Keine verkürzte Haft für Vergewaltiger: Luzerner Taxifahrer blitzt vor dem Bundesgericht ab

Taxifahrer soll für Vergewaltigung und Entführung sieben Jahre ins Gefängnis

In seinem Taxi hat ein 45-jähriger Pakistaner mehrere Frauen sexuell genötigt. Eine Australierin hat der an HIV erkrankte Familienvater in Kriens sogar vergewaltigt. Die Anträge von Verteidigung an Anklage liegen weit auseinander.