenberg (Moos Licht AG, Luzern). Zemp Ronja, Werthenstein (Aregger AG, Buttisholz). Ziegler Michelle, Erstfeld (Stadt Luzern, Luzern). Zihlmann Lea, Adligenswil (Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP, Luzern). Zihlmann Luca, Rothenburg (Gemeinde Rothenburg, Rothenburg). Zilic Dominik, Meggen (Minerva Luzern, Luzern). Zimmermann Alina Sophia (mit BM), Beromünster (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Zimmermann Sara, Sursee (Granol AG, Sursee). Ziswiler Sira, Ettiswil (Raiffeisenbank Ettiswil, Ettiswil). Zoller Saskia Svea, Burg (Villiger Söhne AG, Pfeffikon). Zuberbühler Anna Lisa, Adligenswil (Credit Suisse (Schweiz) AG, Luzern). Zumbühl Florian (mit BM), Neuenkirch (UBS AG, Luzern). Zurfluh Michelle, Hochdorf (Verkehrsbetriebe Luzern AG, ­Luzern). Zurflüh Peter, Eschenbach (Also Schweiz AG, Emmen). Zurkirchen Sandy Natascha, Hitzkirch. Zweifel Fabian (mit BM), Pfeffikon (Wirtschaftsmittel­schule Luzern, Luzern).

Aguguo Ezinne, Kriens. Barmettler Céline, Küssnacht am Rigi. Bleichenbacher Nelson, Luzern. Bötschi Marina, Neuenkirch. Bregnard Noémie, Luzern. Bucher Aaron, Ohmstal. Christen Rahel, Dierikon. Durrer Julia, Dallenwil. Duss Mulan, Kriens. Eichenmann Selina, Root. Emmenegger Lea, Neuenkirch. Erni Jonas, Gunzwil. Fasnacht Alexa, Kriens. Felder Samuel, Ettiswil. Fellmann Marvin, Triengen. Fuchs Luisa Emilie, Malters. Gloggner René, Luzern. Heiniger Natal, Sarnen. Hodel Vitus, Altishofen. Jost Samir, Luzern. Kafader Jasmin, Sarnen. Kaufmann Elena, Meggen. Knüsel Tanja, Inwil. Koch Leo, Luzern. Köhl Philipp, Hitzkirch. Kramer Lukas, Goldau. Kronenberg Lea, Menznau. Küpfer Mauro, Horw. Le Minh Tu, Luzern. Leupi Cybill, Reiden. Liebrand Julian, Beromünster. Lopes Loureiro Rafael, Sarnen. Marku Elizabeta, Rothenburg. Marti Flavia, Sempach. Matanovic Peixoto Patrick, Seelisberg. Ming Robin, Horw. Mühlebach Livia, Buchrain. Müller Manuela, Luzern. Ochsner Fabian, Horw. Oroshi Rikard, Perlen. Ottiger Jana Samira, Kriens. Palm Philipp, Luzern. Passafaro Luana, Luzern. Pathmanathan Mayura, Kriens. Peyer Chiara, Luzern. Portmann Ronny, Ebikon. Radic Jovana, Küssnacht am Rigi. Ramos Carpio Layla, Emmenbrücke. Roos Tanja, Kriens. Scheuber Martina, Beromünster. Schmid Livia, Luzern. Schmid Pascal, Sursee. Schürmann Alain, Emmenbrücke. Schurtenberger Michael, Neuenkirch. Stadelmann Julia, Mauensee. Steiner Yanik, Ruswil. Stutz Tina, Hochdorf. Surenthiran Sampavi, Hitzkirch. Thedsanamoorthy Mathusha, Luzern. Ukaj Ardiana, Luzern. von Flüe Mjriam, Malters. Weibel Michelle, Ballwil. Zihlmann Nora, Luzern. Zurkirchen Yves, Rothenburg. Zweifel Aline, Arth.

Abächerli Julien, Giswil. Achermann Lukas, Egolzwil. Achermann Selina, Menznau. Acimovic Nikola, Luzern. Aeschlimann Denise, Fischbach. Aeschlimann Stefan, Fischbach. Alagna Achille, Luzern. Ammann Livio, Ebikon. Amport Nando, Root. Amrein Manuel, Buttisholz. Amrein Matteo, Oberkirch. Arifovski Samira, Luzern. Arnet Sophia, Meggen. Arnold Lynn, Buochs. Arnold Nina, Küssnacht am Rigi. Bachmann Joel, Ruswil. Baer Sarina, Sempach Station. Balazhi Nahile, Emmen­brücke. Balmer Lars, Schüpfheim. Bättig Finn, Rickenbach. Baumeler Lukas, Malters. Baumeler Silvan, Willisau. Baumgartner Shane Moritz, Oberkirch. Beeler Leo, Weggis. Ben Cheikh Layel, Kriens. Betschart Irene, Seewen. Beul Alisa, Ebikon. Bisang Joel, Rothenburg. Bislin Marcel, Büron. Bitter Julius, Luzern. Blasucci Christoph, Kriens. Blatter Nicola, Luzern. Blättler Lukas, Rothenburg. Blickisdorf Merlin, Schötz. Blum Alexandra, Ufhusen. Bohren Saskia, Nottwil. Bongartz Janina, Sursee. Borova Valon, Inwil. Bossert Carlo, Emmenbrücke. Bossert Selina, Altbüron. Brehm Tim, Gelfingen. Brun Leandra, Ruswil. Bucher Oliver, Nottwil. Bühler Cédric, Nottwil. Bühler Luca, Sempach. Bühlmann Kilian, Neuenkirch. Buholzer Laura, Eschen-bach. Bularca Radu, Oberkirch. Bünzli Fabienne, Schongau. Bürgler Carla, Muotathal. Cadlini Nico, Sempach Station. Cakaj Njomza, Wolhusen. Canha Tiago, Hochdorf. Carvalho Moura Marcela, Luzern. Coelho Samuel, Gunzwil. Colombo Dario, Ballwil. Culo Ante, Ballwil. Distel Ilona, Entlebuch. Dogdu Bobi-Johannes, Escholzmatt. Douglas Elias, Luzern. Egger Eric Alexander, Luzern. Egli Angel, Zürich. Egli Joana, Seewen. Egli Laura Naomi, Emmenbrücke. Elmiger Fabienne, Hohenrain. Estermann Franca, Rothenburg. Fässler Navin, Meggen. Fausch Seraina, Stans. Felder Nicole, Wauwil. Ferreira Lopes Felipe, Ebikon. Filipovic Denis, Kriens. Fink Alisha, Emmenbrücke. Fischer Isabel, Meggen. Frokaj Janine, Emmen. Gander Timo, Inwil. Ganyi Jim, Luzern. Garic Daria, Luzern. Geiger Andrin Roland, Steinen. Girotto Nina, Luzern. Gisler Jasmin, Vitznau. Gisler Maria, Schattdorf. Grab Larissa, Emmenbrücke. Groenendijk Leanne, Ruswil. Grubenmann Sofia, Sempach. Grüter Sinan, Ruswil. Güner Destina, Emmen. Gwerder Chantal, Stans. Gwerder Jonas, Greppen. Haas Simon, Steinhausen. Habermacher Janine, Sursee. Hafner Valerie, Ruswil. Häller Stefanie, Eich. Halter Lino, Luzern. Halter Patricia, Giswil. Hauser Yada, Cham. Haxhija Isuf, ­Sursee. Heeb Johann, Luzern. Heeb Lukas, Horw. Heer Sascha, Sempach. Helbling Stefan, Hohenrain. Hirschmüller Maximilian, Luzern. Hochstrasser Rony, Nottwil. Hodzic Anesa, Weggis. Hofer