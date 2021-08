Horw Kirchfeld: Studienauftrag für Um- und Ausbau lanciert

Kirchfeld Horw Alterszentrum Horw will mit neuen Wohnformen punkten, die es in Luzern noch nirgends gibt Das Horwer Alterszentrum Kirchfeld plant einen grossen Ausbau. Zurzeit läuft die Ausschreibung für die Architekturbüros. Ab 2025 soll es diverse neue Angebote geben – etwa eine Wohngruppe für Gerontopsychiatrie. Roman Hodel 06.08.2021, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Kirchfeld: Ein Ort zum Sein und Wohlfühlen» – so bezeichnet sich das Horwer Alterszentrum Kirchfeld selber. Damit dieser Slogan auch künftig seine Gültigkeit hat, plant die gemeinnützige Aktiengesellschaft als Eigentümerin bekanntlich einen Um- und Ausbau der bestehenden Gebäude und des Angebots. Nun ist der entsprechende Studienauftrag ausgeschrieben. Geschäftsführer Marco Müller rechnet mit Eingaben von 40 bis 50 Architekturbüros. Die Eingabefrist läuft am 9. August ab.

Es thront auf einem Hügel über dem Dorfzentrum: vorne das Kirchfeld 1, dahinter das Kirchfeld 2. Bild: Pius Amrein (Horw, 19. Februar 2018)

Das ist die Idee: Das bestehende Gebäude Kirchfeld 1 (2002 zuletzt um- und ausgebaut) zählt 110 Betten, 52 in Doppelzimmern. Diese sollen alle in Einzelzimmer umgewandelt werden. Es wären somit danach 81 Einzelzimmer. Das Kirchfeld 1 bleibt wie bisher ein Pflegezentrum. In dessen Erdgeschoss werden zudem das Restaurant und der Empfang vergrössert und erneuert. Schliesslich ist ein grösserer Mehrzweckraum geplant.

(2002 zuletzt um- und ausgebaut) zählt 110 Betten, 52 in Doppelzimmern. Diese sollen alle in Einzelzimmer umgewandelt werden. Es wären somit danach 81 Einzelzimmer. Das Kirchfeld 1 bleibt wie bisher ein Pflegezentrum. In dessen Erdgeschoss werden zudem das Restaurant und der Empfang vergrössert und erneuert. Schliesslich ist ein grösserer Mehrzweckraum geplant. Beim bestehenden Gebäude Kirchfeld 2 (1986 zuletzt saniert) wird der Hausteil Lindengarten in der 1. Bauetappe rückgebaut, der andere Hausteil später. Dies, um Platz für die Neubauten zu schaffen. Heute befinden sich hier das betreute Wohnen und die Demenzabteilung.

(1986 zuletzt saniert) wird der Hausteil Lindengarten in der 1. Bauetappe rückgebaut, der andere Hausteil später. Dies, um Platz für die Neubauten zu schaffen. Heute befinden sich hier das betreute Wohnen und die Demenzabteilung. Im Ersatzneubau Kirchfeld 2 werden sechs unterschiedliche Abteilungen mit je 14 Wohnplätzen eingerichtet. Zwei davon sind spezialisiert auf Demenz. Damit wächst das Angebot an Wohnplätzen für Demenzkranke von 9 auf 28. Weiter soll es je eine Abteilung für Geriatrie, Gerontopsychiatrie, betreutes Wohnen sowie ein Tages- und Nachtzentrum für temporäre Aufenthalte geben. Jede Abteilung funktioniert als Wohngruppe mit Kochinsel, grossem Wohnzimmer und je einem eigenen Zimmer pro Person als Rückzugsort.

werden sechs unterschiedliche Abteilungen mit je 14 Wohnplätzen eingerichtet. Zwei davon sind spezialisiert auf Demenz. Damit wächst das Angebot an Wohnplätzen für Demenzkranke von 9 auf 28. Weiter soll es je eine Abteilung für Geriatrie, Gerontopsychiatrie, betreutes Wohnen sowie ein Tages- und Nachtzentrum für temporäre Aufenthalte geben. Jede Abteilung funktioniert als Wohngruppe mit Kochinsel, grossem Wohnzimmer und je einem eigenen Zimmer pro Person als Rückzugsort. Ein separates Haus mit «pflegenahen» Alterswohnungen rundet das Angebot im Kirchfeld ab. Es richtet sich beispielsweise an Paare, bei denen die eine Person körperlich und geistig noch fit ist, derweil die andere Person Pflege braucht, etwa wegen Demenz. Der Vorteil: Das Paar kann weiterhin zusammen wohnen und muss nicht ins Pflegeheim, profitiert aber vom ganzen Service des Kirchfelds – vom Essen liefern über die Physiotherapie bis zum Notfallknopf in der Wohnung.

Mit dem Haus für pflegenahes Alterswohnen und mit den spezialisierten Abteilungen im neuen Kirchfeld 2 will sich das Kirchfeld laut Müller als «umfassender Gesamtversorger» für das Wohnen im Alter positionieren:

«Und zwar über die Gemeinde Horw hinaus, denn Angebote wie die Wohngruppe für Gerontopsychiatrie sind in der Umgebung einzigartig.»

Die Bauten sollen in Etappen erstellt werden. So wird der Betrieb möglichst wenig gestört. «Obwohl unsere Bewohnenden Bauarbeiten grundsätzlich spannend finden, weil dann etwas auf dem Areal läuft», sagt Müller. Einzig die Demenzabteilung, die sich heute im Kirchfeld 2 befindet, muss vorübergehend in ein Provisorium auf dem Kirchfeld-Areal ziehen.

Wie viel kostet es? Das weiss im Moment nur der Businessplan

Wie viel der Um- und Ausbau kosten könnte, steht zwar im Businessplan. «Zahlen nennen wir im Moment jedoch bewusst keine, weil neue Angebote dazu kommen», sagt Müller. Bevor das Kirchfeld 2018 in eine AG ausgelagert wurde, hegte die Gemeinde bereits Ausbaupläne. Damals war von 28 Millionen Franken die Rede. Laut Müller dürfte es mehr kosten: «Zur Finanzierung hat uns die Gemeinde aber mit genügend Eigenkapital ausgestattet.» Und selbstverständlich brauche es noch Kredite.

«Ich bin sehr gespannt, was für Vorschläge eingereicht werden», sagt Müller. «Das Kirchfeld liegt exponiert auf einem Hügel umgeben von viel Natur, daher messen wir der Landschaftsarchitektur grosse Bedeutung bei.» Im Gegenzug bedeute dies viel Platz und Freiraum. Er sagt:

«Insofern ist die Ausgangslage für die Architekten attraktiv und anspruchsvoll zugleich.»

Bis Ende August soll per Juryentscheid feststehen, welche acht Architektenteams zum Studienauftrag eingeladen werden. Ende Februar 2022 soll klar sein, wer den Auftrag für das auszuführende Projekt erhält. Im besten Fall kann das Bauprojekt 2023 ausgearbeitet und in den Jahren 2024/25 ausgeführt werden.

Bagger fahren schon nächstes Jahr auf – für Kita und Kindergarten

Ganz so lange dauert es jedoch nicht, bis die ersten Bagger im Kirchfeld auffahren. Bereits nächstes Jahr will die Gemeinde Horw auf dem Areal einen Modulbau für eine Kindertagesstätte mit 30 Plätzen sowie einen Doppelkindergarten realisieren. Damit wird das Kirchfeld laut Müller als Begegnungsort gestärkt. Denn «sein und wohlfühlen», wie der Slogan lautet, sollen sich hier alle Generationen.