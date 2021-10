Klima Neue Ideen für die Stadt der Zukunft: Luzern soll sich wie ein Schwamm mit Wasser füllen Mal regnet es viel zu viel, dann wieder gar nicht: Für solche Klimaschwankungen will sich Luzern jetzt rüsten. Der Stadtrat will Luzern zur «Schwammstadt» machen. Robert Knobel Jetzt kommentieren 06.10.2021, 05.00 Uhr

Die Folgen des Regensommers 2021 zeigten sich an der Reuss. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Zu viel ist zu viel: Im vergangenen Sommer regnete es so häufig und so stark, dass die Kanalisation in der Stadt Luzern zeitweise überfordert war. Das Wasser staute sich und konnte nicht mehr abfliessen. Ein grossflächiges Hochwasser konnte zwar gerade noch abgewendet werden.

Doch auch wenn die Menschen glimpflich davongekommen sind – für einige Stadtbäume hat der nasse Sommer ein Nachspiel. «Betroffen sind vor allem Bäume, deren Wurzeln bis in tiefe Grundwasserschichten reichen», sagt David Risi, Umweltingenieur bei der Luzerner Stadtgärtnerei. Solche Bäume haben zwar den Vorteil, dass sie Trockenperioden besser überstehen. Doch in diesem Sommer war der Grundwasserspiegel so hoch, dass die Bäume quasi zu «ertrinken» drohten. Einige Bäume in der Stadt seien durch den nassen Sommer massiv geschwächt worden, sagt Risi.

Drei Jahre zuvor war der Sommer extrem trocken

Rückblende: Drei Jahre zuvor hätte man von solchen Wassermengen nur träumen können: 2018 bleibt als extrem trockener Sommer in Erinnerung – was für viele Stadtbäume ebenfalls negative Folgen hatte. Einige verloren damals schon im Sommer ihre Blätter, als wäre es Herbst.

Solche Extremereignisse werden angesichts des Klimawandels immer häufiger. Erwartet werden zunehmende Dürren im Sommer und Starkregen im Winter. Für Städte ist dies eine besondere Herausforderung: Weil sie grösstenteils zugebaut sind, muss das Regenwasser über künstliche Kanalisationen abgeleitet werden. Bei starkem Regen sollte dies sehr schnell und effizient geschehen – während man in Trockenperioden froh wäre, das Wasser noch etwas zurückhalten zu können.

«Schwamm» als Lösung: US-Stadt macht's vor

Genau hier setzt das Prinzip der «Schwammstadt» an: Ein Schwamm kann innert kurzer Zeit grosse Mengen Wasser aufnehmen – um es danach dosiert wieder abzugeben. Wird eine ganze Stadt zum «Schwamm», bedeutet dies, dass sie extreme klimatische Bedingungen viel besser ausgleichen kann.

Auch die Stadt Luzern soll zur «Schwammstadt» werden, wie der Stadtrat im Aufgaben- und Finanzplan 2022–2025 schreibt – wobei zunächst einmal ein Pilotprojekt auf kleinem Raum umgesetzt werden soll. Noch ist man ganz am Anfang, wie David Risi sagt. So ist noch offen, in welchem Quartier das Projekt umgesetzt wird und welches System gewählt wird. Beispiele aus anderen Städten zeigen aber, wie eine Schwammstadt funktionieren kann. So wurde in Portland (USA) entlang einer Strasse eine Reihe von Sickermulden errichtet. Das Regenwasser fliesst zuerst in die oberste Mulde. Wenn diese voll ist, läuft das Wasser in die nächste Mulde und so weiter. Erst wenn alle Mulden gefüllt sind, kommt die herkömmliche Kanalisation zum Einsatz.

Die Kanalisation wird massiv entlastet

Die Mulden sind jeweils mit einem speziellen Erdsubstrat gefüllt, das besonders viel Wasser speichern kann. Auch die Pflanzen, die in diesen Mulden wachsen, sind auf diese Verhältnisse angepasst. In Portland zeigte sich, dass auf diese Weise ein Grossteil des Regenwassers absorbiert werden kann. Nur noch ein Drittel des Wassers fliesst weiterhin in die Kanalisation.

Die Stadt Luzern will spätestens 2023 ein Pilotprojekt starten. «Geplant ist, dieses über Jahre wissenschaftlich zu begleiten und auszuwerten», sagt David Risi. Herauszufinden gelte es insbesondere, wie der Boden und die Pflanzen beschaffen sein müssen, damit der «Schwamm» seine Funktion möglichst effizient ausführen kann. Das Schwamm-Prinzip soll übrigens nicht nur den Bäumen und dem Hochwasserschutz nützen. Die kontrollierte Verdunstung in den Sickermulden wirkt sich auch kühlend auf das Stadtklima aus – auch das ist angesichts der erwarteten Zunahme von Hitzetagen in den Städten wichtig.