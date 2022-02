Kriens: Reportage vom Ersatz-Ferienhort Meiersmatt

Kinderbetreuung Basteln, Spielplatz, freies Spiel – so läuft der Alltag im Krienser Ersatz-Ferienhort Nachdem die Stadt das Angebot aus Spargründen gestrichen hat, sind Freiwillige in die Bresche gesprungen. Ein Augenschein. Natalie Ehrenzweig Jetzt kommentieren 24.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kinder im Ferienhort bei der Schulanlage Meiersmatt. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 21. Februar 2022)

«Am Tag, an dem die Stadt Kriens darüber informiert hat, dass der Hort teurer wird und der Ferienhort nicht mehr angeboten wird, hat mein Telefon dauergeklingelt», erinnert sich Roger Baumeler. Er habe mit weinenden Müttern geredet, die ratlos waren.

Roger Baumeler, Präsident des Vereins Alleinerziehende Mütter und Väter Luzern. Bild: Pius Amrein

«Zum einen wissen sie nicht, wie sie den teureren Hort bezahlen sollen. Das sind oft Menschen, die gerade 50 Franken über der Sozialhilfegrenze haben und alles selbst berappen. Zum anderen wussten sie nicht, wie sie die Betreuung in den Fasnachtsferien organisieren sollten», sagt der Präsident des Vereins Alleinerziehende Mütter und Väter Luzern, der Mitglieder in der ganzen Zentralschweiz hat. Und so stellte dieser ein Ersatzangebot für die Fasnachtsferien auf die Beine.

Betreut werden die Kinder im Hort Meiersmatt von Freiwilligen, unter anderem Sarah*, die am Montag vor Ort war. «Als ich den Brief von der Stadt bekam, dachte ich erst: Scheisse! Dann wurde ich hässig und fand: Wir müssen was tun», erzählt die alleinerziehende Mutter von zwei Buben. Sie arbeitet 50 Prozent und engagiert sich im Hort, weil es eine Herzensangelegenheit ist:

«Ich weiss selbst, wie schwierig es ist, wenn man keine Betreuung für die Kinder findet.»

Der Kinderhort ist am Montagnachmittag verlassen. Nach freiem Spiel am Vormittag und gemütlichem Mittagessen – die Kinder müssen das Essen von daheim mitnehmen und können es vor Ort aufwärmen – geht die Gruppe trotz leichtem Regen auf den Spielplatz.

Es geht auch mal nach draussen. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 21. Februar 2022)

Später werden Fasnachtsmasken und -deko gebastelt. Danielle (12), die Tochter von Roger Baumeler, packt mit an. «Ich habe heute die Tische gedeckt, Brötli aufgebacken und mit den Kindern gespielt», erzählt sie strahlend. Sie werde die ganze Woche im Hort mithelfen.

«Wir machen auch Ausflüge. Vielleicht in den Zoo oder ins Verkehrshaus.»

Auch Samuel (11) kommt sehr zufrieden vom Spielplatz zurück. «Die meisten Kinder hier kannte ich schon vom früheren Ferienhort», sagt er.

Ein Blick in die Garderobe vom Ersatz-Ferienhort. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 21. Februar 2022)

Pro Tag haben sich zehn bis 14 Kinder angemeldet. Der Tarif ist gleich wie beim früheren städtischen Ferienhort und einkommensabhängig. Die meisten bezahlten um die 23, 24 Franken pro Tag – das Defizit müsse der Verein stemmen. Es fallen zwar keine Personalkosten an, aber die Miete oder das Material und die Ausflüge kosten.

An Ostern will der Verein nicht mehr einspringen

Der Verein hat innerhalb dreier Tage den Ferienhort fast komplett auf die Beine gestellt. «Dies, weil die Stadt so kurzfristig kommuniziert hat und die Alleinerziehenden sehr verzweifelt waren und wir Härtefälle vermeiden wollten. Doch an Ostern können und wollen wir das nicht mehr leisten», betont Baumeler. Es seien zwar Petitionen lanciert worden, die fordern, dass die Stadt die Hort-Sparmassnahmen rückgängig macht. Es frustriert ihn aber, dass die meisten sich den Ärger in sozialen Medien von der Seele schreiben; doch zur Lösung des Problems wollen wenige beitragen. «Aber klar, die Betroffenen sind sehr dankbar», sagt er.

Blick in den Ferienhort. Betreut werden die Kinder von Freiwilligen. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 21. Februar 2022)

Baumeler ist bewusst, dass der Verein mit seiner Aktion vielleicht Erwartungen für die Zukunft geweckt hat:

«An Ostern muss das aber die Stadt wieder übernehmen. Oder ein anderer Verein, dem wir natürlich helfen würden. Sonst müssen die Eltern eigene Lösungen finden.»

Seitens Stadt ist derzeit aber nichts geplant. Sarah weiss noch nicht, wie sie die Betreuung ihrer beiden Buben dann organisiert. «Vielleicht kann das Grosi einen Tag übernehmen. Sie nach Luzern in den Hort zu schicken, kann ich mir nicht leisten, da wir dort den vollen Beitrag zahlen müssen.»

Der Ersatz-Ferienhort Meiermatt in Kriens, hier werden die Kinder von Freiwilligen betreut. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 21. Februar 2022)

Baumeler schätzt die Unterstützung des Rektors von Kriens. Die Politik sei dem Vorhaben nicht im Weg gestanden, habe aber auch nicht wirklich geholfen. Dass die Stadt sogar ein Bewilligungsverfahren eingeleitet habe, amüsiert ihn. «Dass dieser ganze Bereich so überreguliert ist, hat auch zur Folge, dass alles so teuer ist», ist er überzeugt. So habe der Verein gleich klargestellt, dass der Hort ohne pädagogisches Konzept nach dem Lustprinzip organisiert werde.

Einsparen konnte die Stadt den Ferienhort, weil ein solcher vom Kanton nicht vorgeschrieben wird – im Gegensatz zum Hort während der Schulzeit. «Man bringt zwar alle kinderfreundlichen Angelegenheiten im Kantonsrat durch, doch im Gesetz wird dann mit Kann-Formulierungen gearbeitet, sodass Gemeinden wählen können, ob sie eine Massnahme umsetzen wollen oder nicht», bedauert Roger Baumeler. Auch für Sarah ist auf der politischen Seite klar:

«Der Ferienhort muss wieder zurück ins Krienser Budget. Dieses Bedürfnis höre ich von vielen Eltern.»

*Name der Redaktion bekannt

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen