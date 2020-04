Kein Ersatz für den Crêpes-Stand am Luzerner Nationalquai Die Sanierung der Steganlage «Landungssteg 10» am Nationalquai in der Stadt Luzern wird voraussichtlich noch vor Ostern abgeschlossen. Der Crêpes-Stand auf der Steganlage kann nicht weiter betrieben werden. 02.04.2020, 10.41 Uhr

Die Sanierung der Steganlage soll bis Ostern beendet sein. Bild: PD

(zim) Die Sanierung des Landestegs 10 vis-à-vis des Musikpavillons am Nationalquai kommt trotz Coronakrise gut voran. Der Steg wurde in Einzelteile zerlegt und in der Werkstätte der Shiptec AG fachgerecht saniert, restauriert und wieder zusammengesetzt, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt Luzern vom Donnerstag.