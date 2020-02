Video Kleine Rührstücke, grosse Dramen: Kreative Strassentheäterli in der Stadt Luzern Die Luzerner Fasnacht ist auch eine Bühne für die kreativen Strassentheäterli, die in den Gassen, auf den Plätzen und in Beizen gezeigt werden. Wir präsentieren eine Auswahl, es gibt aber noch mehr – machen Sie sich auf die Suche. Hugo Bischof und Simon Mathis 21.02.2020, 17.30 Uhr Drucken Teilen

Bei den Holzwörm gibt es ein Festmahl. Der Metzger zeigt wenig Verständnis für Tofu-Fans.

Die Holzwörm laden zum Festschmaus – und eine illustre Runde versammelt sich. Für Streitigkeiten ums Essen ist gesorgt: Denn zu den Gästen gehört auch Greta, die mit einem Tofu-Klotz an dem Tisch sitzt. Ronald McDonald und der Metzgermeister zeigen wenig Verständnis – dafür lassen deren Tischmanieren arg zu Wünschen übrig. Ganz gefährlich wird’s, als Mr Creosote von Monthy Python die Tafelrunde beehrt. Vor lauter Völlerei droht er zu platzen.

Hinweis: Samstag, 15-19 Uhr, Montag, 12-20 Uhr, Dienstag, 15-19 Uhr. Sepp-Ebinger-Gässli (bei Dieci Gelateria, Rathausgasse).

Bühne frei für «Jäno». Sind hier musikalische Talente anzutreffen? Oder doch eher Katzenmusik?

Blockflötenstunden? Oh Schreck! Mozart, Ländler, Haydn blasen, auch wenn man von Musik null Ahnung hat. Die Gruppe Jäno parodiert das Martyrium auf gekonnte Weise. Die falschesten Töne sind so falsch, dass sie schon wieder schön sind. Und die Null-Bock-Stimmung wird rockig aufgemischt. Jäno (mit Betonung wohl auf der zweiten Silbe) sind eine Gruppe junger Leute, die ihre erstes Fasnachtstheäterli zeigen. Ihr Blockflöten-Drama ist eigentlich eine Liebeserklärung an das verkannte Instrument.

Hinweis: Am Montag mobil unterwegs. Fix: 15.30 Uhr vor Barbatti, 20.30 Uhr, Blok Bar im Löwengraben.

Die Zuschauer werden in die düstere Zeit New Yorks entführt. Die Jazzmusiker haben kein Geld und kein Dach über dem Kopf. Trotzdem wird getanzt, was das Zeug hält. Mama Moochs Milchbar bietet den Jazzmusiker ein Zufluchtsort. Der «Cotton Club» am Falkenplatz.

Kein Geld, kein Dach überm Kopf, noch nicht mal Alkohol! Die Gruppe Domus entführt die Zuschauer nach New York zur düsteren Zeit der Prohibition. Doch einen Lichtblick gibt es: Mama Moochs Milchbar, eine Zuflucht für gebeutelte Jazzmusiker – aber nicht nur. Die Bar wird Opfer des eigenen Erfolgs. Der mafiöse Tonie und der korrupte Gesetzeshüter Dickie Dick Dickinson geraten aneinander.

Hinweis: Montag und Dienstag in der Altstadt beidseitig der Reuss. Fixtermine am Güdismontag, 17.30 Uhr, im Bourbaki Panorama sowie um 11.15 und 19.30 Uhr auf dem Falkenplatz. Dienstag ab 19 Uhr auf dem Sternenplatz.

Wer darf als nächstes auf den Mond? Wie soll das besser entschieden werden als mit einer Castingshow? Wichtig ist eine gute Jury. Was sagt wohl Greta dazu? «Quotenfrau» Trump hat natürlich auch etwas beizusteuern. Mit dabei auch: Boris Becker und.... ... Bernhard Alpstaeg. Will auch Schwinger Christian Stucki auf den Mond?

Wer darf als nächster Mensch zum Mond fliegen? Ganz im Trend der heutigen Zeit entscheidet dies eine Castingshow mit Dieter Bohlen und Bruce Darnell als Jury. Weder Schwingerkönig Stucki («mein Siegermuni kommt als Essensvorrat mit auf den Mond») noch Stadtrat Borgula («ich baue einen Velo-Highway auf dem Mond») bestehen den Test. Auch D. Hasselhoff, B. Becker, B. Alpstaeg, D. Trump und ja, auch Loredana, werden von Bohlen verbal exekutiert.

