Klima- und Energiestrategie «Wichtig, dass wir von fossilen Heizungen wegkommen»: Grosse Immobilienbesitzer unterstützen Ziele des Stadtrats Die Stadt Luzern plant einen totalen Umbau der Wärmeversorgung. Eine zentrale Rolle spielen dabei grosse Immobilienfirmen. Dort ist das Thema Klimaschutz schon längst angekommen – doch die Umsetzung ist speziell in Luzern schwierig. Robert Knobel Aktualisiert 27.08.2021, 05.00 Uhr

Die Stadt Luzern will sich von Öl- und Gasheizungen verabschieden. Die vom Stadtrat präsentierte Klima- und Energiestrategie sieht vor, die CO 2 -Emissionen in der Stadt bis 2040 auf «Netto-Null» zu reduzieren. Ob das geplante Teilverbot von fossilen Heizungen rechtlich haltbar ist, bleibt umstritten. So oder so ist die Stadt auf die Kooperation der Liegenschaftseigentümer angewiesen, um die Klimaziele zu erreichen.

Der Heizkessel einer grossen Ölheizung: Solche Systeme sollen sukzessive ersetzt werden.

Bild: Manuela Jans-Koch

Eine Schlüsselrolle spielen neben den Privateigentümern die grossen Immobilienfirmen. Dort wurde das Thema ökologische Wärmeerzeugung schon lange vor der städtischen Energiestrategie auf die Agenda gesetzt. «Unser Anlagereglement sieht vor, dass auch Gesichtspunkte der Nachhaltigkeit und Ethik in der Strategie zu berücksichtigen sind», sagt Reto Tarreghetta, Geschäftsführer der Luzerner Pensionskasse (LUPK). Diese Nachhaltigkeitsstrategie betreffe auch die über 100 Immobilien, die sich im Portfolio der LUPK befinden.

Wärmepumpe für die Musikhochschule

So hat die LUPK bereits bei mehreren grösseren Sanierungen alternative Energieträger gewählt. Bei den Neubauten im Krienser Schweighof setzt die Pensionskasse auf Seeenergie, während die ebenfalls von der LUPK realisierte Musikhochschule beim Südpol per Wärmepumpe geheizt wird.

Die neue Musikhochschule Luzern: Hier setzt die LUPK auf Wärmepumpen.

Bild: Eveline Beerkircher

Auch die Suva, eine weitere grosse Besitzerin von Liegenschaften, heizt zumindest einige davon mit Fernwärme oder Wärmepumpen. 2022 sollen zudem die Liegenschaften in der Rösslimatt an die Seeenergie angeschlossen werden. Suva-Sprecherin Arabelle Frey sagt:

«Unser definiertes Ziel ist es, die fossilen Brennstoffe zu ersetzen. Neu- und Umbauten werden mit Systemen mit erneuerbaren Energien ausgestattet.»

Ähnlich tönt es beim Immobiliendienstleister Wincasa, der in der Stadt Luzern mehrere Dutzend grosse Wohn- und Gewerbeliegenschaften bewirtschaftet. «Der Trend geht ganz klar in Richtung Abkehr von fossilen Energien. Dabei werden auch Mehrkosten akzeptiert», sagt Sarah Thury. Sie ist bei Wincasa für die Beratung der Immobilienbesitzer in Sachen CO 2 -Reduktion zuständig.

Erdwärmeverbot in grossen Teilen der Stadt Luzern

Die Weichen sind also gestellt, erste Schritte umgesetzt – doch der Umbau der Wärmeversorgung steht noch ganz am Anfang. Noch immer werden über 90 Prozent der Heizungen in der Stadt Luzern mit fossilen Brennstoffen betrieben. Das ist der höchste Wert aller Luzerner Gemeinden.

Denn die Voraussetzungen für erneuerbare Energie sind insbesondere in der Innenstadt deutlich schwieriger als in ländlichen Gebieten. So scheitern Wärmepumpen oftmals am fehlenden Platz – oder am Verbot, Erdsonden in den Boden zu bohren. Letzteres betrifft praktisch die gesamte Luzerner Innenstadt am linken Ufer sowie grössere Teile von Kriens und Emmen:

Hier ist Erdwärmenutzung nicht erlaubt (rot). Detaillierte Karte. Quelle: Kanton Luzern

Der Grund ist, dass diese Gebiete entweder in Grundwasserschutzzonen liegen oder das Grundwasser für die Wasserversorgung genutzt wird. Der Kanton untersagt dort die Erdwärmenutzung. Für den Luzerner Anwalt und Immobilienbesitzer Jost Schumacher ist dies unverständlich. In vielen anderen Städten würden Erdsonden trotz Grundwassernutzung bewilligt, sagt Schumacher, «Luzern sagt da aber Nein». Tatsächlich sind etwa in Bern grosse Teile der Stadt für die Erdwärmenutzung vorgesehen, während hingegen Zürich von ähnlich strengen Vorschriften wie Luzern betroffen ist.

