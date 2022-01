Klimapolitik Der Kanton Luzern verdoppelt die Energie-Fördergelder – und bleibt dennoch auf den hinteren Rängen kleben Rund 23 Millionen Franken stehen dieses Jahr für energetische Gebäudesanierungen und klimafreundliche Heizungen bereit, fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Die Förderinstrumente werden zudem ausgeweitet. Reto Bieri 04.01.2022, 11.18 Uhr

Für die Sanierung der Hausfassade, eine neue Solaranlage oder eine Pelletheizung schüttet der Kanton Luzern Fördergelder an Hausbesitzerinnen und -besitzer aus. 2021 wurden damit mehr als 2000 Projekte unterstützt. Weil die Gelder seit 2019 jeweils vor Jahresende aufgebraucht waren, hat sie der Regierungsrat nun deutlich aufgestockt. Der Kantonsbeitrag beläuft sich 2022 auf rund 5,5 Millionen Franken, das sind rund 3,5 Millionen Franken mehr als im Vorjahr. Da der Bund jeweils weitere Gelder beisteuert, stehen dieses Jahr insgesamt rund 23 Millionen Franken für das Förderprogramm Energie bereit. Das ist fast doppelt soviel wie 2021, als es knapp 12 Millionen Franken waren.

Dank der Förderprogramms Energie erhalten Hausbesitzende einen Zustupf für erneuerbare Energie und Gebäudedämmung. Bild: Matthias Jurt (8. Oktober 2021)

«Das Förderprogramm Energie ist eine Erfolgsgeschichte», sagte Regierungsrat Fabian Peter am Montag vor den Medien. Es sei ein wichtiger Schritt, um das kantonale Klimaziel zu erreichen, sprich den CO 2 -Ausstoss bis 2050 auf Netto-Null zu reduzieren, so der Vorsteher des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements. Die Schweiz beziehe rund drei Viertel ihrer gesamten Energie aus dem Ausland. Die Stärkung der hiesigen erneuerbaren Energien sei wichtig und trage zur Versorgungssicherheit bei. «Auch bleibt die Wertschöpfung hier und es werden Arbeitsplätze geschaffen», so der FDP-Regierungsrat aus Inwil.

60 statt 40 Franken für die Dämmung der Gebäudehülle

Das Förderprogramm wurde nicht nur finanziell aufgepeppt, sondern auch erweitert. Neu wird der Anschluss an ein Wärmenetz mit erneuerbaren Energien gefördert, ebenso nicht-automatische Holzfeuerungen und die Ladeinfrastruktur für E-Mobilität bei bestehenden Mehrfamilienhäusern. Zudem wird die Gebäudedämmung neu mit 60 statt mit 40 Franken pro Quadratmeter unterstützt. Bis 2017 wurden übrigens laut Peter schon einmal 60 Franken ausbezahlt, aus Spargründen dann aber gekürzt.

Weiter verdoppelt der Kanton die Fördersätze für thermische Solaranlagen, erklärte Marco Lustenberger, Projektleiter Förderprogramm bei der kantonalen Dienststelle Umwelt und Energie. Zudem gelten neu pauschale Fördersätze für die Haustechnik bis 15 Kilowatt – dies beispielsweise bei einer Holzfeuerung, einem Fernwärmeanschluss oder einer Luft/Wasser-Wärmepumpe. Für Letztere beispielsweise erhält man pauschal 4000 Franken. Bislang wurden die Beiträge in einen Basis- und einen Leistungsbeitrag aufgesplittet, was die Berechnung verkomplizierte. Die Neuerung sei eine administrative Erleichterung für alle Beteiligten, so Lustenberger.

Kritischer Kantonsrat zeigt sich zufrieden

Um das Förderprogramm breiter abzustützen, hat der Kanton im vergangenen Jahr zudem eine Begleitgruppe eingesetzt. Vertreten sind unter anderem der kantonale KMU- und Gewerbeverband, Holzenergie Schweiz, der Bauernverband, die CKW, die Hochschule Luzern, der Hauseigentümerverband sowie der WWF. Nach gut fünfjähriger Erfahrung sei es der richtige Zeitpunkt gewesen, das Förderprogramm durch den Einbezug wichtiger Interessengruppen zu überprüfen, so Peter.

Dass die Fördergelder aufgestockt werden, begrüsst Kantonsrat András Özvegyi. Der Stadtluzerner GLP-Politiker kritisierte die Regierung im vergangenen Jahr für ihr «knausriges Vorgehen» und verlangte vergebens, dass die Regierung die Fördergelder noch 2021 erhöht. Genügend Mittel seien das A und O, so Özvegyi. «Eine Bauherrschaft braucht Planungssicherheit. Zudem müssen alle gleich behandelt werden. Es darf nicht mehr sein, dass jemand, der im Oktober ein Gesuch einreicht, nichts erhält.»

Beim Pro-Kopf-Beitrag auf den hinteren Rängen

Trotz der Verdoppelung der Fördergelder gehört Luzern nach wie vor zu jenen Kantonen, die pro Einwohner am wenigsten Unterstützungsbeiträge zahlen. 2020 landete er mit einem Pro-Kopf-Beitrag von 1.99 Franken auf dem drittletzten Rang. 2021 waren es 4.84 Franken, dieses Jahr sind es 13.10 Franken pro Kopf. Provisorische Zahlen des Bundes zeigen laut Fabian Peter zwar, dass der Kanton Luzern ein paar Plätze nach vorne gerutscht ist. Doch nicht bis ins Mittelfeld, wie sich die Regierung erhofft hatte, räumt Peter ein. «Der Grund ist, dass viele Kantone ihre Fördergelder ebenfalls aufgestockt haben. Immerhin gleichen sich die Beträge an.»

Auch 2023 will der Regierungsrat das Förderprogramm Energie in ähnlichem Umfang alimentieren. Laut Peter ist es zudem auf die Massnahmen des Planungsberichts über die Klima- und Energiepolitik abgestimmt. Diesen berät der Kantonsrat in der Januar-Session. Die Verdoppelung der Energie-Fördergelder sei ein grosser Schritt, sagt Peter. «Letztlich kommt es aber darauf an, ob sie auch genutzt werden.» 2021 war diesbezüglich fast eine Punktlandung: Die 12 Millionen Franken waren Anfang Dezember aufgebraucht.

Hinweis: Hier geht's zur Website Förderprogramm Energie und zum Übersichtsflyer Förderprogramm Energie 2022. Gesuche können ab dem 10. Januar 2022 eingereicht werden.