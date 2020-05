Kirchen, Moscheen, Synagogen, Tempel: So können Gottesdienste und religiöse Feiern wieder stattfinden Am Mittwoch hat der Bundesrat bekannt gegeben, dass Glaubensgemeinschaften ihr gemeinsames religiöses Leben bereits ab dem 28. Mai wieder aufnehmen können. Wir haben nachgefragt, wie das funktioniert. Fabienne Mühlemann 22.05.2020, 18.54 Uhr

Sämtliche Gottesdienste und Feiern aller Religionen sind wieder erlaubt, natürlich mit Schutzmassnahmen. Das hat der Bund am Mittwoch bekannt gegeben. Das Bundesamt für Gesundheit hat dazu ein Rahmenschutzkonzept erstellt. Ein paar Beispiele:

Die Möglichkeit zur Begrenzung und Kontrolle der Teilnehmeranzahl muss bestehen. Auszugehen ist von einem Richtmass von 4m 2 pro sitzender Person. Der Mindestabstand zwischen den sitzenden Personen muss mindestens zwei Meter betragen. Für Veranstaltungen, an denen sich die Personen durch den Raum bewegen, ist von einem Richtmass von 10m 2 pro Person auszugehen.

Die Glaubensgemeinschaften haben nun bis zum 28. Mai Zeit, um ein Schutzkonzept zu erarbeiten.

Hanspeter Wasmer

Bild: Dominik Wunderli (Udligenswil, 19. August 2016)

«Dass die Gottesdienste auf Pfingsten hin abgehalten werden können, ist natürlich eine grosse Freude», sagt Hanspeter Wasmer, Bischofsvikar St. Viktor. Die schweizerische Bischofskonferenz hat ein entsprechendes Schutzkonzept bereits Anfang Mai für die Wiederaufnahme der Gottesdienste verfasst. Nun wurden die zusätzlichen Bedingungen angepasst. «Die Abstandsregeln können natürlich nicht in allen Kapellen eingehalten werden», sagt Wasmer. Die Pfarreileitung vor Ort entscheidet deshalb, wie sie die Schutzmassnahmen umsetzen kann. «Es ist durchaus möglich, dass vorerst nicht in jedem Gotteshaus ein Gottesdienst durchgeführt wird.» Sicher werde es aber in jedem Pastoralraum mindestens eine Kirche geben, in der ein Gottesdienst gefeiert werden könne.

Bei den Stadtluzerner Katholiken ist man bereit, das Schutzkonzept steht. «In den gutbesuchten Zentrumskirchen in der Innenstadt überlegt man sich zum Beispiel ein Ticketsystem, mit dem man online einen Platz vorreservieren könnte, wenn man in den Gottesdienst gehen möchte», sagt Stefan Müller, Geschäftsführer der katholischen Kirchgemeinde der Stadt Luzern gegenüber dem «Regionaljournal». Es sei ihm aber wichtig, dass auch diejenigen Menschen in die Kirche kommen können, die den Umgang mit dem Internet nicht gewohnt sind. «Für sie wird man freie Plätze zur Verfügung halten», wird Müller zitiert.

Für Andreas Wissmiller, Pfarreileiter der katholischen Kirche Willisau, kam der Entscheid des Bundes überraschend. «Wir haben uns auf einen Start am 8. Juni eingestellt. Jetzt innerhalb einer Woche die wieder veränderten Schutzbestimmungen umzusetzen und alternative Aktionen zu den Gottesdiensten - wie zum Beispiel TV-Aufzeichnungen mit dem Regionalfernsehen - womöglich zurückzunehmen, kommt nicht nur gut an», sagt Wissmiller. Es sei daher auch noch nicht klar, ob der erste Gottesdienst in Willisau bereits am kommenden Donnerstag abgehalten werde. «Ich werde mich mit den Pfarreileitungen in der Region absprechen. Es ist wichtig, dass wir hier gemeinsam eine Lösung finden und alle möglichst gleich vorgehen», so Wissmiller. Auf grössere Anlässe wie Fronleichnam am 11. Juni seien sie mit den Schutzbestimmungen bereits eingestellt.

Hinweis Wann Gottesdienste in Willisau wieder stattfinden, wird zeitgerecht auf der Webseite www.kath-kirche-willisau.ch publiziert.

Die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Willisau Bild: Philipp Schmidli (16. Januar 2015)

Die evangelisch-reformierten Kirchgemeinden werden nächste Woche ein Schutzkonzept der Landeskirche mit Empfehlungen zur Umsetzung der Massnahmen erhalten, erklärt Synodalrat Ulf Becker. «Wir merken, dass die Gemeinden gewillt sind, die Massnahmen gewissenhaft umzusetzen.» Der Bundesratsentscheid habe grosse Freude bei ihm ausgelöst. «Die Leute suchen gerade in solchen unsicheren Zeiten die Kirche. Der Entscheid ist ein wichtiger Schritt in Richtung Normalisierung des Gemeindelebens vor Ort», sagt Becker.

Die reformierte Kirche in Wiggen. Bild: Jakob Ineichen (31. Oktober 2019)

M. Shitrit von der jüdischen Gemeinde Luzern freut sich sehr, dass die Synagoge in Luzern wieder öffnen kann. «Vor allem weil die Eröffnung mit dem Schawuot-Fest zusammenfällt.» Auch in der Synagoge werden die Schutzmassnahmen des Bundes umgesetzt. «Da nicht sehr viele Personen die Synagoge besuchen, können die Abstände ohne Probleme eingehalten werden», erklärt Shitrit. Ausserdem werden Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt und Plakate mit Hygienevorschriften aufgehängt. Die Synagoge an der Bruchstrasse in Luzern ist die einzige im Kanton.

Bild: Stefan Kaiser (5. September 2012)

Im Ammantempel, einem Hindu-Tempel in Luzern, sind ab nächster Woche ebenfalls wieder Besucher erlaubt. «Der Tempel ist rund 300 Quadratmeter gross, weshalb sich etwa 30 bis 40 Personen auf einmal drinnen aufhalten dürfen, damit zwei Meter Abstand möglich sind», sagt Kanapathipillai Uruthiran von der Tamilischen Hindu Kultur-Gemeinschaft Luzern. Eine Person könne für maximum 15 Minuten hineinkommen. Beim Tempeleingang werde ein Vereinsmitglied die Besucher kontrollieren. Es gibt Desinfektionsmittel und auch ein Lavabo, damit man sich die Hände waschen kann. Da auf gemeinschaftlichen Gesang verzichtet werden soll, wird nur der Priester singen.

Bild: Remo Nägeli (14. April 2013)

Die nötigen Schutzkonzepte wurden von der Föderation Islamischer Dachorganisationen Schweiz (FIDS) bereits erarbeitet und an die Moschee-Verbände gesendet. «Die Moscheen-Vorstände müssen nun prüfen, ob sie die Schutzmassnahmen überhaupt umsetzen können und ob sie bereits am Donnerstag wieder öffnen wollen», sagt Muhamed Sabanovic von der Islamischen Gemeinde Luzern. Für eine Beurteilung sei es noch zu früh.