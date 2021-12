Laut Regierung: Kanton Luzern in Krisen genügend handlungsfähig

Kein Dringlichkeitsrecht nötig Kanton Luzern ist laut Regierung auch in Krisen genügend handlungsfähig In besonderen und ausserordentlichen Lagen müssen Kantone zum Teil schnell reagieren. Während vier Kantone dafür spezielle Vorkehrungen getroffen haben, reichen in Luzern die «normalen» Instrumente aus, sind sich Regierung und Parlament einig. Alexander von Däniken 07.12.2021, 12.13 Uhr

Die Schweizer Demokratie wird weltweit bewundert, stösst aber in Krisenzeiten an ihre Grenzen. Bundes- und Kantonsregierungen müssen rasch handeln, sollten aber den Parlamenten und gegebenenfalls der Bevölkerung dennoch Mitspracherecht gewähren. Gerade in finanzieller Hinsicht drängt oft die Zeit. Das hat sich aktuell zum Beispiel bei den Härtefallhilfen gezeigt.