Kirchgemeinden Bramboden und Romoos stimmen über Fusion ab

Kirchgemeinden Bramboden und Romoos stimmen über Zusammenschluss ab Am 5. November stimmen die beiden Kirchgemeindeversammlungen von Bramboden und Romoos über eine Fusion ab. Sagen die Kirchenbürgerinnen und Kirchenbürger Ja, wäre es der erste Zusammenschluss im Entlebuch. Sandra Peter

Politisch gehören Bramboden und Romoos bereits zusammen, nun sollen auch die beide Kirchgemeinden fusionieren. Sagen die Kirchenbürgerinnen und Kirchenbürger am 5. November 2021 Ja zum Zusammenschluss, befindet am 10. November die Synode der Landeskirche über die zukünftige «Kirchgemeinde Romoos-Bramboden».

In ihr sollen weiterhin Gottesdienste stattfinden: Kirche von Bramboden. Bild: Dominik Wunderli (1. November 2021)

Die Kirchgemeinde von Bramboden zählt gemäss ihrer Website weniger als 70 Mitglieder, jene von Romoos rund 500 (Stand 2015). Gemäss Angaben im «Kirchenschiff», dem Informationsmagazin der römisch-katholischen Kirche im Kanton Luzern, belaufen sich die Steuereinnahmen von Bramboden auf 12'000 Franken. Der Kirche gehören jedoch das Pfarrhaus, das Schulhaus, eine Tankstelle sowie eine Tiefkühlanlage, wodurch mehr eingenommen werde als durch die Steuern. Sowohl in Bramboden als auch in Romoos liegt der Steuerfuss beim Höchstsatz von 0,45 Einheiten.

Laut Marie-Theres Dreyer-Scopel, Kirchenratspräsidentin von Romoos, würde sich bei einem Zusammenschluss für den Alltag der jeweiligen Kirchgemeindemitglieder nichts ändern. «Die Kirche in Bramboden bleibt eine selbstständige Kirche inklusive Gottesdiensten, da wird nicht etwa eine Kapelle draus», sagt sie. Falls die Versammlungen am 5. November Ja zur Fusion sagen, leiten die bisherigen Kirchenräte von Romoos und Bramboden die Geschicke der neuen Kirchgemeinde zusammen, bis im Juni 2022 Neuwahlen anstehen. Über die geplante Fusion höre Dreyer-Scopel bisher ausschliesslich Positives: «Wir könnten einander helfen und unterstützen.»

Die Vertreter der Kirchgemeinde Bramboden wollten sich auf Anfrage dieser Zeitung nicht zu den Fusionsplänen äussern. Gegenüber dem «Kirchenschiff» wurde jedoch betont, dass die Kirchgemeinde Bramboden eigenständig bleibe, auch was den Kirchenchor oder den eigenen Friedhof anbelange. Und Synodalrätin Annegreth Bienz-Geisseler, die für das Ressort Kirchgemeinden zuständig ist, erläutert auf die Frage nach Auswirkungen auf Beerdigungen, Taufen oder Hochzeiten: «Das Seelsorgeangebot ist nicht von der Fusion abhängig, das ist die Aufgabe der Pfarreien und Pastoralräume und wird unverändert von den Seelsorgenden vor Ort angeboten und durchgeführt.»

Stolpersteine können den Weg erschweren

Weswegen ziehen Kirchgemeinden generell eine Fusion in Betracht? «Mögliche Gründe sind beispielsweise, dass nicht mehr alle notwendigen Ämter in den Kirchenräten besetzt werden können oder man will die Kirchgemeindegrenzen den Pastoralräumen anpassen», erklärt Synodalrätin Annegreth Bienz-Geisseler. Auch finanzielle Notlagen oder die Beobachtung, dass andere Kirchgemeinden gute Erfahrungen mit einem Zusammenschluss gemacht haben, können mitspielen.

«Das Bedürfnis für eine Veränderung muss von der Basis kommen, eine Fusion kann nicht von oben herab diktiert werden», sagt Bienz-Geisseler. Man müsse alle Beteiligten, die kirchlichen Vereine und Gruppierungen miteinbeziehen. Denn Stolpersteine gebe es bei einem solchen Vorhaben einige, vor allem Ängste. «Manche fürchten sich generell vor Veränderungen, die Angst vor Identitäts-, Heimats- oder Mitbestimmungsverlust ist ebenfalls ein Thema», erklärt die Synodalrätin. Und auch eine mögliche Erhöhung der Steuern, falls die Finanzlage sehr unterschiedlich sei, könne eine Hürde darstellen.

Weitere Fusionen im Kanton Luzern

Stimmen sowohl die Kirchgemeindeversammlungen als auch die Synode der Landeskirche der Fusion zu, wird sie per 1. Januar 2022 umgesetzt. Mit einem Zusammenschluss wären Romoos und Bramboden die ersten im Entlebuch, zwei andere Kirchgemeinden im Kanton haben diesen Schritt bereits beschlossen. Dagmersellen und Uffikon-Buchs schliessen sich per 1. Januar 2022 zur Kirchgemeinde Hürntal zusammen. Für die Kirchgemeinden Beromünster, Neudorf und Schwarzenbach erarbeitet derzeit eine Projektgruppe einen Fusionsvorschlag per Anfang 2023. Die Abstimmung dazu soll im Mai 2022 erfolgen.