Stimmungsvoller Abschied von Livekonzerten in der Luzerner Lukaskirche

Am Donnerstag war es so weit. Die von Luzerner Musikerinnen um die Dirigentin Ulrike Grosch lancierte Reihe «Kleine Konzerte Luzern» feierte in der Lukaskirche Premiere. Grosch freute sich in ihrer Begrüssung über das grosse Interesse des Publikums – mit 50 Besucherinnen und Besuchern war das Konzert des Barockduos von Keiko Yamaguchi (Violine) und Rosario Conte (Theorbe) im Voraus ausgebucht:

Bild: Manuela Jans-Koch (10. Dezember 2020)

Umso mehr bedauerte Grosch, dass die Reihe mit diesem Konzert nicht nur ihre «Taufe» erlebte: «Es ist auch fast schon ihr Begräbnis, falls der Bundesrat kulturelle Veranstaltungen verbietet.» Was er am Freitag auch tatsächlich tat.

Ein Begräbnis sei es dennoch nicht, beruhigte Grosch. Die Idee, Musikern Auftritte und dem Publikum Livekonzerte zu ermöglichen, sei so gut angekommen, dass alle Termine bis März ausgebucht sind:

«Sobald es wieder zugelassen ist, werden wir die Konzertreihe weiterführen.»

Dem familiären Charakter, den das Konzert über alle Coronadistanzen hinweg hatte, trugen auch die Musiker Rechnung mit persönlichen Bemerkungen nicht nur zum Programm. Keiko Yamaguchi freute sich darüber, wie voll die Kirche auch mit 50 Besuchern wirkte.

Bild: Manuela Jans-Koch (10. Dezember 2020)

Und Rosario Conte dehnte mit seinem italienischen Akzent die Vokale so melodisch, als wären sie bereits Musik. Eine Einführung in die Klangrede des Barocks bot das Konzert selber. Dazu gehörte, wie Conte das Stimmen seiner Laute über die sich schwarz ausbreitenden Basstöne zu stimmungsvollen Präludien ausweitete. Keiko Yamaguchi, Geigerin des Luzerner Sinfonieorchesters, konnte man hier als hochkarätige Barockgeigerin kennen lernen. In einer frühbarocken Sonate von Dario Castello, die Contes Lautenmysterien in tiefstes Mittelalter tauchten, schüttelte sie aus dem Handgelenk erregte Tonrepetitionen, wie man sie aus der Musik Monteverdis kennt.

Doppelgriff-Akzente und eine flirrende Virtuosität

Welchen Sprung das Schaffen Corellis für das Violinspiel bedeutete, zeigten unterschiedlich zwei seiner Sonaten. In op. 5 Nr. 8 entfaltete Yamaguchi über einem Walking Bass der Theorbe innigen Gesang, der bereits an Belcanto-Arien von Händel erinnerte. In op. 5 Nr. 3 kamen harmonische Überraschungen, Doppelgriff-Akzente und eine flirrende Virtuosität hinzu.

Und wenn Yamaguchi den schlank leuchtenden Geigenton vibrieren liess, war dieses Zittern das emotionale Grossereignis, als das diese Verzierung ursprünglich gedacht war. Wo schliesslich der Bogen kühn über alle Saiten wogte, blühte die Musik im Kirchenraum geradezu orchestral auf.

Folkloristischer Drive

In einer Sonate von Giuseppe Tartini spitzten Yamaguchi und Conte solche barocke Dramatik auch interpretatorisch zu. Die Geige dehnte weit die Seufzer und liess weich geschwungene Linien mit rauen Akzenten abreissen. Gegen Schluss tauchte Conte auch den Geigenton ins Schattenreich seiner Laute, bevor das Werk mit einem folkloristischen Drive schloss, der an diesem Abend mehrmals an heutige Weltmusik erinnerte.

Da war diese Barockmusik plötzlich ganz aktuell. Das galt auch für die Zugabe, zu der Yamaguchi auf der einen und Conte – mit einer Barockgitarre – auf der anderen Seite am Publikum vorbei den Raum verliessen. Stimmungsvoller hätte man sich diesen vorläufigen Abschied von Livekonzerten nicht vorstellen können