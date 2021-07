Bourbaki-Kunden betroffen: Kinobetreiberin bittet um Geld

Kein Spam Auch Bourbaki-Kunden betroffen: Kinobetreiberin bittet per E-Mail um Geld Wegen eines Fehlers im Zahlungssystem sind unter anderem im Bourbaki-Kino Luzern Tickets nicht abgebucht worden. Die Betreiberin verschickt nun E-Mails mit der Bitte, den Betrag nochmals zu überweisen. Betroffen sind «ein paar hundert» Kunden. Alexander von Däniken 07.07.2021, 11.52 Uhr

Das Kino Bourbaki in Luzern, hier noch im Lockdown.

Bild: Boris Bürgisser (8. März 2021)

E-Mails, in denen um eine Zahlung gebeten wird, sind fast immer suspekt. In diesem Fall handelt es sich aber nicht um Spam. Absenderin ist die Neugass Kino AG. Empfänger sind Kunden, die zwischen dem 1. Dezember 2020 und dem 30. Mai 2021 an den Online-Kassen der Kinos Bourbaki in Luzern sowie Riffraff und Houdini in Zürich Tickets gekauft haben. «Zahlungsvorgänge mittels Twint/PostFinanceCard/Visa/Mastercard wurden dabei abgebrochen», heisst es in dem E-Mail, das unserer Zeitung vorliegt.