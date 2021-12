Kanton Luzern: Eine Solaranlage auf jedem Dach?

Klima Eine Solaranlage auf jedem Gebäude im Kanton Luzern – Regierung will Idee prüfen Kantonsratsmitglieder der Grünen- und SP-Fraktion fordern die Ausstattung aller Gebäude im Kanton Luzern mit Solaranlagen. Die Regierung möchte den Vorschlag prüfen. Zéline Odermatt Jetzt kommentieren 21.12.2021, 00.01 Uhr

Auf den Dächern der Überbauung Mattenhof in Kriens sind teils Fotovoltaikanlagen installiert. Bild: Pius Amrein (25. April 2019)

Viele Dächer im Kanton Luzern wären für die Installation einer Fotovoltaikanlage geeignet. Wie sehr sich diese eignen, zeigt auch eine digitale Karte des Kantons, der Solarpotenzialkataster. Dort ist jedes Haus im Kanton und sein Solarpotenzial ersichtlich.

«Heute wird das Potenzial ungenügend ausgeschöpft», schreibt Kantonsrat Jonas Heeb (Junge Grüne) in einer Motion zum Thema. Es soll eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden, dass Neubauten sowie bestehende, auf Dauer angelegte Bauten und Anlagen innert 15 Jahren mit Anlagen zur Produktion von Solarenergie auszustatten sind.

«Während sich bei den Windkraftanlagen häufig Widerstand zeigt, nimmt die Fotovoltaik aufgrund der vergleichsweise schnellen Zubaumöglichkeit und der hohen Akzeptanz in der Bevölkerung eine zentrale Rolle ein», so der Horwer Politiker in der Motion, die von 15 weiteren Kantonsräten und Kantonsrätinnen der Grünen-/SP-Fraktion unterschrieben worden ist.

Regierungsrat unterstützt Ziele der Motion

Für eine stärkere Nutzung des Potenzials von erneuerbarer Energieproduktion im Kanton Luzern spricht sich auch der Regierungsrat aus. «Das Ziel der Motion, den Ausbau der erneuerbaren Energien und insbesondere der Fotovoltaik im Kanton Luzern voranzubringen, unterstützen wir ausdrücklich.» Die Regierung hat die Motion als erheblich erklärt, will sie jedoch in ein weniger verbindliches Postulat umwandeln. Wann das Anliegen im Kantonsrat beraten wird, ist offen.

Jonas Heeb freut sich über die Antwort: «Es ist immer schön, wenn ein Anliegen wahrgenommen und geteilt wird. Allerdings wäre es mir lieber, wenn es eine Motion bleiben würde. Das ist verbindlicher und man könnte Nägel mit Köpfen machen.» Die Motionäre sind der Meinung, dass man schnell handeln muss.

Die Regierung schreibt in ihrer Antwort weiter: Im Klima- und Energiebericht, der Ende Januar im Kantonsrat beraten wird, seien bereits Massnahmen vorhanden, welche die Ziele der vorliegenden Motion verfolgen – also die Ausnutzung des Potenzials zur Stromproduktion am Gebäude. Dazu gehöre auch die Überprüfung der vorgeschlagenen zusätzlichen Fotovoltaik-Pflicht für bestehende Bauten. Die detaillierte Ausgestaltung dieser Massnahmen erfolge nach der Diskussion des Planungsberichts. Der Regierungsrat schreibt weiter: «In diesem Rahmen wird auch zu prüfen sein, unter welchen Voraussetzungen und an welchen Orten eine Vorgabe sinnvoll ist und wann nicht (beispielsweise bezogen auf Dachgrösse und Beschattung).»

Dazu sagt Heeb: «Die Massnahmen sind schön und gut, aber sehr unkonkret. Im Klimabericht werden zunächst Ziele und ein Plan ausgearbeitet. Dann erst folgen die Umsetzungen. Eine Motion wäre verbindlicher.»

«Jetzt ist die Zeit für eine Solaroffensive»

Der Regierungsrat will sich jedoch nicht auf einen Zeitplan verpflichten: «Die starre Vorgabe, Fotovoltaikanlagen innert 15 Jahren bei allen bestehenden Bauten zu erstellen, wie vom Motionär gefordert, lehnen wir ab.» Heeb sagt dazu: «Wir haben Netto-Null bis 2050 beschlossen, da bleibt auch mit unserer vorgeschlagenen Frist von 15 Jahren nicht mehr viel Spielraum, wenn man nicht bereits die Voraussetzungen dafür schafft. Jetzt ist die Zeit für eine Solaroffensive.» Eine Gesetzesrevision könne man gleichzeitig vorantreiben, aber es sei eine schlechte Option darauf zu warten, weil eine Umsetzung oft mehrere Jahre dauere.

Der Regierungsrat redet auch von möglichen Kostenfolgen für Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer, falls es neue Vorgaben für Eigenstromproduktion gibt, was zu höheren Mietkosten von Wohnräumen führen könnte. «Wir wollen natürlich keinen Klimaschutz nur für Reiche. Die Installation von Solaranlagen soll von Bund und Kanton gefördert werden. Auch glauben wir, dass sich Investitionen in nachhaltige Energien lohnen», so Heeb.

Weitere Vorstösse, die bei der Regierung gut ankommen Postulat (Urban Frye, Grüne, Luzern) über die Schaffung eines Anreizsystems für die Verwendung von ökologischen, nachhaltigen Baumaterialien bei Neubauprojekten: teilweise erheblich.

Postulat (Maurus Frey, Grüne, Kriens) über die Förderung von Zusammenschlüssen zum Eigenverbrauch und die Beteiligung am Herkunftsnachweissystem: erheblich.

Postulat (Simon Howald, GLP, Luzern) über konkrete Massnahmen zur Sensibilisierung aller relevanten Akteure zur Erreichung der Klimaziele: erheblich.

Motion (Adrian Nussbaum, Mitte, Hochdorf) über die Beschleunigung von Bau und Betrieb von FV-Anlagen zur Stromproduktion im Kanton Luzern: erheblich als Postulat. Darin geht es um Investitionsbeiträge vom Kanton zusätzlich zu Fördermassnahmen des Bundes. Eine finanzielle Förderung von Solaranlagen durch den Kanton soll aber nicht von Beginn an im Vordergrund stehen.

Motion (Michael Kurmann, Mitte, Dagmersellen) über eine Neuregelung des Heizungsersatzes und dessen Finanzierung im kantonalen Energiegesetz: teilweise erheblich.

Postulat (András Özvegyi, GLP, Luzern) über den Zubau von Fotovoltaikinstallationen bei neuen kantonalen Immobilien: erheblich. Zusammenfassend hält der Regierungsrat fest, dass bei Neubauten die Möglichkeiten für eine bestmögliche Ausschöpfung des Strom-Produktions-Potenzials bereits überprüft werden. Zukünftige Bauprojekte würden so konzipiert, dass eine möglichst grosse Stromproduktion gewährleistet sei.

Postulat (András Özvegyi, GLP, Luzern) über ökologische Optimierung bei bestehenden kantonalen Immobilien rasch umsetzen: teilweise erheblich.

Motion (Gabriela Kurer, Grüne, Luzern) über die Anpassung der Verteilung der Einnahmen aus der Verkehrssteuer und den LSV-Abgaben: teilweise erheblich als Postulat. (zfo)