Jost Schumacher sagt:

«Es ist sehr wichtig, dass wir von fossilen Heizungen wegkommen. Dafür ist indessen ein grosser Aufwand notwendig.»

Schumacher setzt bereits «seit einiger Zeit» bei Sanierungen und Neubauten auf Fotovoltaik zur Stromerzeugung, auf Solarwärme und, wo erlaubt, auch auf Erdsonden.

Die grössten Hoffnungen ruhen auf der Fernwärme

Für Sarah Thury von Wincasa ist in Städten die Fernwärme – sofern vorhanden – die erste Wahl. «Dies auch, weil die Realisierung eines Fernwärmeanschlusses im Vergleich zu anderen alternativen Anlagen günstig und platzsparend ist.»

Dieser grosse Warmwasserspeicher wurde im Frühling in der KVA Renergia in Perlen gebaut. Er wird künftig die Region Luzern mit Fernwärme versorgen. Bild: Pius Amrein (31. März 2021)

Auch der Luzerner Stadtrat glaubt, dass die ambitionierten Ziele der Energiestrategie nur mit einem markanten Ausbau der Fernwärme und Seeenergie zu erreichen sind – jedes einzelne Gebäude mit einer eigenen Wärmepumpe auszustatten, sei hingegen kaum zielführend.

Wärme aus Seewasser spielt in Luzern eine zunehmend wichtige Rolle.

Die grosse Frage lautet: Wie schnell soll der Umbau der Wärmeversorgung vonstattengehen? Die Linken fordern, dass die Stadt Luzern schon 2030 das Netto-Null-Ziel erreicht. Der Stadtrat plädiert für 2040. Für Jost Schumacher ist der stadträtliche Fahrplan realistisch, sofern die Eigentümer genügend entschädigt werden und der grossflächige Heizungsersatz nicht durch Lieferengpässe gebremst wird. Auch für Sarah Thury ist 2040 ein «annähernd erreichbares Ziel», 2030 hingegen kaum realistisch. Als «ambitioniert» bezeichnet Arabelle Frey von der Suva die Ziele des Stadtrats:

«Wir orientieren uns an der Energiepolitik des Bundes, welche die CO 2 -Emissionen bis 2050 auf Netto-Null senken will.»

Bleibt die Frage nach den Kosten. Die Installation eines alternativen Wärmesystems ist meist deutlich teurer als eine Öl- oder Gasheizung. Die Stadt Luzern hat bereits signalisiert, dass die Subventionen nicht ausreichen werden, um die Mehrkosten vollständig zu kompensieren.

Führt der Heizungsersatz zu höheren Mieten?

Die Hauseigentümer werden also zumindest auf einem Teil davon sitzen bleiben. Werden sie diese in Form von höheren Mieten an die Bewohner weitergeben? Das sei eher nicht zu erwarten, sagt Jost Schumacher und rechnet vor: Eine Solaranlage mit Erdsonde für 30 Wohnungen kostet etwa 400'000 Franken. Die Wertvermehrung beträgt 50 Prozent (200'000 Franken), was etwa 6600 Franken pro Wohnung ergibt. Selbst bei einer Verzinsung von 6 Prozent würde der Mietpreis um lediglich 30 Franken pro Monat steigen – im Falle von staatlichen Subventionen sogar noch deutlich weniger.

Auch Reto Tarreghetta von der LUPK glaubt nicht an höhere Mieten durch ökologischere Heizungen: Die Investitionskosten seien zwar höher, dafür seien die Betriebskosten niedriger. Und mit der absehbaren Verteuerung von Öl und Gas werde dieser Effekt später noch stärker spielen. Gemäss Arabelle Frey von der Suva sind höchstens «teilweise» höhere Mieten zu erwarten. Sie fügt zudem hinzu:

«Wenn die öffentliche Hand Anreize für erneuerbare Energien schafft, hilft dies, den Systemwechsel zu beschleunigen.»