Chenderinsle Ruswil schliesst die Pforten

Kinderbetreuung Ruswiler Chenderinsle schliesst aus finanziellen Gründen ihre Pforten Als Tagesgrossfamilie hat sich die Ruswiler Chenderinsle gesehen. Ein gutes halbes Jahr nach Vereinsgründung kommt aus finanziellen Gründen das Aus. Zwei bisherige Betreuerinnen hätten mit einem neuen Vorstand weitermachen wollen. Hannes Bucher 12.08.2021, 17.45 Uhr

Eine Betreuerin mit Kindern in der Chenderinsle Ruswil. Bild: Hannes Bucher

«Es war ein ständiges Rappenspalten», sagt die Ruswilerin Judith Stirnimann. Die Ernüchterung über das gescheiterte Projekt Chenderinsle Ruswil ist aus den Worten der Präsidentin des Vereins herauszuhören. Im letzten November erst war der Verein ins Leben gerufen worden. Das Ziel der Gründung war es, die seit 2017 bestehende Betreuungseinrichtung Chenderinsle in eine gesicherte Zukunft zu führen. Die Vereinsgründung als rechtliche Basis der Einrichtung und das Erstellen eines Betriebskonzeptes waren eine Voraussetzung, damit die Eltern der betreuten Kinder Anrecht auf die Betreuungsgutscheine der Gemeinde Ruswil hatten.

Im Kanton Luzern so nicht vorgesehen

Als «Tagesgrossfamilie» funktionieren und ein «niederschwelliges Betreuungsangebot in heterogenen Kleingruppen (bis zehn Kinder) anbieten», dies wäre das Ziel des Vereins gewesen. Was im Kanton Graubünden, der in Bezug auf das Betreuungsmodell als Vorbild diente, möglich ist, gilt jedoch nicht für den Kanton Luzern. «Diesen Angebotstyp gibt es im Kanton Luzern nicht. Es fehlte uns die gesetzliche Grundlage, damit wir unsere Vision der Tagesgrossfamilie nachhaltig hätten umsetzen können», sagt Judith Stirnimann.

Da die Chenderinsle auch keine Kita mit ausgebildeten Betreuungspersonen ist, ist sie in ihrer Form dem Gesetz der Tageseltern unterstellt. Dabei kann eine Betreuungsperson allein maximal fünf Kinder beaufsichtigen. Das war denn auch das aktuelle Angebot und Leistungsvermögen der Chenderinsle. Fünf Plätze in der Ganztagsbetreuung (je Zeiteinheit). Ein Platz entspricht einem Kind, unabhängig seines Alters.

Eine Betreuungsperson reicht nicht

«Im ersten Budget haben wir mit einer Betreuungsperson gerechnet, mussten aber feststellen, dass dies so unrealistisch ist. Es mussten jeweils zwei Personen anwesend sein», sagt Stirnimann. Die Folge: Die Personalkosten stiegen massiv. Der Lohn des Personals musste gekürzt werden. Auch wenn sich viele Personen unentgeltlich engagiert hätten, sei das auf die Dauer keine Lösung. «Alle Arbeit muss langfristig fair bezahlt werden. Diese Perspektive war nicht gegeben.» Zu den einschränkenden gesetzlichen Rahmenbedingungen mit der erwähnten Beschränkung auf fünf Kinder und zur angespannten finanziellen Situation stellte sich zunehmend eine personell schwierige Lage. «Es war kaum möglich, zusätzlich qualifiziertes Personal zu finden.»

Nachfrage war vorhanden

Kein Problem war dem Vernehmen nach die Nachfrage nach den Betreuungsplätzen. Diese sei vorhanden gewesen. Der Vorstand glaubte jedoch nicht mehr an eine erspriessliche Zukunft. In erfolgter Rücksprache mit den Hauptbetreuerinnen wurde an einer ausserordentlichen Generalversammlung beschlossen, den Betrieb der Chenderinsle auf 31. August einzustellen. Der Zeitpunkt wurde deshalb gewählt, damit die betroffenen Eltern Zeit hatten, sich auf Beginn des Schuljahres neu zu organisieren. Die von der Schliessung betroffenen Eltern wurden informiert und ihnen wurde Unterstützung bei der Suche nach Anschlusslösungen angeboten.

Die betroffenen Betreuerinnen hätten selbstständig Anschlusslösungen gefunden oder solche in Aussicht gestellt. «Wir können ohne Schulden geordnet schliessen – dies auch dank der Unterstützung der Gemeinde und dank dem Entgegenkommen der Liegenschaftsbesitzerinnen», resümiert Judith Stirnimann.

Gründerin: «Zu früh aufgegeben»

Enttäuscht über das frühzeitige Aus sind hingegen Marie-Louise Sidler und Sonja Blum. Marie-Louise Sidler war Gründerin der Mittagsinsle und hat bis vor kurzem auch die Hauptbetreuung der Kinder auf der Chenderinsle wahrgenommen. «Nach nur sieben Monaten aufzugeben, das ist zu früh.» Rund drei Jahre lang habe es unter der privaten Trägerschaft funktioniert und nun beim Verein trotz grosszügiger Unterstützung der Gemeinde Ruswil nicht. «Wir finden dafür keine Erklärung.» Ausserdem hätte es eine mögliche Lösung gegeben», sagt Marie-Louise Sidler. «Ein neuer Vorstand war bereit, die Einrichtung mit neuem Elan und Ideen weiterzuführen», sagt sie.

Einen weiteren Hoffnungsschimmer für ein erfolgreiches Weiterführen weckte Kantonsrätin Barbara Lang (SVP): Sie teilte dem Vorstand persönlich mit, dass gemäss Beschluss des Kantonsrats Luzern vom Frühling 2021 die gesetzlichen Grundlagen für eine Tagesgrossfamilie im Kanton Luzern erarbeitet würden. Sidler weiter: «Wir mussten feststellen, dass das Interesse des Vorstands an einer Weiterführung fraglich war. Wir wurden zu einer schnellen Entscheidung gedrängt, dies trotz unklarer finanzieller Ausgangslage. Das konnten und wollten wir so nicht eingehen. Ja, es ist wirklich sehr schade, dass es zugeht, zumal nicht alle Eltern und Betreuerinnen eine Anschlusslösung gefunden haben.»

Bedauert wird die Schliessung auch vom Ruswiler Sozialvorsteher Eugen Amstutz. Die Gemeinde habe Einblick in die Zahlen gehabt und im Rahmen ihrer Möglichkeiten Unterstützung geboten. Für die «finanzielle Knacknuss» habe sich aber keine dauerhafte Lösung abgezeichnet. «Schade, dass es zugeht. Das Angebot war gefragt.»