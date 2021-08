Luzerner Ferienpass 2021 mit positiver Bilanz

Kinder und Jugendliche Fast 4800 Ferienpass-Anmeldungen – Organisatoren ziehen positive «Zauberwald»-Bilanz Bei herbstlichem Wetter sind sechs Ferienpass-Wochen unter dem Motto «Zauberwald» zu Ende gegangen. Der Luzerner Ferienpass blickt auf einen erfolgreichen Sommer zurück. 27.08.2021, 11.03 Uhr

4792 Ferienpass-Anmeldungen wurden für die 177 Besichtigungen und die 54 Aktivitäten registriert, heisst es in einer Mitteilung der Stadt Luzern. Dank dem ehrenamtlichen Einsatz von rund 72 Firmen, Vereinen und Institutionen aus den beteiligten Ferienpassgemeinden habe den Kindern und Jugendlichen ein vielseitiges und abwechslungsreiches Programm geboten werden können.

Am beliebtesten seien der Atelierbesuch bei der Zuckerbäckerin, der Robotik Workshop an der Hochschule Luzern sowie der Besuch im Tüftelwerk in Luzern gewesen, heisst es weiter.

Auch die Renergia in Perlen konnte im Rahmen des Ferienpasses 2021 besucht werden.



Bild: Dominik Wunderli (Perlen, 20.07.2021)

Die Tagesanimation ermöglichte die Überbrückung der Mittags- und Randzeiten vor und nach den verschiedenen Ferienpass-Angeboten. Mit total 527 Anmeldungen sei die Tagesanimation durchwegs sehr gut besucht gewesen – im Schnitt nahmen 22 Kinder pro Tag daran teil.

Keine nennenswerten Zwischenfälle

Der Luzerner Ferienpass wird gemeinsam mit den 17 Partnergemeinden und der Unterstützung von Passepartout Tarifverbund LU OW NW, Verkehrsbetriebe Luzern und Schmid Unternehmerstiftung realisiert.

Fallon Moser, Organisatorin Luzerner Ferienpass und Leiterin Ressort Freizeitangebote, und Roger Häfeli, Bereichsleiter Kinder- und Jugendförderung bei der Stadt Luzern, ziehen eine positive Bilanz: Neben dem sehr grossen Interesse am vielfältigen Angebot sei es erfreulich, dass es während dem ganzen Ferienpass keine nennenswerten Zwischenfälle gegeben hat.

(stg)