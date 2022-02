KKL Luzern 21st Century Orchestra: Standing Ovation für den «König der Löwen» Vier ausverkaufte Aufführungen mit über 7000 Besuchern im KKL Luzern: Das 21st Century Orchestra feierte mit dem Erfolgsfilm «Der König der Löwen» die Rückkehr in eine Welt, die wieder in Ordnung ist. Urs Mattenberger 19.02.2022, 13.51 Uhr

Pathos, Zärtlichkeit, Witz und Dramatik - alles da: Mufasa und sein Sohn Simba auf der Grossleinwand über dem 21st Century Orchestra im Konzertsaal des KKL. Nadia Schaerli (18. Februar 2022)

Spektakulärer hätte man im KKL die Rückkehr zur Normalität nicht inszenieren können als mit dieser Aufführungsserie der Disney-Erfolgsproduktion «Der König der Löwen». Alle vier vom 21st Century Orchestra unter der Leitung von Ludwig Wicki live begleiteten Filmvorführungen übers Wochenende sind ausverkauft. Das ist umso bemerkenswerter, als es sich nicht um verschobene Termine handelte, sondern alle Tickets in den letzten, ungewissen Pandemiemonaten verkauft wurden. Bei der ersten Aufführung am Freitag staunte man, wie selbstverständlich das Publikum zu seinen alten Gewohnheiten und Freiheiten zurückkehrte.

An den erstmals wieder offenen Pausenbars bildeten sich lange Schlangen ohne Sicherheitsabstände – die Warterei ging höchstens etwas disziplinierter ab als früher. Die einzelnen Masken, die man hier und dort im Publikum noch sichtete, wirkten bereits wieder exotisch. Die Unbekümmertheit, mit der sich die Besucher begegneten und durchmischten, mochte damit zusammenhängen, dass ältere Risikogruppen untervertreten waren. Altersmässig gut durchmischt waren von Kindern an alle Generationen vertreten, die mit dieser zeitlosen Coming-of-Age-Geschichte sozialisiert und älter geworden sind – vom Zeichentrickfilm von 1994 über den Filmcomic und eine Musicalversion bis zum realitätsnah computeranimierten Remake von 2019.

Stärken und Schwächen des Remakes akzentuiert

Wie das 21st Century Century Orchestra jetzt diese aktuelle Version (Regie: Jon Favreau) auf Grossleinwand zur Aufführung brachte, sprach ebenfalls alle Generationen an. Angestammte Fans kamen in der Musik von John Williams auf ihre Kosten, der sich beim Soundtrack für die Neuverfilmung ebenfalls nahe an sein eigenes Original hielt: Wuchtige sinfonische Klanglandschaften lassen einen eintauchen in ozeanische Gefühle, afrikanische Perkussion treibt die Action-Szenen an und koloriert sorglose Urwald-Romantik, mit Afrika-Spirit untermalt vom 21st Century Chorus. Und natürlich setzen sich auch hier Songs wie «Hakuna Matata», «Circle of Life» oder «Can You Feel the Love Tonight» als Ohrwürmer fest.

Nur erklingen auch sie in deutscher Übersetzung. Das macht diese Aufführungen zwar auch für die Kleinen familientauglich. Aber schon Teenager verdrehten die Augen, weil «der Löwe schläft heut Nacht» weniger cool klingt als das Original. Überhaupt macht die Aufführung mit Live-Musik Stärken und Schwächen des computergenerierten Remakes deutlich. Die von furchterregendem Löwengebrüll angepeitschten Kampf- und Jagdszenen gewinnen in diesem Realismus an packender Dramatik - und die Wucht des Live-Orchesters spitzt sie im Konzertsaal des KKL noch einmal körperlich erlebbar zu.

Der computergenerierte Fotorealismus bestach auch auf Grossleinwand. Nadia Schaerli

Dass die fotorealistische Darstellung der Tiere wie der Natur hier ein neues Niveau erreichte, attestierten dem Remake selbst Stimmen, die die sklavische Nähe zum Zeichentrickfilm kritisierten. Dass in diesem Fotorealismus unglaubwürdiger wirkt, dass diese Tiere sprechen, wird in der Hybridfassung dieser «live-to-film»-Aufführung deutlich. Im Mix aus Sprech- und Gesangsstimmen sowie knisternden Geräuschen ab Tonspur und den live-Klängen vom Orchester wirken die Gesangsstimmen am künstlichsten und bleiben immer wieder - auch auf Deutsch - unverständlich.

Der Dirigent ist König

Der 21st Century Chorus unter dem Blick des Löwenkönigs. Nadia Schaerli

In den grossen Emotionen allerdings steht das Remake dem Zeichentrickfilm in nichts nach. Gerade in ihnen spielt das Live-Orchester seine stärksten Trümpfe aus. Wenn der Löwenkönig Mufasa seinen vorwitzig-putzigen Sohn Simba mit Blick auf endlose Savannen und den Sternenkosmos in den Kreis des Lebens einweiht, tritt der Orchestersound gleichsam über die Ufer - schwelgend im Streicherklang, überstrahlt vom Blech, verschattet von zarten Soli von Cello, Flöten oder Oboe.

Zur ausgelassenen Post-Corona-Stimmung im Publikum passte zudem, dass diese Version nicht nur das Böse - Mufasas neidzerfressenen Bruder Scar - gespenstisch dämonisiert, sondern auch unbeschwerten Humor farbig akzentuiert. Während der Wanderjahre, die Simba nach dem Tod seines Vaters mit Pumbaa und Timon im Dschungel unternimmt, war es, als würde auch das Publikum mit dem Protagonisten alle Sorgen vergessen.

Dass sich Simba nach seinen Hippie-Jahren im Dschungel auf seine Pflicht besinnt und seine Rolle als Löwenkönig einnimmt, mag aus heutiger Sicht brav und angepasst wirken. Aber es macht diese Geschichte auch zeitlos. Die Wiederherstellung des Gleichgewichts und des Lebenskreises feierte das Publikum mit einer stehenden Ovation für das Orchester und Ludwig Wicki. Genau so, wie in der Anfangs- und Schlussszene des Films die versammelten der Tiere ihren König.