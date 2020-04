Kirchlicher Talk zum Tag der Arbeit: Surseer Unternehmer und ein Luzerner Theologe diskutieren im Livestream Die Erwachsenenbildung der Pfarrei Sursee beschreitet neue Wege: Erstmals laden die Verantwortlichen am Freitag, 1. Mai, zu einer Talkrunde im Netz. Evelyne Fischer 29.04.2020, 17.55 Uhr

Was beschäftigt Arbeitgeber in der Coronakrise? Lässt sich diesem Ausnahmezustand auch Positives abgewinnen? Antworten auf solche Fragen gibt's am Freitag, 1. Mai, 19 Uhr, beim ersten Online-Talk der Erwachsenenbildung der Pfarrei Sursee.