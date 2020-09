Reportage Klangtürme und Jazz Club: Lassen Sie sich von uns durch den neuen Südpol-Kampus führen Am Samstag hat die Eröffnungsfeier des neuen Standorts der Luzerner Hochschule für Musik stattgefunden. Kommen Sie mit uns auf einen Rundgang. Text: Chiara Zgraggen / Bilder: Eveline Beerkircher 12.09.2020, 18.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Besucherin in einem der Klangtürme.

In den kommenden zwei Stunden, an denen Sie den neuen Standort des Departements Musik der Hochschule Luzern besichtigen werden, wird Sie das Gefühl beschleichen, von der Musik umarmt zu werden. Zuerst müssen jedoch noch die Kontaktdaten angegeben werden, bis Sie nach den Klängen einer Horn-Komposition mit einem gelben Punkt (dieser zeigt die Gruppenzugehörigkeit an) auf Ihrem Hemd das Gebäude betreten.

Eine Horn-Komposition eröffnet den Rundgang durchs Gebäude.



Neu studieren alle Musikstudenten am selben Standort. Zuvor verteilte sich das Departement auf vier Einrichtungen.



In einer Gruppe von ungefähr fünfzehn Personen werden Sie von einem Dozenten hinein geleitet. Beeindruckt von der Grösse der Eingangshalle vergessen Sie ganz, wo der Weg durchgeführt hat. Sie finden sich mit Ihrer Gruppe in einem dunklen Raum wieder. Als sich Ihre Augen an die dunkle Umgebung angepasst haben, erblicken Sie zunächst zwei Musiker (einen Pianisten und eine Percussions-Musikerin), die ruhig wie eine Lehmmauer im Mondlicht ins Publikum schauen. Sie visieren einen Stuhl an, gehen auf ihn zu, um dann zu merken, dass unmittelbar daneben eine junge Frau am Akkordeon sitzt.

Die Musiker zeigen ihr Können am Eröffnungstag.

Die Ruhe, die von diesen drei Studenten ausgeht, strahlt auf Sie ab. Als dann noch eine tantrisch-wirkende Musik erklingt, fühlen Sie sich wie nach zwei Wochen Yoga-Ferien am Indischen Ozean. Die futuristische Musik ergibt im Einklang mit der modernen Innenarchitektur eine «runde Sache». Nach dem Ende der Darbietung traut sich denn auch kaum jemand, die Stille mit dem Klatschen der Hände zu brechen.

Es geht vorbei am Bechstein-Flügel durch den Backstage-Bereich bevor Sie zwei Mal nach rechts drehen, um dann durch die Halle zum Konzertsaal Salquin zu gelangen, dessen Vorraum die Geschmacksnote «neu» trägt. Auch im Salquin hängt dieser Duft in der Luft. «Achtung, Stufe», warnt unser Führer, ohne auf seine Worte zu hören, sodass er kurz stolpert.

Der Konzertsaal bietet Platz für 280 Gäste.



Da der Architekt Philipp Fischer auch in der Gruppe dabei ist, erzählt er auch gleich etwas zu den Räumen und ihrer Veränderbarkeit. So könne dieser Raum beispielsweise durch unterschiedliches Licht in einem Silber- oder Bronzeton erstrahlen. Hinter Ihnen hören Sie eine ältere Dame, die murmelnd dem zustimmt, was er erzählt. Es dauert nicht lange, bis Sie mit Ihrer Gruppe weitergescheucht werden. Bevor Sie den Saal jedoch verlassen, sagt der Begleiter noch, dass man später unbedingt noch die Klangtürme konsultieren soll. Was dies genau ist, erfahren Sie gleich.

Als Sie also heraustreten, entdecken Sie noch eine Bank, die Sie beim Eintreten gar nicht gesehen haben. Sie ist jedoch auch besser getarnt als die Tenus des Militärs, da sie den gleichen Farbton vorweist wie die Wände und der Boden.

Das achtstöckige Gebäude erstreckt sich über rund 8000 Quadratmeter.



Als Sie zum Fusse der Treppe gelangen, erklingt wie aus dem Nichts klassische Musik. Sie sind sich nicht sicher, ob diese aus Lautsprechern ertönt oder irgendwo tatsächlich zu dieser Zeit gespielt wird. Das ist in diesem Moment jedoch zweitrangig, da sie schlichtweg schön zu hören ist.

