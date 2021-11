Susanne Klöti wird Jugendpfarrerin der Reformierten Kirche Luzern

Kirche Die reformierte Kirche des Kantons Luzern hat erstmals eine Jugendpfarrerin Susanna Klöti wird die erste Jugendpfarrerin in der Reformierten Kirche des Kantons Luzern. Die 31-Jährige wird in der Teilkirchgemeinde Stadt Luzern zur Ansprechperson für die Jugendlichen. 08.11.2021, 14.28 Uhr

Susanna Klöti (rechts) ist die erste Jugendpfarrerin in der Reformierten Kirche des Kantons Luzern. Bild: Reformierte Kirche Stadt Luzern

Am Sonntag wurde Susanna Klöti von Synodalratspräsidentin Liliane Bachmann in ihr Amt eingesetzt, wie die Reformierte Kirche der Stadt Luzern mitteilt.

Die neue Pfarrerin gehe mit Optimismus auf die Jugendlichen zu, heisst es weiter. Klöti studierte in Zürich und in Wien und sammelte praktische theologische Erfahrungen in Andeer im Kanton Graubünden und zuletzt in Littau und Reussbühl. (pl)