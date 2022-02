Kindsmisshandlung Er soll sein Baby geschlagen und gebissen haben: Dafür muss ein 29-jähriger Luzerner mehrere Jahre ins Gefängnis Wenn seine kleine Tochter weinte, drehte ein Luzerner durch. Er misshandelte den Säugling mehrmals. Das Kriminalgericht verurteilte ihn zu 51 Monaten Haftstrafe. Auch die Kindsmutter ist schuldig. Roger Rüegger 14.02.2022, 05.00 Uhr

Die ohnehin schon spezielle Lebenssituation eines 29-jährigen Luzerners wird um ein Kapitel reicher. Der Mann lebt abwechslungsweise bei zwei Frauen; mit jeder hat er je drei Kinder. Verheiratet ist er mit einer Brasilianerin, seine Lebenspartnerin ist aber eine Spanierin. Sie lebt in ihrer Heimat. Er wird in den nächsten Jahren weder bei seiner Freundin, noch bei der Ehefrau zu Gast sein, sondern in einer geschlossenen Anstalt weilen.

Die Beziehung des nicht verheirateten Paares ist sehr emotional. Die beiden trennten sich mehrere Male, fanden aber immer wieder zueinander. Der Mann hat laut Anklageschrift der Luzerner Staatsanwaltschaft im Herbst 2018 in mehreren Fällen die gemeinsame Tochter misshandelt. Dies offenbar jeweils, wenn das Kind geweint hat.

Tätlichkeiten gegen sein Kind, die Partnerin und einen fremden Mann

Bei der Verhandlung am Kriminalgericht vom 21. Januar 2022 bestritt der Beschuldigte, der seit geraumer Zeit keiner Arbeit nachgeht, die meisten der gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Doch er konnte seine Unschuld nicht überzeugend darlegen. Das Gericht verurteilte den Mann zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten; dies unter anderem für mehrfache versuchte schwere Körperverletzung an seinem Kind sowie Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht. Ausserdem wird er bestraft für mehrfache Drohung zum Nachteil seiner Partnerin und schliesslich auch für qualifizierte einfache Körperverletzung – er hat bei einer Schlägerei in Luzern einen Mann mit einem Aluminiumrohr geschlagen. Ebenfalls muss er 30'000 Franken Verfahrenskosten bezahlen.

Auslöser für seine Festnahme war seine Partnerin. Sie zeigte ihn am 28. Oktober 2018 bei der Luzerner Polizei an. Damals beschuldigte sie ihn, das Kind gebissen, geschlagen und in eine Schublade gesteckt zu haben. Auch soll er den Säugling aus einer Höhe von einem Meter aufs Bett fallen gelassen haben und er soll ihr gedroht haben, dem Kind noch schlimmere Pein zuzufügen.

Bedingte Geldstrafe für die Mutter des Babys

Der Verteidiger betonte, dass die Mutter des Kindes nicht glaubwürdig sei. Er forderte einen Freispruch und für die 31 Tage Untersuchungshaft eine Entschädigung von 14'000 Franken. Tatsächlich hat die Frau ihre Anzeige bei der Polizei zurückgezogen, später aber erneut behauptet, die Vorfälle hätten sich wohl so zugetragen, wie sie es bei der Anzeige geschildert habe, nur um zu einem andern Zeitpunkt wieder sämtliche Aussagen zu widerrufen. Tatsache aber ist, dass bei dem Kind mehrere Verletzungen, unter anderen auch Bissspuren, festgestellt wurden.

Auch die Frau musste sich vor Gericht verantworten, und auch sie wurde schuldig gesprochen. Das Kriminalgericht verurteilte sie wegen fahrlässiger Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht zu einer bedingten Geldstrafe von 2100 Franken, bei einer Probezeit von 3 Jahren. Ausserdem muss sie Verfahrenskosten von 5560 Franken übernehmen.