Luzern Paolo Brenni ist gestorben: Er setzte sich für die Jugend und eine menschliche Kirche ein Die Jugendseelsorge war ein grosses Anliegen des verstorbenen Paolo Brenni. Er war unter anderem während vieler Jahre Pfarrer in St. Anton, Luzern und in Hildisrieden. Hugo Bischof 16.05.2022, 18.44 Uhr

Paolo Brenni Bild: Boris Bürgisser (31. März 2013)

Der katholische Katechet, Jugendseelsorger und Pfarrer Paolo Brenni ist am Samstag im Alter von 95 Jahren in Luzern gestorben. Der 1926 in Mendrisio geborene Brenni studierte in Luzern, Rom und Solothurn Philosophie und Theologie und wurde 1953 zum Priester geweiht. Ausgerüstet mit den neuen Ideen des Zweiten Vatikanischen Konzils, sei er «lange Jahre ein moderner und beliebter Pfarrer von St. Anton, Luzern, und von Hildisrieden LU» gewesen, heisst es in einem Nachruf auf kath.ch. Er habe sich schon früh für eine menschliche Kirche eingesetzt.