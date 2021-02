Kehrtwende Schulraumplanung in Adligenswil wird auf den Kopf gestellt: Die Anlage Kehlhof wird aufgewertet statt geschlossen Ursprünglich wollte der Gemeinderat den Standort Kehlhof aufgeben. Nun sollen die dortigen Schulgebäude durch einen Neubau ersetzt werden, mit Raum für die Primarschule und die Kindergärten. Hugo Bischof 08.02.2021, 05.00 Uhr

Auf der Schulanlage Kehlhof sollen die bestehenden Schulgebäude abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Nur der Pavillon F (links) soll stehen bleiben.

Bild: Manuela Jans-Koch (Adligenswil, 4. Februar 2021)

Die Schulraumplanung in Adligenswil wird überarbeitet. Der Gemeinderat will auf den bisher vorgesehenen Abtausch der Schulstandorte für die Primarschule und Oberstufe verzichten. Zudem plant er nicht mehr zwei Neubauten, sondern einen Ersatzneubau anstelle der bestehenden Schulanlagen im Kehlhof.

Das schreibt der Gemeinderat auf der Gemeindewebsite. Er habe sich dazu aufgrund einer Vernehmlassung im Herbst 2020 entschieden. Dabei konnten sich die politischen Parteien und die Controlling-Kommission zur Finanz- und zur Immobilienstrategie der Gemeinde äussern. Diese hängt eng mit der Schulraumplanung zusammen.

Fokus auf Etappierung

Um die Finanzierbarkeit zu gewährleisten, schlägt der Gemeinderat zudem ein etappiertes Vorgehen vor: «Damit soll die finanzielle Verschuldung der Gemeinde in einem vertretbaren Rahmen gehalten werden.» So sieht die neue Planung im Detail aus:

Erste Etappe Auf dem Areal der Schulanlage Kehlhof soll ein Neubau für die Stufe 3. bis 6. Primarklasse und, «sofern es die Finanzierung erlaubt», für die Stufe Kindergarten bis 2. Primarklasse errichtet werden. Gegenwärtig läuft eine Machbarkeitsabklärung.

Die bestehenden Kehlhof-Schulgebäude werden gemäss diesem Plan abgerissen. Nur der moderne und noch zeitgemässe Pavillon F auf der Schulanlage soll erhalten werden und könnte für die Tagesstrukturen verwendet werden.

Zweite Etappe Neubau einer Turnhalle auf der Schulanlage Kehlhof als Ersatz für die Turnhalle des Dorfschulhauses 1 plus eventuell eine Schulraumerweiterung für den Kindergarten bis 2. Primarklasse im Kehlhof, «sofern diese nicht schon in der ersten Etappe erfolgt».

Abbruch des Dorfschulhauses 1. Die frei werdende Fläche bliebe unüberbaut für kommende Generationen.

Nutzung des Dorfschulhauses 2 für andere Zwecke, beispielsweise für die Musikschule oder den Hausdienst.

Damit wird die bisherige Planung auf den Kopf gestellt. Vorgesehen war zunächst, das Oberstufenschulhaus Obmatt zum Primarschulhaus umzufunktionieren und einen Neubau für den Kindergarten im Obmatt zu realisieren. Die 18 Primarschulklassen, ebenso die zurzeit auf verschiedene Standorte verteilten 5 Kindergärten, wären ins Obmatt gezügelt.

Die dortigen heute 12 Oberstufen-Klassen wären im Gegenzug in einen Neubau am Standort des Dorfschulhauses verlegt worden. Das Schulhaus Kehlhof, wo heute ein Teil der Primarschule untergebracht ist, wäre abgerissen und der Schulstandort Kehlhof aufgehoben worden.

Ursprüngliches Preisschild: 30 bis 36 Millionen Franken

Für die ursprüngliche Schulraumplanung rechnete der Gemeinderat im Juni 2018 mit Kosten zwischen 30 und 36 Millionen Franken. Wie viel die neue Variante kosten wird, ist gemäss dem Adligenswiler Gemeinderat noch nicht bekannt. «Die Kosten für die überarbeitete Variante werden im Rahmen einer Machbarkeitsstudie ermittelt», sagt Bildungsvorsteherin Felicitas Marbach-Lang (CVP) auf Anfrage.

«Dadurch, dass nicht mehr der gesamte Schulraum saniert oder erneuert wird, kann eine Etappierung erfolgen, wodurch eine bessere Einhaltung der kantonalen Finanzkennzahlen möglich sein sollte.»

Die Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Adligenswil liegt noch nicht vor. Für 2021 budgetiert ist ein Minus von 387'000 Franken; geringere Steuereinnahmen und mehr Sozialhilfe wegen Corona sind Gründe dafür. Stark belastet wird Adligenswil aber auch durch die Zusatzkredite von insgesamt 12,3 Millionen Franken für das Pflegezentrum Riedbach. Der Spielraum für künftige Investitionen werde aufgrund dieses Liquiditätsabflusses eingeschränkt, sagte der Gemeinderat im Oktober 2020.

Vorteil: Oberstufe kann an ihrem angestammten Ort bleiben

Die Gemeinde Adligenswil steht also unter Spardruck. «Mit der ursprünglich geplanten Schulraumplanung hätte jede Schulstufe neue oder sanierte Räumlichkeiten erhalten, sagt Bildungsvorsteherin Marbach-Lang. «Eine Etappierung wäre dabei nicht möglich gewesen und es wären Kosten für Provisorien während der Bauzeit angefallen.» Mit der neuen Variante könne die Oberstufe nun an ihrem angestammten Ort bleiben. Und der Schulraum für die Primarschule und die Kindergärten könnte, wenn nötig, in Etappen erneuert werden.

Sobald die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie vorliegen, wird der Gemeinderat über das weitere Vorgehen informieren. Er wolle die Erneuerung des Schulraumes in Adligenswil «effizient vorantreiben».