Nachdem Sie die erste Treppe erklommen haben, erblicken Sie zu Ihrer Linken eine Art Schaufenster, hinter welchem ein schwarzer Flügel steht. Wie Sie dann erfahren, ist dies nun einer der vorhin erwähnten Klangtürme. Bevor Sie ihn jedoch in Augenschein nehmen können, erzählt der Architekt erneut von der Akustik. Während den Ausführungen schweift Ihr Blick durch die Hallen, bis er an einem Schaufenster hängen bleibt, hinter welchem ein Bademeister-Turm prangt, unter dem ein Cello steht. Auf drei Uhr steht an der Wand das Wort «Club», darunter auf der Türe «Knox». Gespannt wie ein Tiger können Sie es kaum erwarten, auch diese Räumlichkeiten zu entdecken.

Die Studenten und Dozenten können neu in vier solcher Räume Klänge entdecken.

Während fünf Minuten erhalten Sie die Gelegenheit, die Räume zu besichtigen. Als Sie im Klangturm stehen und den Kopf in den Nacken legen, fühlen Sie sich wie in einem überdimensionalen Kamin. Das Pfeifen, welches Sie zu Test-Zwecken der Akustik zum Besten geben, hallt noch während einigen Sekunden nach.

Da die Zeit jedoch schon vorbei ist, begeben Sie sich wieder die Treppe hinunter, um dann Richtung links einzubiegen, bevor Sie dann rechts in den «Club» einkehren. Der Raum steht dem Namen in nichts nach. Zu lupfiger Musik, bequem in einen Sessel gelehnt lauschen Sie den Liedern der Gruppe «Volksmusik-Hotspot». Es bereitet Ihnen Freude, den jungen Talenten zuzuschauen, daher stimmt es sie traurig, als Sie den Saal wieder verlassen müssen.

Der Jazz Club Knox.

Beim Hinausgehen aus dem Club erhaschen Sie einen Blick auf die Noten des Klavierspielers. Was überrascht: Sie sind nicht ausgedruckt, sondern auf einem Tablet.

Die Führung geht noch weiter durch verschiedene Räume in denen Sie Schallplatten begutachten oder der Architekt erzählt, dass die Akustik-Panels austauschbar sind, um noch im Nachhinein Anpassungen vornehmen zu können, bis sie dann die Weiterreise antreten. Jedoch nicht, bevor Sie den gelben Knopf auf Ihrem Hemd entfernt haben. Sie wollen ja nicht jemanden denken lassen, Sie seien ein Gruppen-Tourist.

Cafeteria, Aufenthaltsräume und Sozialbereiche machen 700 Quadratmeter aus.

Der neue Kampus liegt in unmittelbarer Nähe zum Probehaus des Luzerner Sinfonieorchesters. Das Architekturbüro hat bereits das Probehaus des Luzerner Sinfonieorchesters realisiert.

500 Studenten, 500 Weiterbildungsteilnehmer sowie 200 Mitarbeiter finden sich ab dem kommenden Semester in den neuen Räumlichkeiten ein.

Total erstreckt sich der Campus über rund 8000 Quadratmeter.

Der Salquin-Saal (im Bild), die Blackbox Kosmos und der Club Knox sind auf 900 Quadratmeter verteilt.

Hub/Bibliothek nehmen 1300 Quadratmeter ein.





Hätte die Eröffnungsfeier ohne Corona im selben Rahmen stattgefunden?

Valentin Gloor: Ja, wir hatten das so geplant. Der einzige Unterschied ist, dass wir die Zahlen begrenzen mussten und die angemeldeten Gäste in fixe Gruppen eingeteilt wurden. Ohne die Schutzmassnahmen hätten sie sich frei im Gebäude bewegen können.

Valentin Gloor, Direktor Departement Musik Hochschule Luzern









Weshalb haben Sie «All-gender-Toiletten» installiert?

Uns war wichtig, dass sich alle Menschen jeden Geschlechts im Neubau der Hochschule Luzern – Musik wohl und willkommen fühlen. Das Departement Soziale Arbeit ging voraus und machte gute Erfahrungen mit der Definition solcher Toiletten.

Erfüllt der neue Standort die Bedürfnisse Ihrer Studenten und Dozenten?

Bisher haben wir sehr positive Rückmeldungen erhalten. Die Akustik funktioniert. Spätestens in gut einem Jahr wird nochmals eine Evaluation durchgeführt, um allfällige Anpassungen vorzunehmen. Damit haben wir aber von Beginn weg gerechnet. So kann man zum Beispiel die Akustik-Panels austauschen und somit einen anderen Raumklang erreichen.

Konnten Sie das Budget einhalten?

Ja, die Gesamtkosten des Neubaus übersteigen das Budget nicht. Wir haben eine schlanke, kostenbewusste Lösung realisieren können.