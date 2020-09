SP fordert 2-Millionen-Finanzspritze für Selbständige und Kleinunternehmer in der Stadt Luzern Die SP fordert einen Solidaritätsfonds für Selbständige und Kleinstunternehmer. Bei den anderen Parteien stösst dies mehrheitlich auf Skepsis: Es gebe bereits genügend staatliche Liquiditätshilfen. Hugo Bischof 23.09.2020, 12.19 Uhr

Die Hertensteinstrasse in der Luzerner Altstadt: Auch hier sind viele Kleinunternehmen ansässig.

Bild: Manuela Jans-Koch

(Luzern, 15. Mai 2020)

Die Stadt Luzern solle einen Coronasolidaritätsfonds für das städtische Kleinstgewerbe einrichten. Das fordert die SP in einer dringlichen Motion im Grossen Stadtrat. Als Vorbild dient den Motionären Simon Roth, Gianluca Pardini und Yannick Gauch die Stadt Thun. Diese hat zur Unterstützung des Kleinstgewerbes einen Coronasolidaritätsfonds in der Höhe von 2 Millionen Franken eingerichtet. Daraus werden auf Gesuch einmalig zwischen 5000 und 50'000 Franken ausbezahlt.

Die Gesuchstellenden müssen nachweisen können, dass ihre Notlage durch die Coronakrise entstanden ist. Bedingung ist zudem, dass die längerfristige Weiterführung der Unternehmung durch die städtische Unterstützung aussichtsreich erscheint. Das Geld muss nicht zurückbezahlt werden, um eine weitere Verschuldung zu vermeiden.

Schwächung der wirtschaftlichen Vielfalt der Stadt Luzern

Selbständige und Kleinstunternehmen, die sich in normalen Zeiten gut über Wasser halten können, aber keine oder nur kleine Reserven haben, seien von der Coronakrise besonders betroffen, schreibt die Stadtluzerner SP. Mit dem Wegfall eines wesentlichen Teils des Umsatzes werde ihnen die Existenzgrundlage entzogen.

Zwar stelle der Bund zahlreiche Mittel zur Abfederung der Coronafolgen zur Verfügung, schreibt die SP, darunter Kurzarbeitsentschädigungen für Arbeitnehmende und Liquiditätshilfen für Unternehmen. Gerade für Kleinstbetriebe seien die Liquiditätshilfen des Bundes aber «nicht unproblematisch, da sie zu langfristiger Verschuldung führen – diese Betriebe können oft bereits mit geringen, einmaligen Beträgen wirksam unterstützt werden».

Gemäss SP beschäftigen 84 Prozent der Arbeitsstätten in der Stadt Luzern weniger als 10 Mitarbeitende. Vor allem diese sollen vom Fonds profitieren können. Aber auch Betriebe ab 10 Mitarbeitenden sollen unter gewissen Bedingungen, die noch zu definieren seien, «nicht vollständig von diesem Instrument ausgeschlossen werden». Beträge über 25'000 Franken aus diesem Fonds sollen durch einen Ausschuss genehmigt werden. In diesem sollen neben den verantwortlichen Personen der Stadt Luzern auch das Kleinstgewerbe und die Arbeitnehmenden vertreten sein.

Wirtschaftsverband: Kein Giesskannenprinzip

Alexander Gonzalez, Präsident des Wirtschaftsverbands Stadt Luzern, findet die Idee eines Solidaritätsfonds «grundsätzlich gut». Eine allgemeine Umverteilung der Kosten nach dem Giesskannenprinzip (zum Beispiel über Beiträge, Gebühren etc.) würde er aber nicht unterstützen. Wichtig sei ihm auch, «dass es sich nicht um eine ‹politische› Kampagne handelt, mit der die SP eine wirtschaftsfreundliche Politik suggerieren will, sondern dass das Modell ernsthaft geprüft und umgesetzt wird». Die Finanzierung sei ungewiss, sagt Gonzalez. Er verweist auf einen ähnlichen, von der «Taskforce Detailhandel/Gastronomie» geforderten Fonds für Förder- und Attraktivierungsmassnahmen im Umfang von 200'000 Franken: «Dieser wurde von Regierung und Parlament zu unserem grossen Bedauern abgelehnt.»

Am Donnerstag debattiert das Stadtparlament über die Motion der SP. Was halten die Fraktionschefs der anderen Parteien von der Idee? Christian Hochstrasser (Grüne) sagt:

«Die Motion der SP wird bei uns sicher Sympathien haben, denn viele Kleinunternehmer sind unverschuldet in existenzielle Krisen geraten und sind wichtig für das Wirtschaftsgefüge der Stadt.»

Ob mit einem solchen Solidaritätsfonds eine rechtsgleiche Unterstützung der Unternehmen und eine effiziente Förderung möglich wäre, werde aber sicher auch bei den Grünen noch zu diskutieren geben.

