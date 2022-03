Kinderkrebs Diagnose Hirntumor, Corona und viele Arzttermine: Für eine Luzerner Familie ein Fall ins Leere Das Schicksal hat mächtig zugeschlagen: Sophie hat Krebs. Trotzdem: Die Familie lässt sich den Alltag nicht nehmen. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 04.03.2022, 17.13 Uhr

Die damals nicht ganz dreijährige Sophie hatte oft Kopfschmerzen und eine Pendelbewegung im Auge. Was konnte das sein? Anfang November 2019 hatte dann die Familie Gewissheit: Es wurde ein Hirntumor diagnostiziert und eine heile Welt brach auf einen Schlag zusammen. «Man fällt ins Leere», sagt Sophies Mutter und fügt an: «Nach der Diagnose folgte ein Termin nach dem anderen. Für eine Verarbeitung fehlte schlicht die Zeit. Wir funktionierten, so gut es ging.»

Die Therapie ging über 18 Monate. Im Herbst 2020 durfte Sophie wegen der damaligen Coronasituation nicht mehr in die Kita. Das kleine Mädchen war eine Risikopatientin, musste der Tagesstätte fernbleiben – und die Mutter zu Hause. «Das ging nur, weil ich eine kulante Chefin habe. Sie hat mir ermöglicht, teils im Homeoffice zu arbeiten», erzählt die Mutter. Für die Familie wurde es mit Corona noch härter, sie musste auf soziale Kontakte verzichten, die Besuche im Spital wurden erschwert.

Benjamin, Mutter Christine und Sophie puzzeln im Wohnzimmer. Bild: Pius Amrein (Luzern, 14. Februar 2022)

Der Fokus der Familie lag fortan auf dem Heilungsprozess von Sophie. «Wir geben dem Tumor so viel Platz wie nötig, aber nicht mehr. Den Alltag geben wir nicht her.» Sie leben ein Leben mit Tumor, Untersuchungen und den Höhen und Tiefen; einfach in kürzeren Abständen, als andere Familien. Sophies Bruder Benjamin gab dem Tumor den Namen «Kopfpflänzli». Der Siebenjährige erklärt: «Das ist in Sophies Kopf, aber das gehört nicht da hin. Ist es einmal weg, dann pflanze ich uns ein richtiges Pflänzchen auf dem Balkon.» Für Mutter Christine ist das Leben ein Balanceakt. Dies zu meistern dürfe nicht unterschätzt werden, es sei ein Leben im Stand-by-Modus.

Ohne Unterstützung nicht zu meistern

Eine grosse Unterstützung erfahren sie von der Kinderkrebshilfe Zentralschweiz und Schweiz. «Hier haben wir andere betroffene Familien und liebe Freunde gefunden. Ich rate allen Betroffenen: Werdet Mitglied, diese Hilfe ist enorm wertvoll», sagt Mutter Christine. Im Austausch werde immer wieder darauf aufmerksam gemacht, seine eigenen Bedürfnisse nicht permanent zu vernachlässigen. Doch den einzelnen Rollen als Vater, Mutter und Bruder gerecht zu werden, sei extrem schwierig – ohne Unterstützung gehe das nicht. So verbringt Mutter Christine bewusst Auszeiten mit Sohn Benjamin und die Grosseltern helfen tatkräftig mit: Mutter Christine und Vater Robby sind kein Paar mehr, jedoch ein gut eingespieltes Team.

Christine und Sophie wollen den Chemokasper in die Schranken weisen. Bild: Pius Amrein

Die Krankheit habe sie reifer gemacht, so die Mutter, sie habe voll ihren eigenen Kopf und eigenen Willen: «Wir hoffen, das bleibt so.» Sophies Leben gleicht einer Achterbahnfahrt. Als Schutzmechanismus schaltet sie schon mal auf stur und lässt während der Therapie im Krankenhaus das Essen und Trinken aus. Sie kann dann richtig hässig werden oder sich ankuscheln. «Doch kaum sind die Schläuche weg, ist sie wieder unsere aufgestellte, fröhliche Sophie.»

Dem Krebs die Grenzen zeigen

Vater Robby war zur Zeit der Diagnose in den Staaten: «Die Diagnose kam aus dem Nichts und hat auch mir den Boden unter den Füssen weggezogen. Ich schätze den Austausch mit der Kinderkrebshilfe sehr.» Er habe in dieser schwierigen Zeit viel über sich selber erfahren. Den Job hängte er an den Nagel, da er keine Rückendeckung von Seite Arbeitgeber in dieser Situation erfahren durfte. Er machte sich selbstständig und arbeitet fortan als Coach und Erwachsenenbildner. Robby: «Das war die beste Entscheidung und wurde von der Familie voll unterstützt. So bin ich auch flexibler.»

Nach gut sechs Monaten Pause hat für Sophie Ende Februar die nächste Chemo angefangen. Vorher ging die Familie noch in die Ferien, um sich, aber vor allem Sophie zu stärken. «Es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Sophie ist ein tapferes Mädchen», sagt Christine.

