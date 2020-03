Kirchenaustritte setzen Hilfswerk zu: Fastenopfer büsst an Spenden ein

Seit dem Aschermittwoch ist wieder Fastenzeit. Sie dauert heuer bis am 9. April. In dieser Zeit verzichten manche Menschen auf Alkohol und Süsses. Andere suchen Spiritualität, spenden oder üben sich in der Gruppe im Verzicht. Eine Auswahl an religiösen Anlässen:

Stadt Luzern: Fastenvorträge der Theologischen Fakultät der Universität Luzern in der Jesuitenkirche zum Thema Frau und Kirche, jeweils von 18 bis 18.45 Uhr. Am 15. März Adrian Loretan über «Frauendiskriminierung ist begründungspflichtig, nicht deren Zugang zu den Ämtern», am 22. März Robert Vorholt über «Mutter Kirche und ihre Töchter: Skizzen eines ideologiefreien Anfangs im Spiegel des Neuen Testaments», am 29. März Monika Jakobs über «Verkennende Anerkennung: Warum sich Frauen in der Kirche noch immer nicht frei entfalten können». Weitere Infos: www.unilu.ch/fakultaeten/tf/

Kriens: Einfaches Dinkelfasten, angeboten vom Hildegard-Kreis Kriens. Orientierungsabend und Abgabe von Hildegard-Fastenprodukten am 9. März um 18 Uhr im Gallus-Treff, weitere Treffen am 16., 18. und 20. März. Weitere Infos: www.kath-kriens.ch

Pastoralraum Oberseetal: Fastenopferprojekt «Gemeinsam dem Klimawandel trotzen» mit Gottesdiensten in Ballwil, Eschenbach, Inwil und Hochdorf. Unterstützt wird ein Projekt in Haiti. Am 15. März in Eschenbach und am 22. März in Hochdorf wird Spaghetti serviert. Weitere Infos: www.pr-oberseetal.ch

Pastoralraum Michelsamt: Fastenwoche mit Meditationen, vom 30. März bis 3. April, jeweils von 19 bis 19.45 Uhr im Pfarrhaus St. Stephan in Beromünster (Anmeldungen bis 18. März an pfarramt.beromuenster@kathmichelsamt.ch, 041 930 15 41). Weitere Infos: www.kathmichelsamt.ch