«Die kleinen und mittleren Betriebe sind ein wichtiger Pfeiler in der städtischen Wirtschaft, und es gilt, ihnen Sorge zu tragen», sagt Mirjam Fries (CVP). Die CVP sehe dennoch «keinen zusätzlichen Handlungsbedarf seitens Stadt». Bund, Kanton und Stadt hätten bereits verschiedene Massnahmen getroffen «und aus unserer Sicht schnell und pragmatisch gehandelt». Die Umsetzung habe «in der Regel gut geklappt». Fries betont:

«Schliesslich gibt es ein unternehmerisches Risiko. Der Staat kann nicht alle Risiken übernehmen.»

Die Unternehmen erhielten insbesondere durch die Kurzarbeitsentschädigungen und den Corona-Erwerbsersatz substanzielle A-fonds-perdu-Beträge, so die CVP-Fraktionschefin. «Die Covid-19-Überbrückungskredite sind zudem genau dafür gedacht, dass Unternehmen, welche vor Corona in einem guten Zustand waren, dank des Kredits durch die Krise kommen. Die Rückzahlungsdauer beträgt fünf Jahre, in Härtefällen gar sieben Jahre. In dieser Zeit sollte sich ein Unternehmen erholen können.»

Abgelehnt wird die SP-Motion auch von der FDP. Deren Fraktionschef Marco Baumann betont: «Selbständigerwerbende profitieren nach wie vor von Erwerbsersatzentschädigungen, und Unternehmen können Überbrückungskredite beantragen, um Liquiditätsengpässe zu verhindern.» Zudem:

«Auch die Stadt hat Massnahmen ergriffen. So kompensiert sie die Billettsteuer-Ausfälle und reduziert die Gebühren für die Nutzung des öffentlichen Grundes. Die Gastrobetriebe können unkompliziert ihre Boulevardzonen erweitern. Den Geschäften in städtischen Liegenschaften wird teilweise die Monatsmiete erlassen.»

Die Stadt habe selbst mit den finanziellen Auswirkungen aufgrund Corona zu kämpfen, weshalb der Finanzhaushalt nicht mit zusätzlichen 2 Millionen Franken A-fonds-perdu-Beiträgen belastet werden könne, sagt Baumann: «Wir setzen uns aber nach wie vor dafür ein, dass das städtische Gewerbe durch einen Bürokratieabbau und durch die Reduktion der finanziellen Belastung, wie zum Beispiel Stundung und Erlass der Monatsmieten, Gebührenerlass und -reduktion, unterstützt wird.»

Konsequent abgelehnt wird der SP-Vorstoss von der SVP. Deren Fraktionschef Thomas Gfeller betont:

«Mit der erneuten Definition eines ‹Kässelis› auf Gemeindeebene wird ein komplett falsches Zeichen gesetzt. Unternehmer zu sein bedeutet, Risiken abschätzen zu können, antizyklisch zu investieren und haushälterisch mit dem Geld umzugehen.»

Finanzielle Einmalzahlungen würden nicht den gewünschten Effekt erzielen: «Im Gegenteil. Sie helfen vielleicht kurzfristig – langfristig gesehen tragen sie nicht zur Problemlösung bei.» Ein Solidaritätsfonds nur für Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitenden sei zudem «ungerecht und undemokratisch». Unternehmen, welche extrem hart vom Shutdown getroffen wurden, hätten jetzt schon die Möglichkeit, auf Bundes- und kommunaler Ebene Hilfe zu bekommen. Bund, Kanton, Gemeinde und Bevölkerung sollten «alles daran setzen, dass möglichst schnell die Normalität einkehrt» – nur die Erstarkung des Tourismus, der Austausch von Gütern innerhalb der Volkswirtschaft könnten uns aus der Misere führen.

Die GLP werde der Dringlichkeit des Vorstosses nicht opponieren, sagt deren Fraktionschef Jules Gut. Damit die GLP bereit wäre, das Anliegen zu unterstützen, müssten aber zwingend Rahmenbedingungen für den Erhalt eines solchen Notkredits definiert werde, analog wie in Zürich, das als eine der ersten Städte eine Nothilfe an das Kleinstgewerbe ausgerichtet habe.

«Eine Bedingung lautet: Mit dem Betrieb aus selbständiger Erwerbstätigkeit wurde ein Nettoeinkommen von mindestens 25'000 Franken im Jahr erzielt.»

Weitere Bedingungen seien: «Das jährliche Erwerbseinkommen aus unselbständiger Haupt- und/oder Nebenerwerbstätigkeit darf 35'000 Franken nicht übersteigen.» Zudem: «Die Nothilfe versteht sich als subsidiäre Leistung zu den übrigen von Bund und Kanton wie Erwerbsausfallentschädigung (EO-Taggelder) und eventuell andere. Deshalb muss die Nothilfe nach Erhalt weiterer Leistungen nach Möglichkeit zurückerstattet werden.»