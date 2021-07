Grossanlass im KKL: Schlange stehen wegen Zertifikats-Check

KKL Luzern Erster Grossanlass: Probleme gab es nur bei der Organisation – etwa weil QR-Codes und Zertifikate dem Käntonligeist unterliegen Der erste Grossanlass im KKL Luzern ging erfolgreich über die Bühne. Zu Reden gab die Unschlüssigkeit der kantonalen Behörden. Roman Kühne 01.07.2021, 23.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fast wie immer: Mit deutlich über tausend Besuchern – ohne Masken – wirkte der Konzertsaal rund um die Festival Strings Lucerne wie voll. Bilder: Boris Bürgisser (Luzern, 01. Juli 2021)

Über 1000 Personen strömen in den Konzertsaal. Zum ersten Mal kann man wieder ohne Maske an einen Grossanlass. Das Konzert der Festival Strings Lucerne von am Donnerstagabend im KKL ist die schweizweite Premiere. Doch zuerst heisst es Schlangestehen.

Wegen des Check-Ins mit Zertifikaten bildeten sich geduldige Schlangen.

An vier Eingängen wird entschieden, wer in das Konzert darf. Und wer noch eine Zusatzschlaufe über die Teststation drehen muss. Viele sind es nicht.

Die meisten sind bereits geimpft, genesen oder wurden vor Kurzem getestet. Dass es so reibungslos abläuft, ist nicht selbstverständlich. Wegen der Kurzarbeit des KKLs springen die Chefs selber in die Bresche. Der CEO Philipp Keller und Larissa Merkel-Tytus, Chefin der Kommunikation, stehen persönlich an einem der Eingänge, um die Zertifikate zu kontrollieren.

Ein Covid Zertifikat wird über die App kontrolliert.

Schwierige Zusammenarbeit mit dem Kanton

Auch die Absprache mit dem Kanton Luzern gestaltete sich kompliziert. Denn die Covid-Zertifikate werden in den Kantonen unterschiedlich gehandhabt. Im Kanton Luzern wurde das Zertifikat in den meisten Fällen direkt zugestellt. Im Kanton Schwyz oder im Kanton Zürich bekommen die Geimpften teils eine Einladung und müssen dann das Covid-Zertifikat beantragen. Im Vorfeld des Konzertes meldeten sich Ticketinhaber, die ihr Zertifikat noch nicht erhalten hatten.

Der Kanton Luzern seinerseits hatte festgelegt, dass ab dem 1. Juli nur noch das Zertifikat mit dem QR-Code gilt. Das Team des KKLs bemühte sich im Vorfeld des Abends, von der Dienststelle für Gesundheit des Kantons Luzern eine schriftliche Zusage zu bekommen, dass für das Konzert weiterhin auch Impfausweise ohne QR-Code gültig sind. Auf Anfrage dieser Zeitung äusserte sich das Amt, es habe «in Absprache mit dem KKL vereinbart, dass diese betroffenen Personen, die noch nicht über ein Covid-Zertifikat verfügen, als Beweismittel die bekannten vorweisen können (negativer Antigentest, Isolationsbestätigung, Impfattest oder Impfbüechli). Dies gilt jedoch nicht für Luzerner, da der Kanton Luzern den Rollout der Covid-Zertifikate abgeschlossen hat.»

Am Schluss entscheidet das KKL selbst

Jürg Schär, beim KKL zuständig für die Sicherheit, findet diese Nachricht überraschend. «Der Kanton hat uns nie schriftlich mitgeteilt, dass für heute Abend auch das Impfbüchlein reicht», führt er aus. «Heute Nachmittag haben sich zusätzlich Besucher gemeldet, die sich in einem Luzerner Zentrum testen liessen. Offenbar war es den Testzentren noch nicht möglich, einen QR-Code auszustellen.» In einer Sitzung zwei Stunden vor dem Konzert hat das Team des KKL den Entscheid selber gefällt. Dies, nachdem man versucht hatte, die Kontaktperson bei der Dienststelle Gesundheit zu erreichen. Jürg Schär dazu:

«Sonst hätten wir alle Luzerner mit einem negativen Testergebnis und Ausserkantonale ohne QR-Code nicht einlassen können».

Ein Entscheid der Vernunft.

Auch Hans-Christoph Mauruschat, Direktor der Festival Strings, fehlt das Verständnis «für diesen Nichtentscheid». Er fügt an: «Wie viele unserer regelmässigen Konzertbesucher über 60 haben die kriminelle Energie, um sich mit gefälschten Dokumenten einzuschmuggeln.»

Das Publikum ist auf alle Fälle dankbar. Diszipliniert steht es an. Zwischenfälle gibt es keine. Der gegen 70-jährige Barnes aus Luzern findet es «fantastisch, dass wieder Konzerte stattfinden» und «toll, dass ich keine Maske tragen muss». Madeleine, 50, aus Bern ist zwar auch «beflügelt nach den kulturlosen Monaten». Sie trägt jedoch auch im Konzertsaal eine Maske, da sie es «noch zu früh findet, um darauf zu verzichten».

Im Konzertsaal ist das Verdikt klar. Von den etwa 1100 Besuchern tragen nur etwa zwei Dutzend eine Maske. Ob mit oder ohne – ein unvergessliches Konzert erlebten sie alle.