Kein Gehör für Tieflohnjobs: Luzerner Putzfirmen und Mensen bleiben ausgelagert Der Kantonsrat will die Auslagerung von Reinigungsbetrieben und Mensen nicht rückgängig machen. Ein Vorstoss der Grünen war chancenlos. Reto Bieri 14.09.2020, 16.43 Uhr

Blick in die Mensa der Kantonsschule Beromünster.

Dominik Wunderli (21. Januar 2017)

In den vergangenen Jahren hat der Kanton Luzern gewisse Reinigungsdienste sowie Mensen in der kantonalen Verwaltung und an Schulen an externe Firmen ausgelagert. «Dies auf dem Rücken von Menschen, die am wenigsten verdienen. Fast 80 Prozent sind Frauen in ganz tiefen Löhnen. Dabei sollte der Kanton eine Vorbildrolle einnehmen sollte», sagte Monique Frey (Grüne, Emmen). Per Postulat wollte sie das Outsourcing rückgängig machen und künftige Auslagerungen verhindern.