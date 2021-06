Klima Luzerner Stadtrat unterstützt Ziele der Stadtklima-Initiative, lehnt Versiegelungsstopp aber ab Der Luzerner Stadtrat präsentierte am Dienstag seinen Gegenvorschlag zu der von den Grünen eingereichten Stadtklima-Initiative. Diese geht ihm in einem Punkt zu weit. Hugo Bischof 29.06.2021, 11.48 Uhr

Die Stadt Luzern testet auf dem Museumsplatz hitzeresistente Bäume.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 10. Juli 2019)

Im Juni 2020 reichten die Grünen in der Stadt Luzern mit 1062 gültigen Unterschriften eine Stadtklima-Initiative in Form einer Anregung ein. Ihr Titel: «Weniger Beton und Asphalt – mehr natürliche Flächen in Luzern.» Luzerns Stadtrat hat dazu einen Gegenvorschlag erarbeitet und diesen am Dienstagvormittag an einer Medienkonferenz im Stadthaus vorgestellt.

«Der Stadtrat steht den beiden Grundanliegen der Initiative positiv gegenüber», sagte Adrian Borgula, der Vorsteher der Umwelt- und Mobilitätsdirektion. Der grüne Stadtrat betonte:

«Die Bekämpfung der zunehmenden Versiegelung und die Erhaltung und Förderung von urbanen Freiräumen und der Biodiversität sind wichtige und berechtigte Forderungen.»

Der Stadtrat habe in den vergangenen Jahren in eigener Kompetenz oder mit Zustimmung des Grossen Stadtrates bereits verschiedene Beschlüsse gefasst, welche einzelne Forderungen der Initiative bereits erfüllen, zuletzt im November 2020 mit dem Bericht und Antrag «Klimaanpassungsstrategie der Stadt Luzern».

Stadtklima-Initiative Die Stadtklima-Initiative der Grünen und Jungen Grünen fordert folgendes: Die versiegelte Fläche auf dem Gebiet der Stadt Luzern darf spätestens zwei Jahre nach Annahme der Initiative nicht weiter zunehmen. Die Kompensation neu versiegelter Flächen durch eine anteilsgleiche intensive Dach- oder Fassadenbegrünung soll dabei möglich sein.

Bei baueingabepflichtigen Projekten dürfen nur Flächen versiegelt werden, ohne deren Versiegelung die vorgesehene Nutzung verunmöglicht würde. Zudem sind nicht versiegelte Flächen so weit wie möglich ökologisch hochwertig zu begrünen.

Die Stadt ergreift Massnahmen zum Schutz und zur Vernetzung von unversiegeltem Land sowie zur Sicherung des Grünraums und der Biodiversität.

Die Stadt überprüft, wo bereits versiegelte Fläche wieder entsiegelt werden können und leitet die entsprechenden Massnahmen ein.

Der von der Initiative geforderte Versiegelungsstopp geht dem Stadtrat aber zu weit. Als versiegelte Flächen gelten zum Beispiel asphaltierte Strassen und Parkplätze oder Dächer. Hier kann das anfallende Wasser weder versickern, noch wird es zurückgehalten. Versiegelte Flächen stehen auch nicht für eine Begrünung zur Verfügung.

«Die angestrebte innere Verdichtung führt schon heute zu grossen Interessenskonflikten», sagte dazu Stadtrat Borgula. «Der begrenzte Raum soll eine Vielfalt von Nutzungen erfüllen: Gebäude, Verkehrsflächen, Aufenthalt und Naherholung, Stadtnatur, Sonnenenergie, Kühlung des Stadtkörpers.» Und:

«Es ist offensichtlich, dass nicht überall gleichzeitig sämtliche Ansprüche erfüllt werden können.»

Ein Versiegelungsstopp würde diese Interessenskonflikte deutlich akzentuieren und den Handlungsspielraum im Einzelfall zu stark einschränken, so Borgula.

Die Initiative lässt in diesem Punkt zwar eine Hintertüre offen, indem sie postuliert: «Kompensationen durch anteilsgleiche intensive Dach- oder Fassadenbegrünung sind möglich.» Eine solche «anteilsgleiche Kompensation» wäre gemäss Stadtrat Borgula allerdings «verfahrenstechnisch und rechtlich im Vollzug sehr anspruchsvoll und personell aufwendig». Der Stadtrat wolle die beschränkten personellen Ressourcen im Bereich Biodiversität «nicht in zusätzlichen Vollzugsaufwand, sondern primär in konkrete Aufwertungsprojekte investieren».

Der Gegenvorschlag des Stadtrats umfassen folgende Massnahmen:

Unversiegelte Flächen und Biodiversität schützen: Verschärfung des Artikels zur Umgebungsgestaltung im Rahmen der laufenden Zusammenführung der Bau- und Zonenordnungen Stadtteile Littau und Luzern.

Anreize für mehr Entsiegelung und weniger Versiegelung schaffen: Verursachergerechte Gebühren im neuen Siedlungsentwässerungsreglement.

Private Initiativen fördern: Finanzielle Unterstützung von Entsiegelungsmassnahmen und ökologisch wertvollen Fassaden- und Dachbegrünungen.

Vorbildfunktion wahrnehmen: Entsiegelung von geeigneten stadteigenen Grundstücken und «Grün-Standard» für alle Planungen und Projekte mit städtischer Beteiligung.

Der Stadtrat beantragt dem Grossen Stadtrat für die Umsetzung der Massnahmen des Gegenvorschlags einen Sonderkredit von 3,7 Millionen Franken, verteilt über die kommenden zehn Jahre. Der Grosse Stadtrat wird voraussichtlich am 23. September 2021 über die Vorlage entscheiden. Die Volksabstimmung über Initiative und Gegenvorschlag wird voraussichtlich im Februar 2022 stattfinden.

Grüne und Junge Grüne enttäuscht über Ablehnung des Versiegelungsstopps

Die Grünen und Jungen Grünen zeigten sich in einer ersten Reaktion «erfreut über die Bereitschaft des Stadtrats, sich für das Stadtklima einzusetzen». Enttäuscht sind sie jedoch über die Ablehnung des Versiegelungsstopps. «Wir bedauern diese Verwässerung und wünschten uns mehr Mut zu wirklich wirksamen Massnahmen,» sagt Michelle Meyer, Co-Präsidentin der Jungen Grünen.

«Betonierte oder andere versiegelte Flächen erhöhen die Temperaturen in den Hitzemonaten weiter und haben einen negativen Einfluss auf die urbane Biodiversität. »Das Initiativkomitee wird nun den Gegenvorschlag diskutieren und über das weitere Vorgehen entscheiden.