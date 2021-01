Kirche Die Reformierte Landeskirche Luzern vertieft den Dialog Kirche und Kultur – die Anforderungen innerhalb der heutigen Gesellschaft weisen für beide deutliche Parallelen auf. Die Reformierte Kirche des Kantons Luzern sucht proaktiv den Austausch. Andreas Faessler 22.01.2021, 05.00 Uhr

Im Gespräch: Stefan Sägesser, Kulturbeauftragter Kanton Luzern (links), und Michael Haefliger, Intendant Lucerne Festival. Bilder: PD / Manuela Jans-Koch

Die Evangelisch-Reformierte Landeskirche des Kantons Luzern erörtert im Rahmen der Revision der Kirchenordnung die gesellschaftlichen Funktionen der Kirche. Hierzu führt sie den Dialog mit zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern aus den Bereichen Kirche, Kultur, Politik, Wirtschaft, Verwaltung, mit Schwesterkirchen und weiteren Partner-Organisationen. Im Vorfeld dieses öffentlichen Dialoges, welcher am 27. Februar im Form einer virtuellen Grossgruppenkonferenz starten wird, hat sich die Reformierte Landeskirche des Kantons Luzern mit zwei Exponenten des Luzerner Kulturlebens ausgetauscht. Wo treffen Kirche und Kultur zusammen? Wo können Synergien ausgeschöpft werden, und wo gibt es Parallelen? Diese Fragen werden insbesondere auch im Spiegel der gegenwärtigen Herausforderungen durch die Coronapandemie gestellt.



Die Austauschpartner aus dem Kultursektor waren Michael Haefliger, Intendant Lucerne Festival, und Stefan Sägesser, Kulturbeauftragter Kanton Luzern. Von beiden Seiten her – Kultur und Kirche – zeigt sich, dass es in Zeiten wie diesen Priorität hat, passende Formen zu finden, um dem Bedürfnis der Menschen nach Gemeinschaft auf konforme Weise gerecht zu werden. «Menschen brauchen die Möglichkeit, wenigstens für kurze Zeit der aktuellen Realität zu entfliehen und sich mit anderen Inhalten auseinanderzusetzen», sagt Michael Haefliger. Sei es ein Gottesdienst oder ein kulturelles Erlebnis. «Wir – sowohl die Kulturverantwortlichen wie auch die Kirchen – sind in der gemeinsamen Pflicht, Verantwortung zu übernehmen, Selbstvertrauen auszustrahlen und den Menschen Glauben, Zuversicht und auch Licht zu vermitteln in dieser schwierigen wie auch dunklen Zeit.» Glaube sei dabei auch der Blick nach vorne und die Gewissheit, dass es wieder gut komme und wir diese schwierige Situation gemeinsam meistern können.

An dieser Stelle hält Stefan Sägesser rückblickend auf das Jahr 2020 fest, dass die Kirche gerade wegen der Pandemie von so vielen Menschen gebraucht werde. «Sie ist auch jetzt noch einer von wenigen Orten, wo Spiritualität und Gemeinschaft beschränkt möglich ist.»

Kirche und Kultur leisten hier ihren Beitrag und finden Wege, Menschen trotz der erschwerten Bedingungen Gemeinschaftserlebnisse zu bereiten – er nennt als repräsentatives Beispiel das Luzerner Festival «Life is Live» mit dem Kirchenglocken-Projekt im Sommer 2020 als Zeichen von Hoffnung und Zuversicht.



Zukunftsträchtige Vermittlungsformen



Neue Modelle sind allerdings nicht nur zu Coronazeiten gefragt, sondern generell: Um den Dialog zwischen Kultur, Kirche und Gesellschaft in Zukunft zu festigen und zu fördern, müsse man sich grundsätzlich Gedanken machen, in welchem Rahmen oder in welcher Form die jeweiligen Inhalte künftig vermittelt werden, so Michael Haefliger. Er seinerseits sieht vielversprechende Möglichkeiten bei partizipativen Veranstaltungsmodellen, sprich solchen, bei denen zwischen den Darbietenden und dem versammelten Publikum eine Interaktion, ein Dialog stattfindet. Das wirke verbindend und berge das Potenzial, dass auch jüngere Generationen wieder den Weg an ein Konzert oder in einen Gottesdienst fänden. «Wir müssen uns zudem überlegen, ob ein Konzertsaal oder ein Kirchengebäude auch in Zukunft noch der einzig infrage kommende Veranstaltungsraum sein soll, oder ob wir gesellschaftskonformere, modernere und kreativere Formen finden.»

Die Frage nach Raum und Format ist für den Intendanten eine Grundauseinandersetzung, welcher sich Kultur und auch Kirche in Zukunft viel stärker werden widmen müssen. Stefan Sägesser schliesst sich dieser Ansicht an und sieht in der Coronapandemie einen Anstoss dazu, wo die Menschen quasi aus der Not heraus ganz neue Mittel gefunden haben, sich zu treffen oder miteinander zu interagieren. Ebenso teilt der Kulturbeauftragte die Meinung, dass partizipative Vermittlungsformen den Dialog fördern, auch Jüngere ansprechen und somit zukunftsträchtig sind. Was sich jetzt allerdings zeige, seien Ermüdungserscheinungen. Das Bedürfnis nach Gemeinschaft, sozialen Kontakten und Nähe sei gross, digital bleibe vieles auf der Strecke.

Für die Luzerner Synodalratspräsidentin Lilian Bachmann bedeutet die Coronakrise genau in diesem Punkt eine Chance für die Kirchen. «Wir waren gezwungen, innert Kürze Alternativen zu finden, und so wollen wir auch in Zukunft neue Wege finden, unsere Inhalte zu den Menschen zu bringen.» Und dies dürfte denn auch mit noch engerer Zusammenarbeit mit der Kultur geschehen. «Wir erleben, wie Musik Trost spenden kann bei seelischer Not und Einsamkeit», sagt Lilian Bachmann. «Es ist eine Gemeinsamkeit von Kirche und Kultur, dass wir Menschen zusammenbringen und Gemeinschaft schaffen, um Hoffnung und Kraft zu schöpfen.»