Hinweis: Samstag 17 Uhr Münzgasse in der Kleinstadt, Montag, 10 und 11 Uhr, hinter Hotel Schweizerhof.

Die Moggetätscher auf dem Dach des Stadtkellers. Camping ist angesagt. Mit dabei sind Tussis, Bünzlis und Rocker. Indianer gegen Holländer. Ein Kampf um den besten Zeltplatz?

Die Moggetätscher sind Luzerner Fasnachtstheater-Pioniere. Und sie haben den wohl exklusivsten Aufführungsort, auf dem Dach des Stadtkellers Luzern mitten in der Altstadt. Seit über drei Jahrzehnten bieten sie in luftiger Höhe vor dem staunenden Publikum ihre farbenprächtigen Bilderbögen, die aus dem satten Leben gegriffen sind. Die Moggetätscher lassen wie gewohnt ein buntes Sammelsurium an Figuren auftreten. Die sprachlichen Anspielungen sind aktuell und reichen bis hin zur künftigen Luzerner Metro.

Hinweis: Auf dem «Stadtkeller»-Dach am Sternenpatz. Zeiten werden auf dem Dach angezeigt.

Wie sieht das Leben eines Spermiums aus? Das Leben eines Spermiums ist alles andere als gemütlich. Am Hirschenplatz erfährt man so einiges über die männliche Keimzelle.

«Das nachfolgende Programm ist für Personen unter 16 Jahren nicht geeignet», heisst es vor dem Theater der Ätis. Nicht ganz zu Unrecht: Die Gruppe widmet sich heuer nämlich der grossen Frage, wie das Leben eines Spermiums so abläuft. Wie sich herausstellt, hat man es als solches ziemlich streng. Um für den Ernstfall bereit zu sein, braucht es einen unablässigen Drill. Gegen diese Umgangsformen wehrt sich Samos, ein strikter Ejakulationsverweigerer. Der Alte bekommt aber bald die Härte des Gesetzes zu spüren.

Hinweis: Samstag/Dienstag ab Mittag, Montag 10-17 Uhr. Hirschenplatz mitten in der Luzerner Altstadt.

Im Restaurant Rebstock findet eine Klima-Demo statt. «Klimaschutz Gottfriedstutz» Natürlich darf Greta nicht fehlen.

Die Maskenfreunde pflegen das alte Handwerk des Intrigierens. Klimaschutz lautet diesmal ihr Motto. Entsprechend wandeln sie als geballte Ladung Gretas mit Engelsflügeln von Beiz zu Beiz. «Greta, du Klima-Engel mein! Hilf mir leben klima-fromm! Dass kein CO2 in den Himmel komm!», lautet ihr Halleluja. Wir wünschen den Greta-Engeln ein aufmerksames Publikum.

Hinweis: Samstag 19 Uhr am «Tattüü» im Hotel Continental Park, danach Bellini-Locanda Ticinese, Helvetia, Bolero, Montag ab 19 Uhr Wilden Mann, Galliker, Jodlerwirt, Schlüssel. Auftritte in weiteren Restaurants sind vorgesehen.

Hamster auf Schnäppchenjagd. «Hamstern als gäb's kein Morgen!» Ausverkauf und Glücksrad am Rosengartenplatz.

«Der Allmächtige schuf Himmel und Erde ohne Verdruss, es entstand am dritten Tag die Haselnuss.» Der Pädagogische Karnevalsverein beginnt seine Konsumsatire mit biblischen Anklängen. Es treten Hamster mit nervösen Ticks auf, die alles günstig – oder noch lieber gratis – wollen. Das Nüsse-Horten endet in einer wilden Verfolgungsjagd mit Einkaufswagen. Schliesslich droht die Gier, aus einem Hamster einen Verbrecher zu machen. Die goldene Nuss lockt ihn ...

Hinweis: Samstag ab 12 Uhr, Montag 9–18 Uhr, Dienstag ab 14 Uhr. Rosengart-Platz bei Peterskapelle.