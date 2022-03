Kirche «Ich will Menschen vernetzen»: Reformierte in Emmen und Rothenburg haben eine neue Pfarrerin Claudia Speiser (43) folgte dem Ruf nach einer weiblichen Seelsorgerin – und ist nun Teil einer Neuausrichtung der reformierten Teilkirchgemeinde Emmen-Rothenburg. Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kontaktfreudig, warmherzig, energiegeladen, offen: So wirkt Claudia Speiser, wenn man sie trifft, ja eigentlich schon beim ersten Telefonat. Die 43-Jährige hat per 1. März die Nachfolge von Zlatko Smolenicki angetreten, der nach 30 Jahren als Pfarrer der reformierten Kirche in Emmen in Pension gegangen ist. Mit ihr erhält die reformierte Teilkirchgemeinde Emmen-Rothenburg seit längerer Zeit wieder eine Pfarrerin.

Pfarrerin Claudia Speiser (43) in der reformierten Kirche Gerliswil. Manuela Jans-Koch (Emmen, 10. März 2022)

«Ich hatte schon mit 17 Jahren den Wunsch, Pfarrerin zu werden», sagt Speiser. Trotzdem habe sie ihr Theologiestudium schon nach zwei Jahren unterbrochen, «weil ich direkt mit Menschen arbeiten wollte». So absolvierte sie eine Ausbildung zur Ergotherapeutin und nahm schliesslich das Studium berufsbegleitend wieder auf. Die letzten Jahre war die Baselbieterin Pfarrerin in Möhlin (AG). Über sich selbst sagt sie: «Ich will über den Tellerrand schauen, Grenzen sprengen, mit Menschen ins Gespräch kommen.» Sie habe keine Angst vor anderen Ansichten, das sei eine Stärke von ihr.

Geografische Pfarrkreise sind Vergangenheit

Speiser übernimmt nicht einfach die 100-Prozent-Stelle ihres Vorgängers: Sie arbeitet 50 Prozent. Die Stellenreduktion ist eine Sparmassnahme der Kirchgemeinde Luzern (nach dem Austritt der Teilkirchgemeinden Horw und Meggen-Adligenswil-Udligenswil) und gleichzeitig Anlass für eine Neuausrichtung. Bisher war die Teilkirchgemeinde Emmen-Rothenburg in geografische Pfarrkreise unterteilt. Neu kümmern sich Pfarrer Andreas Baumann, Sozialdiakon Daniel Rüegg und Claudia Speiser gemeinsam um die knapp 3000 Reformierten in ihrem Einzugsgebiet, aber mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Die Pfarrerin wird sich der Erwachsenenbildung und dem Alterssegment der 30- bis 60-Jährigen widmen. «Ich will Angebote schaffen, welche die Teilnehmenden mitgestalten können», sagt Speiser. Sie wolle nicht belehren, sondern Religion kreativ umsetzen, die Kirche in die Gesellschaft hinaus tragen.

«Ich will Menschen vernetzen, ihnen Lebensbegleitung sein, sie dabei unterstützen, zur Ruhe zu kommen und sich gegenseitig zu helfen.»

Offizielle Amtseinsetzung am Sonntag Claudia Speiser hält ihren ersten Gottesdienst als Pfarrerin der Teilkirchgemeinde Emmen-Rothenburg morgen Sonntag, 13. März, um 10 Uhr in der reformierten Kirche Gerliswil. Im Anschluss gibt es einen Apéro riche. (bev)

Man merkt im Gespräch mit Claudia Speiser schnell: Diese Frau ist keine Vertreterin einer patriarchal geprägten Kirche. Sie wurde unter anderem auch eingestellt, weil sie als Frau eine andere Sichtweise und andere Angebote mitbringt. «Ich kann mich auch ganz mütterlich kümmern», sagt sie und lacht. Das kommt nicht von ungefähr. In die Region Luzern ist Claudia Speiser nämlich nicht allein gekommen. Sie bringt ihre Familie mit, drei Söhne und eine Tochter im Alter von zwei bis zwölf Jahren und ihren Mann Markus Brunner (45). Er ist Sozialdiakon und hat ebenfalls eine neue Stelle angetreten: In der Teilkirchgemeinde Stadt Luzern arbeitet er vor allem mit Jugendlichen.

Sie zieht ihre Energie aus der Stille

Die beiden haben sich bei einer kirchlichen Jugendgruppe kennen gelernt. «Uns verband die Suche nach Gott, oder besser gesagt: Nach dem, was zwischen Himmel und Erde ist», so Speiser. Beide sind nun also – wie schon zuvor – in derselben Kirchgemeinde tätig. «Dass wir beide hier eine Stelle gefunden haben, ist Fügung», sagt Claudia Speiser. Auch in Bezug auf ihr neues Zuhause in Sempach sagt sie, «es musste einfach so sein». Es scheint die Art zu sein, wie das Paar durchs Leben geht: Durch Türen, die sich ihnen öffnen.

Als Pfarrerin und Mutter von vier, teils noch kleinen Kindern, hat Claudia Speiser einen äusserst lebendigen Alltag, muss ständig zugänglich sein, ein offenes Ohr haben, präsent sein. Woher nimmt sie die Energie? «Ich nehme mir jeden Morgen zwanzig Minuten der Stille.» Oft meditiere sie über einen Bibelvers oder bete, aber am meisten höre sie in sich hinein:

«Das gibt mir Kraft.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen