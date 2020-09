Kickboardfahrerin fährt ungebremst in ein Auto in der Stadt Luzern Auf der Ruopigenstrassen in Luzern ist ein unbekanntes Mädchen mit dem Kickboard in ein Auto gefahren. Nach der Kollision fuhr das Mädchen weiter– die Luzerner Polizei sucht Zeugen. 07.09.2020, 09.12 Uhr

(zim) Am Samstag, 5. September, ereignete sich um etwa 14.35 Uhr auf der Ruopigenstrasse in der Stadt Luzern ein Unfall zwischen einem Auto und einer Kickboardfahrerin. Bei der Verzweigung in die Täschmattstrasse (Höhe Bücher-Brocky) fuhr ein Mädchen mit einem Kickboard ungebremst direkt in die Seite eines Autos, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilte.