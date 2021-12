Klimadebatte Vom alten Subaru bis zum teuren Maserati: Diese Autos fährt die Luzerner Regierung Zwei der fünf Luzerner Regierungsräte setzen auf Autos mit Elektromotoren, zwei auf Benziner – und dazwischen fährt ein Mann der Mitte ein Hybridauto. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 26.12.2021, 10.20 Uhr

Wenn der Luzerner Kantonsrat am 24. Januar über den Klimabericht der Regierung debattiert, steht der Autoverkehr im Zentrum. Dies deshalb, weil er mit einem Anteil von 29 Prozent am stärksten zu den CO 2 -Emissionen beiträgt. Die Regierung hält in ihrem 177 Seiten starken Bericht denn auch fest: «Die grösste Wirkung zur Reduktion der Treibhausgasemissionen kann im Strassenverkehr bei Personenwagen erreicht werden.»

Personenverkehr verursacht am meisten Emissionen Laut dem Klimabericht der Luzerner Regierung betragen die Treibhausgasemissionen im Kanton pro Jahr rund 2,3 Millionen Tonnen CO 2 . Knapp 30 Prozent oder 675'000 Tonnen stammen vom Verkehr, wiederum drei Viertel davon vom Personenverkehr. Mit einem Anteil von 28 Prozent ist die Landwirtschaft der zweitgrösste Treibhausgasproduzent, gefolgt von den Bereichen Gebäude (19 Prozent), Industrie (17 Prozent) und Abfall (7 Prozent). Für die Bereiche Verkehr, Gebäude und Industrie geht die Regierung bis 2050 von einer vollständigen Eliminierung der Treibhausgasemissionen aus. Um beim Verkehr das Ziel von Netto-Null erreichen zu können, brauche es jedoch auch schweizweit strengere Emissionsvorschriften, hält die Regierung in ihrem Klimabericht fest. In den Sektoren Abfall und Landwirtschaft lassen sich die Treibhausgasemissionen bis 2050 gemäss Regierung nicht vollständig eliminieren. Angestrebt wird beim Abfall eine Reduktion auf 66 Prozent, bei der Landwirtschaft eine Senkung auf 50 Prozent. (nus)

Als Hauptmassnahme schlägt die Regierung den Wechsel vom Verbrennungs- zum Elektromotor vor, attraktiviert durch eine Ökologisierung der Fahrzeugsteuern mit tieferen Abgaben für emissionsarme Motoren und höheren für Dreckschleudern. Ob die Rechnung für die Luzerner Autobesitzerinnen und -besitzer aufgeht, ist indes offen: Elektro- und Hybridautos kosten teils deutlich mehr als Benzin- oder Dieselfahrzeuge, Elektroladestationen sind rar und ihr Einbau zu Hause teuer. Zudem scheitert die seit 2006 angestrebte Aktualisierung der Verkehrssteuern in regelmässigen Abständen.

Bis 2050 sollen die Autos zwei bis drei Mal ersetzt werden

Die Exekutive verlangt von den Autofahrerinnen und -fahrern künftig also einiges. Und sie geht davon aus, dass der heutige Wagenpark «bis 2050 noch zwei bis drei Mal ausgewechselt» wird, was dank des technologischen Fortschritts zu weniger Emissionen führe.

Doch welche Autos fahren die Regierungsräte selber? Warum? Und wie viele Kilometer legen sie zurück? Antworten auf diese und weitere Fragen wie etwa zu den auf den reservierten Plätzen hinter dem Regierungsgebäude angegebenen Nummernschildern geben die Exekutivmitglieder nur summarisch – trotz individueller Kataloge.

So schreibt die Staatskanzlei, die Regierungsräte seien «je nach Reisezweck, Route und Distanz, Terminplan und Umständen zu Fuss, mit dem E-Bike oder Velo, im Zug oder im Bus unterwegs – oder eben per Auto». Sie würden sich darin «nicht von anderen Menschen im Kanton unterscheiden, die Mobilität als Teil ihrer Lebensqualität und als Anforderung an ihre berufliche Tätigkeit erfahren und situationsbezogen flexible Lösungen wählen».

