Kirchen Kampagne von Fastenopfer und Brot für alle sorgt für Unmut: «Aus landwirtschaftlicher Sicht irritierend» «Weniger Fleisch – mehr Regenwald» lautet der Slogan der diesjährigen Kampagne, die sich für mehr Klimagerechtigkeit einsetzt. Im ländlichen Kanton Luzern kommt sie nicht überall gut an. Susanne Balli 30.03.2021, 05.00 Uhr

Eine Frau und ein Mann stehen lachend vor einem Kugelgrill, dessen Rost gut gefüllt ist mit allerlei Fleisch. Beide haben ein Getränk in der Hand, die Frau ist gerade dabei, mit einer Zange die Grilladen zu wenden. Der Schattenwurf im Hintergrund zeigt die Überreste niedergebrannter Bäume. Dazu steht der Slogan: «Weniger Fleischkonsum. Mehr Regenwald. KlimaGerechtigkeit-jetzt.ch».

Die aktuelle Kampagne von Fastenopfer und Brot für alle. Bild: PD

Die aktuelle ökumenische Kampagne der Entwicklungsorganisationen Fastenopfer und Brot für alle, die noch bis am 4. April läuft, polarisiert. Dies zeigen unter anderem mehrere Leserbriefe, die unserer Zeitung zugesendet wurden. So schreibt Fritz Egli aus Menznau unter anderem: «Mit diesen falschen und irreführenden Aussagen geben unsere Landeskirchen dem Mitgliederschwund zusätzlichen Schub.»

Sei es doch in den ländlichen Gegenden oft die bäuerliche Gesellschaft, die der Kirche die Treue halte. Auch bei traditionellen Anlässen wie Erntedankgottesdiensten, Familiengottesdiensten im Freien und Ähnlichem bilden sehr oft Leute mit Wurzeln in der Landwirtschaft das Rückgrat, schreibt Egli und fragt sich:

«Warum macht gerade jetzt die Kirche auch noch Stimmung gegen unsere Landwirtschaft?»

Kritik: Sujet und Slogan unglücklich gewählt

Auch Roger Seuret-Emch, Pfarreileiter in Altishofen, meldet sich in einem Leserbrief zu Wort. «Nachdem bereits das Engagement der Kirchen für die Konzernverantwortungsinitiative polarisiert hat, tut dies nun auch das Kampagnenplakat des Fastenopfers», schreibt er und bezeichnet das Sujet und den Slogan als unglücklich. «Statt Menschen für ein berechtigtes Anliegen zu gewinnen, verärgert Fastenopfer unsere Landwirte, weil zu wenig klar kommuniziert wird, dass die Kampagne vorab auf die Fleischproduktion in südamerikanischen Ländern zielt, wo für riesige Farmen Regenwald vernichtet wird.»

Dass die aktuelle Kampagne in bäuerlichen Kreisen nicht gut ankommt, bestätigt zum Beispiel auch CVP-Kantonsrat und Meisterlandwirt Thomas Grüter aus St. Urban. Er sagt:

«Aus landwirtschaftlicher Sicht ist die Kampagne irritierend.»

Sie spreche unter anderem die Problematik des Sojaanbaus in Brasilien und dessen Import nach Europa an, aufgrund dessen Regenwald abgeholzt werde. Doch auf die Schweiz treffe das aufgrund des hohen Anteils gentechnisch veränderter Organismen (GVO) nicht zu. «Es wird hauptsächlich nachhaltig produzierter Soja aus Ungarn und Osteuropa als Tierfutter importiert», sagt er.

Mit Reaktionen gerechnet

Bernd Nilles, Geschäftsleiter der Organisation Fastenopfer, hat «Verständnis für solche Reaktionen», wie er auf Anfrage sagt. «Die aktuelle Kampagne löst tatsächlich sehr viel aus, und zwar positive wie auch negative Reaktionen.» Ein Stück weit habe man bei Fastenopfer auch damit gerechnet, denn das Plakat provoziere klar. Allerdings sei nun die Kampagne genau in die Zeit gefallen, in der die Schweizer Bevölkerung über zwei Landwirtschaftsthemen abstimmt. «Das war vor einem Jahr, als unsere Kampagne vorbereitet wurde, noch nicht bekannt.» Nilles sagt:

«Wir sind mitten in einer Landwirtschaftsdiskussion gelandet.»

Dennoch stehe Fastenopfer voll und ganz hinter der Kampagne, die auf ein internationales Problem abziele. Der weltweite Überkonsum an Fleisch sei ein massives Problem fürs Weltklima und für industrielles Viehfutter aus Soja würde der Regenwald abgeholzt. «Wir sehen in unseren Projekten, wie viele Menschen im globalen Süden bereits heute massiv unter den Folgen des Klimawandels leiden, zu dem sie nur wenig beigetragen haben.»

«Bewusster Konsum kommt Schweizer Landwirtschaft zugute»

Seit vielen Jahren vermittle Fastenopfer zusammen mit der Organisation Brot für alle, warum das Klimathema ein Gerechtigkeitsthema sei. Dieses Jahr liege der Fokus auf dem Thema Konsum. «Dabei gehe es nicht nur um Fleisch. Doch schliesslich mussten wir uns für ein Sujet entscheiden, um die Menschen aufzurütteln», so Nilles.

Das Plakat thematisiere den Überkonsum in der heutigen Zeit. Das passt auch sehr gut in die Fastenzeit. Im Slogan zur Kampagne stehe aber bewusst «weniger Fleisch» und nicht «kein Fleisch». Nilles betont:

«Wir wollen einen bewussten Konsum anregen. Wer bewusst Fleisch konsumiert, wird sich eher für lokales Fleisch entscheiden. Das kommt auch der Schweizer Landwirtschaft zugute.»

Nilles sagt weiter: «Das Plakat wird dann am ehesten missverstanden, wenn man nur auf die Schweiz oder auf den Kanton Luzern reduziert wird.» Dennoch dürfe man nicht vergessen, dass auch in der Schweiz Fleisch importiert werde. Nilles: «Wir sind nicht auf einer einsamen Insel, sondern in den Weltmarkt integriert und haben eine Verantwortung.»