Tim, Meggen. Hoffschlag Aileen, Luzern. Hofstetter Thiela, Obernau. Honegger Noah, Luzern. Huber Raffael, Rain. Huber Svenja, Ettiswil. Huggler Shania, Hildisrieden. Hüseyni Hilal, Luzern. Iannone Alessia, Buchrain. Ignjatovic Aleksandar, Oberkirch. Isaak Olivia, Küssnacht am Rigi. Iten Michelle, Schötz. Jallow Leroy, Ebikon. Janardhanan Niels, Nottwil. Janssen Antoine, Unterägeri. Jauch Ramon, Luzern. Jelec Sven, Weggis. Jost Céline, Dagmersellen. Jurt Dario, Rothenburg. Käch Selina, Nottwil. Kaiser Fiona, Küssnacht am Rigi. Karaca Osman, Hitzkirch. Kathriner Nicole, Luzern. Kaufmann Jonas, Meggen. Kaufmann Louisa, Oberkirch. Kaufmann Saskia Chiara, Root. Kaufmann Simon, Schötz. Kempf Cornelia, Hohenrain. Kempf Manuel, Altdorf. Kerr Anja Melina, Rothenburg. Kiener Jasmin, Sursee. Kluser Flavio, Buochs. Koller Stefan, Grossdietwil. Kreis Samuel, Horw. Kronenberg Silvan, Egolzwil. Küng Levin, Hochdorf. Küng Riccarda, Luzern. Küng Samuel, Arth. Künzler Andrin, Root. Laddouli Iman, Ebikon. Lampert Marina, Kriens. Lang Joel, Urswil. Leibundgut Amy, Sarnen. Leuenberger Simea, Wikon. Lichtsteiner Lisa, Schötz. Licini Noa Yan, Zug. Lieberherr Sandra, Sempach. Liebermann Jill, Flüeli-Ranft. Linhares Maia Monique, Luzern. Lötscher Sara, Urswil. Luchsinger Eric, Vitznau. Lustenberger Isabel, Hergiswil b. Willisau. Lusten-berger Jaan, Adligenswil. Ly Minh Chris, Hochdorf. Manneh Malick, Hergiswil. Marki Linda, Emmen. Markowis Anik, Oberwil b. Zug. Martin Kohler Lea Celina, Luzern. Marty Christoph, Meggen. Mataj Kristian, Vitznau. Mathis Florin, Buochs. Meier Fabienne, Gelfingen. Meier Florian, Willisau. Merkle Kaja, Kriens. Meyer Lysha, Kastanienbaum. Meyer Patrice Ramon, Luzern. Micic Luka, Luzern. Mladenovic Darko, Oberkirch. Morgan Fabien, Gisikon. Moser Daniel, Luzern. Müller Anina, Küssnacht am Rigi. Müller Markus, Schötz. Müller Melanie, Triengen. Müller Noah, Sachseln. Murina Besnik, Buchrain. Nageswaran Sven, Büron. Näpflin Marco, Meggen. Nguyen Michael, Perlen. Nguyen Tobias, Emmen­brücke. Niederberger Ramon, Luzern. Nietlispach Jan, Reiden. Nrecaj Robert, Vitznau. Nur Ramla, Ebikon. Oberhänsli Carmen, Baar. Oberholzer Michael, Sempach. Pajic Jovan, Luzern. Palacios Natascha, Ebikon. Panduri Lorena Angela, Nottwil. Paul Brian, Schwarzenberg. Pfyl Simona, Schwyz. Pisaturo Davide, Kriens. Pless Lou, Stansstad. Portmann Joel, Malters. Portmann Lorenz, Buchrain. Prest Zoé, Luzern. Rahunathen Sinthujan, Wikon. Reda Selina Graziella, Wauwil. Reinbold Jylien, Meggen. Reisewitz Sophie, Willisau. Renggli Colin, Buchrain. Retzke Thondup, Saas-Fee. Rizzo Naval Alexander, Steinhausen. Rohrer Benjamin, Emmenbrücke. Röösli Nicolas, Schüpfheim. Röösli Yannick, Schüpfheim. Roth Etienne, Hochdorf. Runkel Ben, Luzern. Rüttimann Roman, Hildisrieden. Sadriu Agnesa, Horw. Sager Christian, Luzern. Sager Meline Maria, Sursee. Sager Petra, Rothenburg. Sahin Yalin, Sursee. Sanchez Schurtenberger Fabian, Baldegg. Sathananthan Ishalini, Luzern. Schaller Joël, Sempach Station. Schäpper Pascal, Luzern. Schätzle Nick, Luzern. Schenk Julian, Oberkirch. Scherer Ramon, Meggen. Schmid Julian, Luzern. Schmid Noël, Neuenkirch. Schmuckli Till, Kriens. Schneider Noémi, Ebikon. Schnyder Xenia, Fey. Schöpf Dario, Neuenkirch. Schranz Michael, Ebikon. Schwab Nicola, Udligenswil. Schwegler Rebekka, Schlierbach. Sefali Revsen, Oberarth. Serifovic Semir, Luzern. Shabani Çlirim, Emmen. Sidler Lea, Stans. Sieber Fabrice, Kriens. Solla Gonzalez Lucas, Luzern. Spiess Rilana, Gettnau. Spörri Helene, Kriens. Stadelmann Elina, Hasle. Stadelmann Iwan, Ebikon. Stadelmann Tim, Malters. Stadelmann Vanessa, Hochdorf. Staffelbach Rahel, Ruswil. Stanko Marika, Altbüron. Staub Natalie, Root. Steffen Moritz, Emmenbrücke. Steffen Ronja, Ruswil. Steiner Severin, Langnau b. Reiden. Steiner Simeon, Oberkirch. Steiner Yara, Ebikon. Steinger Simon, Ettiswil. Steinmann Ramon, Ufhusen. Stofer Jonas, Rothenburg. Stojkovic Aleksa, Luzern. Stotzer Tim, Hagendorn. Strebel Alessia, St. Urban. Strebel Marion, St. Urban. Studer Benedikt, Sursee. Studer Mario, Luzern. Studhalter Hugo, Horw. Stutz Ramona, Schongau. Stutz Tatjana, Adligenswil. Suppiger Flor-Angel, Ebikon. Sutter Natacha, Rothenburg. Syfrig Noel, Hitzkirch. Tanushaj Gjon, Emmenbrücke. Taudien Ladina, Wikon. Techlom Adonay, Emmenbrücke. Thürig Noah, Rothenburg. Tiri Rahel, Luzern. Trachsel Lara, Root. Troxler Sarina, Luzern. Trüssel Sharon, Neuenkirch. Ulrich Livio, Neuenkirch. Urfer Nico, Kriens. Vemba Jamie, Luzern. Villiger Joel, Kleinwangen. Viqueira Rama Natalia, Luzern. Vögeli Rahel, Eschenbach. von Allmen Janick, St. Erhard. von Matt Severin, Hochdorf. von Moos Vanessa, Luzern. Vonarburg Carina, Wauwil. Wagner Jonas, Immensee. Weder Nico, Rothenburg. Weingartner Andreas, Nottwil. Weingartner Matthias, Oberkirch. Weiss Livio, Ebikon. Wenz Philip, Emmenbrücke. Wermelinger Joel, Wil­lisau. Wermelinger Marc, Adligenswil. Wey Livio, Zug. Wicki Fernanda, Sörenberg. Wicki Selina, Risch. Widmer Timothy, Luzern. Wiederkehr Nora, Schötz. Wigger Elena, Entlebuch. Wouters Leonid, Stans. Wyss Liliane, Root. Wyss Nina, Schötz. Zeqiri Era, Horw. Zihler Cosett, Luzern. Zimmermann Jasmin, Emmenbrücke. Zurkirchen Chantal, Ebikon.