Fabian Peter, FDP: Peugeot e 208, Elektromotor, Jahrgang 2021 Der Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor, in dessen Departement der Klimabericht ausgearbeitet wurde, geht mit gutem Beispiel voran: Er fährt einen elektroangetriebenen Peugeot e 208, der neu für knapp 35'000 Franken zu haben ist. Wie viele Kilometer er damit pro Jahr zurücklegt, gibt der FDP-Politiker nicht bekannt. Sein Mobilitätsbedürfnis sei so individuell wie seine Termine. Wenn er seinen Wagen braucht, kommt der Fahrspass aber nicht zu kurz: «Mein neues Elektroauto macht mir Freude, weil ich es in der Regel nur einmal pro Woche zu Hause laden muss und es ökologisch ist.» Wie Reto Wyss und Guido Graf hat der 45-jährige Inwiler die Bekanntgabe seiner Daten im Autoindex sperren lassen. Noch vor zwei Jahren waren diese abrufbar.

Guido Graf, Mitte: Audi E-Tron GT, Elektromotor, Jahrgang 2021 Auch der 63-jährige Gesundheits- und Sozialdirektor aus Pfaffnau fährt ein aktuelles Elektroauto: einen Audi E-Tron GT, der mindestens 110'000 Franken kostet. Er pflege «aber keine allzu romantische Beziehung» zu diesem Modell, sagt der 2010 gewählte Graf: «Für mich als Regierungsrat ist es wichtig, mobil zu sein, da ich viele Aussentermine habe.» Vor acht Jahren, als unsere Zeitung die Autos der Regierungsräte letztmals thematisierte hatte, war Graf noch Mercedes-Fahrer.

Reto Wyss, Mitte: Volvo V 60, Plug-in-Hybrid, Jahrgang 2020 Der Finanzdirektor fährt als einziger ein Hybrid-Modell. Der in der günstigsten Version für knapp 70'000 Franken zu kaufende Volvo V 60 ist ein praktischer Kombi – und nicht immer das bevorzugte Verkehrsmittel des 56-jährigen Rothenburger Politikers: «Mit meinem Generalabonnement bin ich häufig und auch gerne mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.» Der 2011 ins Amt gewählte Mitte-Regierungsrat fuhr schon 2013 einen Kombi von Volvo.

Marcel Schwerzmann, parteilos: Subaru Outback, Benziner, Jahrgang 2005 Der 2007 als Parteiloser gewählte und damit amtsälteste Regierungsrat fährt auch das älteste Auto: einen Subaru Outback mit Jahrgang 2005, der als Neuwagen ab 44'000 Franken angeboten wird. Der 56-jährige Krienser Bildungsdirektor sagt, er freue sich, wenn ein Elektroauto auf den Markt komme, mit dem er Wohnwagen und Schiffe zufriedenstellend ziehen könne. Das werde hoffentlich bald der Fall sein. 2013 war Schwerzmann Besitzer eines alten BMW.

Paul Winiker, SVP: Maserati Quattroporte, Benziner, Jahrgang 2014, und Suzuki Swift, Benziner, Jahrgang 2017 Auch das zweite Exekutivmitglied aus Kriens vertraut auf Benzinautos. Sowohl der neu etwa 20'000 Franken günstige Kleinwagen Suzuki Swift mit Jahrgang 2017 als auch der drei Jahre ältere und mehr als sieben Mal so teure Maserati Quattroporte gehören nicht zu den emissionsarmen Fahrzeugen. Laut seinen Ausführungen ist der 65-jährige Justiz- und Sicherheitsdirektor aber sowieso «in aller Regel mit dem E-Bike unterwegs». Bei Bedarf verwende er «gelegentlich» das Auto, und «in seltenen Fällen witterungsbedingt den öffentlichen Verkehr». So habe der 2015 in die Regierung gewählte frühere Gemeindepräsident von Kriens in den letzten fünf Jahren mit dem Velo rund 12'000 Kilometer zurückgelegt – oder 2400 Kilometer pro Jahr.

