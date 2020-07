Kiosk bei der Schiffstation Weggis geschlossen Der Kiosk bei der Schiffsstation in Weggis ist seit Mittwoch Geschichte. 29.07.2020, 21.06 Uhr

(dlw) Wie die Gemeinde am Mittwoch mitteilte, ist der Gemeinderat von der Kioskbetreiberin, der Valora Schweiz AG, am 27. Juli darüber informiert worden, dass der Kiosk per 29. Juli schliesst. «Die Valora Schweiz AG begründet ihren Entscheid in den Frequenz- und Umsatzzahlen, welche über mehrere Monate analysiert wurden und die in der Folge zur Schliessung führten», schreibt der Weggiser Gemeinderat. «Der Gemeinderat bedauert diesen Entscheid ausserordentlich sowie die kurzfristige Orientierung seitens der Valora Schweiz AG.»