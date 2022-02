Kinoschliessungen in Luzern «Multiplexe in der Agglo ziehen der Innenstadt das Publikum ab»: Verbliebene Kinobetreiber sind besorgt Die Kinos Capitol und Moderne gehen per Ende Jahr zu. So reagieren die wenigen verbleibenden Betreiber in der Stadt Luzern. Sandro Renggli Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Kino Capitol am Luzerner Bundesplatz wird bald Geschichte sein. Bild: Roger Grütter (Luzern, 25. Februar 2022)

Am Donnerstag wurde die Hiobsbotschaft für die Luzerner Kinolandschaft bekannt: Mit dem Capitol und Moderne schliesst die Betreiberin Blue Cinema Ende Jahr die zwei letzten Blockbuster-Kinos in der Stadt. Die Kinokette schreibt auf Anfrage: «Der Mietvertrag wird aus wirtschaftlichen Gründen (Corona etc.) nicht verlängert. Der Kinomarkt ist derzeit enorm unter Druck, was wir stark spüren.»

Zur Entwicklung der Publikumszahlen äussert sie sich nicht weiter. Man bedaure die Schliessung und den Rückzug aus der Stadt Luzern sehr. «Als wirtschaftlich denkendes Unternehmen müssen wir allerdings Rücksicht auf das Gleichgewicht zwischen Kosten und Nutzen nehmen.» Blue Cinema will sich fortan auf das Multiplex-Kino Maxx in Emmenbrücke fokussieren.

Stadtpräsident bedauert Entwicklung

Nachdem Luzern schon die Verluste der Kinos Rex, Madeleine, ABC, Piccolo, Atelier, Broadway und Limelight hinnehmen musste, bedeutet die Schliessung von Capitol und Moderne einen weiteren Schlag für die Kinoszene. «Ich bedauere den Verlust der beiden Kinos, da damit die Vielfalt der Kinolandschaft weiter abnimmt», schreibt Stadtpräsident Beat Züsli (SP). «Ich wurde im letzten August von den Verantwortlichen über die schwierige finanzielle Situation informiert, welche bereits vor der Pandemie bestand, sich nun aber noch verschärft hat.»

Mit dem Stattkino, dem Bourbaki und dem Filmtheater im Verkehrshaus verbleiben noch drei Kinos in Luzern. Diese Betriebe nehmen die Neuigkeit besorgt zur Kenntnis. «Es ist immer bedauerlich, wenn ein weiteres Kino zugeht, gerade in dieser langen, langen Reihe von Schliessungen», sagt Peter Leimgruber, Geschäftsleiter des Stattkinos. «Die Kinoszene in Luzern wird so weiter ausgedünnt.» Gerade die Zielgruppe, welche eher an grossen Hollywood-Blockbustern interessiert sei, würde man nun in der Stadt vermissen. «Dieses Publikum zieht es nun nach Ebikon und nach Emmenbrücke.» In Ebikon findet sich mit dem Pathé Kino ein weiteres Multiplex-Kino.

Einzelkinos haben es besonders schwer

Für Leimgruber kommt vor allem die Schliessung des Capitol überraschend. Bei Moderne hingegen habe man in der Branche schon länger Gerüchte gehört. «Es ist dieser Tage nicht einfach, ein Einzelkino zu führen.» Das von Stadt, Kanton und Bund subventionierte Stattkino hat die Auswirkungen der Pandemie ebenfalls zu spüren bekommen. «Auch unsere Finanzen sind in einer leichten Schieflage», so Leimgruber. «Wir müssen uns anstrengen.» Die Hoffnung bestehe nun darin, dass mit der Besserung der Pandemielage auch wieder mehr Publikum in die Kinosäle einkehrt. «Das hängt aber auch von den Filmen ab», so Leimgruber.

Frank Braun, Geschäftsleitungsmitglied der Kino Neugass AG, zu der das Kino Bourbaki mit mehreren Sälen gehört, ist ebenfalls besorgt wegen der Schliessungen – aber nicht überrascht: «Als Stadtmensch und Filmfan ist diese Entwicklung sehr bedauerlich. Doch ist sie die logische Fortsetzung einer Entwicklung, wie sie auch andernorts stattfindet. Wenn moderne Multiplexe in der Agglomeration entstehen, ziehen sie Innenstadt-Kinos mit vergleichbarem Angebot Publikum ab.» So komme es zwangsläufig zu Kinoschliessungen im Stadtzentrum. «Dass die Stadt Luzern nun gleich sieben Leinwände aufs Mal verliert, ist aber besonders drastisch.»

Zeigt das Bourbaki mehr Blockbuster?

Die Pandemie hatte gemäss Branchenverband Procinema für Schweizer Kinos Umsatzeinbussen von über 60 Prozent zur Folge. Davon haben sich diese noch nicht erholt. «Nach einem ersten Wiederanstieg der Publikumszahlen im vergangenen Herbst stagnieren die Publikumszahlen auf einem Niveau, das noch weit vom vorpandemischen entfernt ist», so Braun. Ein grosses Kinosterben sei bis jetzt nur durch Sparanstrengungen und staatliche Hilfsmassnahmen verhindert worden. «Fallen diese weg, bleibt die Situation für die Kinos und die gesamte Veranstaltungsbranche wohl noch länger sehr kritisch.»

Da das Angebot für Blockbuster-Fans in der Stadt Luzern künftig wegfällt: Springt das Bourbaki in die Bresche? Zumindest soll die Möglichkeit, mehr Grossproduktionen ins Programm aufzunehmen, geprüft werden: «Wir wissen aufgrund der ausgewählten Mainstream-Titel, die im Bourbaki bereits zu sehen waren, dass dieses Angebot geschätzt wird», so Braun. «Gleichzeitig möchten wir unser bisheriges, reichhaltiges Independent-Programm nicht schmälern. Wir sehen eine Verantwortung und Herausforderung zugleich: Dem Luzerner Publikum den Zugang zu einem qualitativen und möglichst breiten Filmangebot zu gewährleisten und eine urbane Kinokultur zu erhalten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen