Überraschung in Beromünster: Stimmbürger sagen Nein zur Ortsplanung Die Bürger von Beromünster haben die Ortsplanung am Sonntag mit 53 Prozent abgelehnt. Damit droht diversen Grossprojekten die Blockade. Niels Jost 17.05.2020, 11.55 Uhr

Das sonst eher trockene Thema der Ortsplanungsrevision hat die Stimmbürger von Beromünster mobilisiert. Im Vorfeld der Abstimmung wurde Kritik am Urnengang laut und ein Flugblatt kursierte in der Gemeinde. Entsprechend hoch war am Sonntag mit 45.44 Prozent auch die Stimmbeteiligung in der Gemeinde. Das Geschäft wurde überraschend mit 1'091 Nein- zu 954 Ja-Stimmen abgelehnt, wenn auch knapp. Das entspricht einem Nein-Anteil von 53.35 Prozent.