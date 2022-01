Kinderzulage für Luzerner Familien wächst um 40 Franken pro Monat

Kinderzulage Zustupf für Luzerner Familien wächst um 40 Franken pro Monat Familien mit Kindern zwischen dem 12. und 16. Lebensjahr sollen im Kanton Luzern künftig 250 statt 210 Franken pro Monat erhalten. Der Kantonsrat hiess die entsprechende Gesetzesänderung in erster Beratung gut. Alexander von Däniken 24.01.2022, 11.47 Uhr

Kinder kosten: Von K wie Krankenkassenprämien bis zu V wie Verpflegung. Die Kinderzulage dient deshalb der Entlastung von Familien. Doch im Kanton Luzern ist die Zulage mit 210 Franken pro Monat und Kind zwischen dem vollendeten 12. und 16. Lebensjahr vergleichsweise bescheiden. Das hat der Kantonsrat am Montag nun korrigiert. Der Zuschlag wird auf 250 Franken steigen. In erster Beratung hiess das Parlament eine entsprechende Gesetzesänderung einstimmig gut. Aufgrund von Hochrechnungen geht die Regierung davon aus, dass die vorgeschlagene Erhöhung der Kinderzulagen bei Arbeitnehmenden und Selbstständigen jährliche Mehrkosten von 3,5 Millionen Franken pro Jahr verursachen wird. Die zweite Beratung des Geschäfts ist voraussichtlich im März.

FDP-Kantonsrat Jim Wolanin warb am Montag in Sursee als Präsident der Kommission für Gesundheit, Arbeit und soziale Sicherheit für die Erhöhung der Kinderzulage. Diskutiert worden sei in der Kommission eine gestaffelte Erhöhung je nach Alter. Der entsprechende Antrag habe aber keine Mehrheit gefunden.

Entlastung für Familien, Belastung für Firmen

Ferdinand Zehnder (Mitte, Luzern), sagte, die Vorlage bringe zweierlei Vorteile mit sich: Die finanzielle Belastung der Familien werde etwas gemindert. Und der Betrag von 250 Franken entspreche der Ausbildungszulage, was eine administrative Vereinfachung mit sich bringe. Jasmin Ursprung (SVP, Udligenswil) führte die Mehrkosten für die Unternehmen ins Feld. Die Arbeitgebenden müssen nämlich einen Teil der Verwaltungskosten tragen. «Das ist in Zeiten der Pandemie eine zusätzliche Belastung.» Dennoch unterstütze die SVP die vorliegende Lösung.

Helen Schurtenberger (FDP, Menznau) warnte wie ihre Vorredner vor einem Antrag von Marcel Budmiger (SP, Luzern). Dieser schlug vor, die Zulage bei Kindern bis zum vollendeten 12. Lebensjahr auf 230 Franken zu erhöhen, bei Kindern bis zum vollendeten 16. Lebensjahr auf 280 Franken zu erhöhen und auch die Ausbildungszulage auf 280 Franken festzusetzen. «Nur so wird die Vorlage zu einer wahren Entlastung für Familien», begründete Budmiger. Unterstützung unterhielt er von der GLP. Claudia Huser Barmettler (Luzern): «Selbst dann sind wir noch im Mittelfeld, Zug bezahlt 300 Franken.»

Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf (Mitte) räumte zwar ein, dass der Kanton Luzern derzeit in der Zentralschweiz den tiefsten Zuschlag habe. Angesichts der zusätzlichen Kosten für Kanton und Arbeitgebende sei die vorgesehene Erhöhung aber richtig. «Pro Jahr würde das 26 Millionen Franken mehr kosten.» Dem hielt Hans Stutz (Grüne, Luzern) entgegen, dass die Familienkasse gut gefüllte Reserven habe und 18 Kantone heute höhere Kinderzulagen ausschütten würden. Ein Teil der Grünen unterstützte darum Budmigers Antrag. Doch dieser hatte im Plenum mit 34 gegenüber 70 Stimmen keine Chance. Einstimmig fiel die Schlussabstimmung aus: Die Botschaft der Regierung wurde mit 106 Stimmen gutgeheissen. Die Umsetzung ist auf 1. Januar 2023 geplant.